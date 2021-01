Drama lui Florinel Mitrea, ultimul transfer al Chindiei: „Mâncam numai cartofi, pentru că nu aveam altceva!”

Florinel Mitrea este ultimul transfer al Chindiei Târgoviște și are un o poveste de viață terifiantă. Fundașul stânga a trăit o dramă și a trecut prin multe ca să își îndeplinească visul: să joace la o echipă de Liga 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mitrea a fost adus de Emil Săndoi de la Turris Turnu Măgurele, echipă care este în pragul desființării, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Jucătorul de 27 de ani a fost nevoit să muncească cu „ziua” ca să poată supraviețui, însă nu a renunțat niciodată la fotbal, chiar dacă și-a pierdut singurul sprijin: pe tatăl său.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Povestea sfâșietoare a lui Florinel Mitrea. Acum patru ani juca la Liga 4

Ultimul transfer al Chindiei Târgoviște a avut o copilărie traumatizantă, fotbalul fiind singura bucurie a lui Florinel Mitrea, care s-a născut în comuna Ciuperceni, la șase kilometri de Turnu Măgurele: „Am jucat de mic fotbal la mine pe „livade”, așa îi spuneam noi. Situația familială a fost una complicată de când am fost mic, am avut o copilărie grea, am muncit cu „ziua” pentru că ai mei nu au avut serviciu, nu ne permiteam nimic! Au fost probleme mereu în familia mea din cauza alcoolului, certuri, neînțelegeri, neajunsuri din cauza banilor, niciunul dintre părinți nu lucra. Pe la vârsta de 18 ani, tata a început să mă asculte și pe mine și certurile s-au mai redus”, a mărtursit fotbalistul conform celor de la „Învață fotbal”.

Deși se gândea doar la fotbalul, nu a renunțat la școală, deși uneori trebuia să meargă aproximativ 15 kilometri pe jos, fiindcă nu avea bani de microbuz: „Mi-aduc aminte că îi atrăgeam atenția în timpul orelor să lase mingea, pe care sub bancă ținea mereu piciorul. Era foarte atent, dar spunea că nu poate trăi dacă nu o simte sub picior”, a declarat Constantin Cojoacă, fost profesor al lui Mitrea, care își aduce aminte de acele momente: „La liceu am făcut naveta cu microbuzul, uneori veneam și pe jos că nu aveam bani de microbuz. Banii de microbuz îi aveam din ce munceam cu „ziua” și din ajutorul social.”

ADVERTISEMENT

Vali Bădoi a fost cel care i-a schimbat destinul, după ce l-a remarcat la un meci de liga a patra dintre Sporting Turnu Măgurele și Voința Săelele, echipa lui Florinel Mitrea: „Meciul acela mi-a schimbat viața. M-a văzut Vali Bădoi și a zis că mă vrea la el în echipă. Vali Bădoi e omul care a avut un mare impact pentru mine, deoarece eu nu mai făcusem antrenamente cu echipa, cu jucători cu experiență”, a mai spus jucătorul.

Florinel Mitrea: „Acasă mâncam numai cartofi și ouă, fiindcă nu ne permiteam altceva”

La Turnu Măgurele, a promovat în Liga 3 și nu a mai ieșit din echipă de la debut. Aici și-a dat seama pentru prima oară ce înseamnă fotbalul profesionist, un antrenament și masă caldă: „Eram om de bază, aveam potențial. Crescusem cu antrenamentele, aveam mâncare bună de la club, eu acasă mâncam numai cartofi și ouă că nu ne permiteam altceva. Atunci am luat contact cu fotbalul bun despre care auzeam doar de la alții”, a șocat fostul jucător al lui Turris.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

POVESTEA VIEȚII LUI FLORINEL MITREA⚽️😢🔝👏 ”Eu sunt din comuna Ciuperceni, județul Teleorman, la 6km de Turnu Măgurele…. ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT Publicată de Invata Fotbal pe Vineri, 22 ianuarie 2021

La vârsta de 21 de ani și-a pierdut tatăl și a fost la un pas să se lase de fotbal: „De când a murit tatăl meu, o parte din mine nu mai e. Împreună eram de neînvins. Cum e să n-ai tată? Gândește-te doar că tot ce face tatăl tău pentru tine, pentru mine nu face nimeni! De atunci am fost singur și m-am întreținut singur”.

ADVERTISEMENT

Drama lui Florinel Mitrea continuă după ce Sporting Turnu Măgurele se deființează și jucătorul o ia din nou de la capăt la Liga a patra, în urmă cu doar patru ani. Echipa orașului promovează din nou în Liga a treia, iar cu Erik Lincar pe bancă echipa ajunge în Liga a doua și a ratat promovarea în Liga 1 în ultimele secunde ale meciului cu Rapid: „Am fost foarte dezamăgit de ratarea promovării pentru că am avut un parcurs foarte bun și am fost la câteva secunde de a-mi îndeplini visul, dar s-a spulberat într-o clipă. Mi-a fost foarte greu după aceea, însă m-am ambiționat și am jucat din ce în ce mai bine, eram mai determinat, am avut un sentiment de a nu renunța, chiar dacă pierdusem. De atunci am crezut și mai mult în mine pentru că am văzut că se poate, am văzut că eu chiar pot mai mult”.

„La meciul din Cupă cu Craiova, tot timpul m-am gândit să nu mi se dărăme casa”

Florinel Mitrea a vorbit despre un moment extrem de dificil, care a avut loc chiar în timpul celui mai important meci din carieră: partida din Cupa României cu Universitatea Craiova: „Înainte cu două zile de meciul cu Universitatea Craiova din Cupă, când am pierdut 4-1, am dezvelit casa pentru că aveam țiglă și voiam să pun tablă, luasem lemnăria, tot, doar că era casa dezvelită când am avut meciul. În seara meciului cu Craiova, în prima repriză picura, eu eram îngrijorat că nu era acoperită casa”, a declarat Florinel Mitrea.

ADVERTISEMENT

Florinel Mitrea a muncit toată cariera pentru a-și construi o casă, iar la cel mai important meci din carieră visul său era la un pas de a se destrăma: „Eu, în timpul jocului, mă gândeam la casă, nu eram deloc concentrat la meci, mă gândeam la casă, se dărâmă sau nu se dărâmă. . În carantină în 2020 am muncit zilnic la casa mea, toți banii câștigați din fotbal i-am băgat în casă, chiar dacă nu au fost foarte mulți.”

Florinel Mitrea este evaluat la 200.000 de euro conform transfermarkt.com, iar visul său de a juca la Liga 1 s-a împlinit după ce Emil Săndoi l-a adus la Chindia Târgoviște care se bate la un loc de play-off: „Acum în iarnă, am fost sunat de nea Emil Săndoi, mi-a spus că a auzit lucruri frumoase despre mine, că ar vrea să merg la Chindia, nu îmi venea să cred, au fost mai multe apeluri iarna asta, dar niciunul de la Liga 1. Să mă sune personal antrenor de la Liga 1, pentru mine a însemnat foarte foarte mult, mai ales că nea Emil m-a ales pe mine să fac parte din echipa lui. Dânsul nu m-a văzut niciodată, nu m-a cunoscut niciodată, dar m-a chemat în echipa lui, eu fiind și de la Liga a doua”, a declarat noul fundaș al târgoviștenilor.