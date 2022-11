Povestea emoționantă a tânărului cu doar jumătate de corp. Cum a devenit vedeta ceremoniei de deschidere a Cupei Mondiale

Tânărul YouTuber din Qatar a avut un rol principal alături de Morgan Freeman la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale.

Povestea emoționantă a tânărului cu doar jumătate de corp

Dar , nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă nu ar fi existat decizia luată de părinții săi în urmă cu mai bine de două decenii.

Tânărul în vârstă de 20 de ani suferă de sindrom de regresie caudală (CRS), o afecțiune genetică extrem de rară care a însemnat că s-a născut fără jumătatea inferioară a corpului.

Atunci când părinții săi, Mohammed Al Muftah și Eman Ahmad, au aflat vestea afecțiunii sale, aceștia s-au confruntat cu o decizie extrem de dificilă: să continue sarcina și să înfrunte toate incertitudinile legate de starea fiului lor sau .

Cei doi au mers până la capăt cu sarcina, iar Ghanim s-a născut la 5 mai 2002, împreună cu fratele său geamăn Ahmad.

De atunci, remarcabilul Ghanim i-a uimit pe cei din jurul său, escaladând doar cu ajutorul mâinilor unul dintre cei mai înalți munți din Golf, devenind un celebru militant pentru persoanele cu dizabilități și adunând o armată de peste trei milioane de fani pe rețelele de socializare.

Iar duminică și-a folosit platforma pentru a vorbi despre găsirea “frumuseții în diferențele noastre” și a susținut unitatea și diversitatea.

Boala de care suferă Ghanim, poreclit ”băiatul miracol din Qatar”, afectează aproximativ unul din 100.000 de copii și medicii i-au dat la naștere o speranță de viață de doar 15 ani.

În copilărie, s-a luptat să găsească școli care să-l accepte din cauza handicapului său.

Ghanim Al Muftah practică mai multe sporturi

Dar tânărul hotărât a refuzat să lase ca boala sa să îi oprească setea de viață și a decis să practice o serie de sporturi – de la scufundări, alpinism, fotbal, hochei pe gheață și înot, până la antrenamente în sala de gimnastică și tir cu arcul.

În 2017, Ghanim a finalizat pelerinajul musulman la Mecca, târându-se în jurul Ka’abah – clădirea din centrul celei mai importante moschei islamice, Masjid al-Haram din Mecca, Arabia Saudită – pe mâini, în loc să se deplaseze într-un scaun cu rotile.

Doi ani mai târziu, adolescentul a finalizat una dintre cele mai descurajatoare provocări fizice de până acum, escaladând muntele Jebel Shams, înalt de 9.827 de metri, unul dintre cele mai înalte din Peninsula Arabică.

Pe lângă isprăvile sale fizice, Ghanim a condus și propria organizație caritabilă pentru a ajuta alți copii cu handicap. Sprijinit de familia sa, el a fondat ”Asociația Ghanim al-Muftah pentru scaune cu rotile” din casa sa.

”Îmi pasă de ceilalți – consider că este o datorie umanitară și morală”, a declarat el, la vârsta de 13 ani, când a vorbit cu paralimpicii înainte de Campionatul Mondial de Atletism Paralimpic de la Doha, Qatar, în 2015, relatează .

În același an, a fost ales ”ambasador al bunăvoinței” al campaniei Reach Out To Asia (ROTA) ”Empowering Palestinian Refugee Children and Youth through Sports in Lebanon” (Abilitarea copiilor și tinerilor refugiați palestinieni prin sport în Liban).

Adolescentul a vizitat o tabără de refugiați palestinieni din Nahr El Bared, Liban, unde a lansat un nou centru sportiv pentru a ajuta 5.000 de copii. El și părinții săi au inițiat, de asemenea, “Be Positive Project” pentru a ajuta la antrenarea copiilor cu dizabilități.

Tânărul își dorește să devină paralimpic

Tânărul activist are, de asemenea, ambiția de a deveni într-o zi paralimpic și l-a întâlnit pe campionul paralimpic la schi Tyler Walker, care a zburat de mai multe ori în Qatar pentru a-i arăta lui Ghanim că “există oameni care sunt campioni mondiali cu handicapul meu”.

Tyler, care s-a născut cu agenezie sacrală lombară, o afecțiune care a dus la lipsa coloanei vertebrale după prima vertebră, și care este de două ori medaliat cu argint, l-a introdus și pe Ghanim în hocheiul pe gheață.

Cel mai recent, Ghanim a zburat într-un parascuter și speră ca într-o zi să aibă propria licență de pilot.

Isprăvile sale sportive, alături de acțiunile sale de caritate și de numărul de urmăritori pe rețelele de socializare, au făcut ca tânărul de 20 de ani să fie selectat ca “ambasador” oficial al Cupei Mondiale din 2022 din Qatar, alăturându-se unor legende precum David Beckham.

Pe lângă faptul că își propune să doboare barierele cu care se confruntă încă persoanele cu handicap, Ghanim are, de asemenea, ambiții înalte de a deveni într-o zi diplomat.

El a plecat din Qatar în Marea Britanie pentru a studia politica la Universitatea Loughborough, din Leicestershire, unde a devenit o figură populară în campus, patinând pe skateboard între seminarii și cursuri.

Și a vorbit despre ambițiile sale viitoare pe site-ul universității, spunând: “Astăzi, mulți dintre cei un miliard de femei și bărbați cu handicap din lume încă se luptă să depășească barierele care le blochează drepturile omului și incluziunea în societate.

În ciuda cadrelor juridice existente la nivel internațional, național și local, milioane de persoane cu dizabilități rămân marginalizate, neavând acces la muncă, la un tratament corect și la servicii de bază, cum ar fi asistența medicală și educația.

În viitor, mă angajez să sprijin mereu eforturile de sensibilizare și să susțin importanța includerii unei perspective a dizabilității în discuțiile politice.

Sper să contribui la sensibilizarea publicului cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități; să încurajez respectul față de persoanele cu dizabilități și, prin acest proces, să promovez societăți mai incluzive și mai tolerante”.

Referindu-se la rolul său la Cupa Mondială, tânărul în vârstă de 20 de ani a adăugat: ”În cadrul capacităților mele de ambasador [al Cupei Mondiale], vreau să transmit un mesaj de speranță, incluziune, pace și unitate pentru umanitate”.

De asemenea, el este cunoscut pentru discursurile sale motivaționale și pentru prezența sa în social media, fiind prezent la TEDxQatarUniversity în 2018, la vârsta de 16 ani, pentru a vorbi despre afecțiunea sa, sindromul de regresie caudală.

Tânărul, care are peste 3,4 milioane de urmăritori pe Instagram, a fost numit, de asemenea, ‘Ambasador al Păcii’ de către Emirul Kuweitului, șeicul Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, în 2014.