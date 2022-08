Povestea fabuloasă a Woodstock 1969, festivalul care a schimbat definitiv istoria muzicii

Festivalul de muzică Woodstock a început pe 15 august 1969. Jumătate de milion de oameni așteptau într-o fermă de lapte din Bethel, New York să înceapă concertele programate de-a lungul a trei zile. Prezentat drept ”O experiență în vărsător: 3 zile de pace și muzică”, evenimentul fabulos va fi cunoscut mai târziu pur și simplu ca Woodstock și va deveni sinonim cu mișcarea pacifistă a anilor 1960. Woodstock a fost un succes, dar nu fără probleme: schimbări de ultimă oră a locației, vreme rea și sute de mii de participanți care u provocat dureri de cap majore. Totuși, în ciuda – sau din cauza – deschiderii față de teme precum sexul, drogurile și muzica rock ‘n’ roll, Woodstock a fost un festival neașteptat de pașnic.

Cum a început povestea festivalului Woodstock 1969

Woodstock a fost creația a patru bărbați în căutarea unei oportunități de investiție: John Roberts, Joel Rosenman, Artie Kornfeld și Michael Lang. Planul inițial pentru Woodstock prevedea ca evenimentul să aibă loc la Howard Mills Industrial Park din Wallkill, New York.

ADVERTISEMENT

Oficialii orașului Wallkill s-au speriat, totuși, și s-au retras din înțelegere, adoptând o hotărâre care a eliminat orice șansă de a ține concertul pe terenul lor. Cum deja Creedence Clearwater Revival a fost prima trupă de renume care acceptase să cânte la festival și, tototdată, oferea credibilitatea de care avea nevoie evenimentul pentru a atrage alți muzicieni cunoscuți, situația a devenit complicată.

Woodstock Ventures a explorat alte câteva locații, dar niciuna nu a corespundea standardelor minime. În cele din urmă, cu doar o lună înainte de concert, fermierul Max Yasgur, s-a oferit să le închirieze o parte din terenul său din zona Lacului Alb din Bethel, New York, înconjurat de munții Catskill. Cum situația era critică, cei patru inițiatori au plătit suma cerută fără să stea pe gânduri.

ADVERTISEMENT

La acea vreme, fermierul pe terenul căruia a avut loc festivalul simbol al muzicii a explicat, perfect, ideea Woodstock 1969. ”Ați dovedit ceva lumii! Iar lucrul important pe care l-ați dovedit lumii este că jumătate de milion de copii – și vă spun copii pentru că am copii care sunt mai în vârstă decât voi -, o jumătate de milion de tineri se pot reuni și se petrece trei zile de distracție și muzică și nu se pot bucura decât de distracție și muzică!

Dumnezeu să te binecuvânteze pentru asta!”, spunea, pe atunci, bărbatul care a făcut posibil evenimentul și care, surprinzător, anii următori a refuzat să își mai închirieze ferma festivalului care, astfel, nu a mai putut fi repetat.

ADVERTISEMENT

Organizatorii au vândut inițial bilete, dar nu au făcut față cererii

Inițial, la Woodstock 1969 erau așteptați aproximativ 50.000 de oameni. Dar până pe 13 august, cu două zile înainte de debutul evenimentului, cel puțin peste 100.000 de bilete au fost vândute în avans.

Atunci, organizatorii săi s-au grăbit să adauge mai multe facilități. Autostrăzile și drumurile locale au fost închise și mulți participanți la concert și-au abandonat pur și simplu mașinile și au parcurs restul drumului pe jos. În cele din urmă, aproximativ o jumătate de milion de oameni au ajuns la locul evenimentului.

ADVERTISEMENT

Doar că organizatorii, care făcuseră reclamă doar în câteva ziare de-a lungul Statelor Unite, nu se așteptau la un asemenea puhoi de oameni. ȘI, desigur, nu au avut cum să îi oprească pe cei care au ajuns la fața locului să intre la festival, mai ales că gardurile nu erau terminate. Așa că, deși au pierdut bani grei, organizatorii au decis să permită intrarea liberă.

ADVERTISEMENT

Culmea, deși la festivalul Woodstock erau sute de mii de oameni și doar câțiva polițiști, iar , incidentele au fost foarte puține, raportându-se două decese: un adolescent călcat de tractor și un caz de supradoză.



Ba chiar festivalul a părut să fie în concordanță cu mantra hippie a face dragoste, nu război”. De fapt, mai mult de câteva cupluri de la Woodstock au preluat această comandă la propriu și au făcut dragoste oricând și oriunde s-a lovit starea de spirit.

Woodstock 1969, mișcare în favoarea păcii

În 1969, Statele Unite ale Americii se erau implicate în controversatul război din Vietnam, conflict căruia mulți tineri s-au opus vehement. A fost, de asemenea, epoca mișcării pentru drepturile civile, o perioadă de nenumărate proteste și agitație socială.

Poate de aceea, festivalul Woodstock a fost și o oportunitate pentru oameni de a evada în muzică și de a răspândi un mesaj de unitate și pace. Iar lor li s-au alăturat cei mai mari nume ale muzicii din acea perioadă.

Treizeci și doi de trupe și artiști au concertat la Woodstock, festival care a început într-o zi de vineri, 15 august, și s-a terminat după mai mult de trei zile, ultimul concert, cel al lui Jimi Hendrix, fiind reprogramat din cauza vremii groaznice.

Printre cei care au cântat acolo s-au numărat nume precum Joan Baez, Sweetwater, The Incredible String Band, Santana, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, The Who, Joe Cocker și Jimi Hendrix.

Culmea, au refuzat să fie parte a festivalului Woodstock, dar apoi au fost asociate ideii de libertate a fenomenului, trupe precum Led Zeppelin, The Beatles, Jethro Tull, The Doors și The Rolling Stones sau artiști de renume ca Bob Dylan și John Lennon.