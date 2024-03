Povestea fabuloasă din spatele filmului istoric românesc al momentului! Scenaristul Alex Molico, dezvăluiri fără precedent din spatele camerelor

Ecce Homo Brâncoveanu, o docu-dramă despre viața și martiriul lui Constantin Brâncoveanu, propune o abordare diferită a marelui personaj istoric. În exclusivitate pentru FANATIK, Alex Molico, scenaristul producției regizate de Dan Pița, spune cum a luat formă și cum a fost realizat filmul.

Ecce Homo Brâncoveanu, un film care a luat naștere în… decenii

filmul regizat de Dan Pița, este o idee veche a regizorului. Și, povestește în exclusivitate pentru FANATIK, Alex Molico, scenariul și ideea s-a format de-a lungul anilor. Ba chiar, a fost nevoie și de semne divine pentru ca, într-un final, totul să ia o formă care, acum, a făcut să fie filmul românesc al momentului.

Alex Molico, din , ne vorbește despre colaborarea cu Dan Pița. Ne-a dezvăluit cum a luat naștere un Brâncoveanu atipic, interpretat magistral de Constantin Pușcașu.

Dezvăluie, râzând, și cum a colaborat cu Demeter Andraș, cel care face rolul infamului inchizitor otoman. Și, desigur, spune povestea nefardată a filmului, ce s-a petrecut în spatele camerelor și cum a fost, ca experiență, să lucreze cu nume uriașe ale cinematografiei românești.

Alex Molico, scenaristul personajelor istorice controversate

De unde pasiunea aceasta pentru scenarii istorice, pentru istorie?

– Pasiunea pentru istorie vine din povești. Fiind crescut de bunici în inima Ardealului, în Mediaș, am apucat să citesc colecția de Magazin Istoric. Bunicul meu era abonat… Celălalt bunic îmi spunea povești din război, el fusese pilot. A făcut ambele fronturi, și mi-a spus povești fantastice. Dar eu așa am crescut, cu iubire pentru țară, dar fără extreme.

Ai scris scenarii cu personaje controversate. Și Avram Iancu, și Constantin Brâncoveanu…

– O spun în premieră că l-am ales și pe Cuza pentru un scenariu. Deci tot controversat. Sunt personaje uriașe în istoria românească, icoane chiar. Cred că munca mea de content marketer, de copyright-er, în goana după succes, după audiență, m-au făcut să caut personaje atât de grele. Dar trebuie să mulțumesc și celor care m-au ajutat, adică cei doi producători: Alin Panc și Sandu Pop. De la ei știam din octombrie 2022, de la o nuntă din Tecuci, că vor să facă un film despre Avram Iancu. Tocmai pentru că este controversat mi-au spus că vor să fie o docu-dramă. Să avem și istorici care să vorbească…

”Am studiat arhivele și de la Budapesta, și de la Viena”

Iar apoi mi-au propus să îi ajut. M-am cunoscut cu regizorul. La prima noastră întâlnire m-am dus îmbrăcat în culorile Ungariei. Am zis să încercăm să fim puțin altfel, iar el a apreciat umorul. Și, trebuie să spun că maghiarii îmi plac. În plus, chiar sunt dator actorilor maghiari care au jucat în Avram Iancu. Pentru maghiari, Avram Iancu este văzut ca un criminal de război. Dar filmul arată adevărata relație cu etnia maghiară am încercat să restituim un Avram Iancu adevărat.

Unul care să fie autentic, nu cum este văzut de etnicii maghiari, nici de cei români. Iar pentru asta am studiat arhivele și de la Budapesta, și de la Viena, dar și alte documente istorice. Avram Iancu, chiar dacă nu a avut anvergura lui Nicolae Bălcescu, a fost totuși un personaj european. Dar a luptat pentru români, cu adevărat.

Cu Brâncoveanu este o poveste veche, de peste 2 decenii. L-am avut profesor în facultate pe Dan Pița. Prin 2003-2004 a început să mă placă după ce, la un examen la care ne dăduse să facem un scurtmetraj după o nuvela Fiul Pierdut. Am dramatizat nuvela într-un scurtmetraj și așa m-a plăcut. Atunci mi-a zis că, încă din timpul comunismului, a vrut să facă un film cu Brâncoveanu. Pentru că, așa cum ai punctat, este un personaj controversat. Ba că a făcut un joc triplu între marile puteri ale momentului, ba că era un habotnic, fie un manipulator, fie că moartea lui a venit din acel conflict interconfesional, greu de relevat în film. Și mi-a rămas în cap acest lucru.

Ecce Homo Brâncoveanu a avut nevoie de un semn divin ca să fie făcut

Totuși, a durat mult să se contureze scenariul…

Alex Molico: În 2014, un prieten de-al meu s-a ocupat de partea logistică de aducere a moaștelor sfinților Brâncoveni la Mogoșoaia. Atunci s-a întâmplat ceva care m-a mișcat. Adică la 10 ani după ce Dan Pița mi-a spus de Brâncoveanu a venit acest moment. Era o vreme urâtă, oamenii erau speriați că nu se va putea ține ceremonia, veniseră mii de oameni. Ca într-o poveste, a venit un preot, călugăr, ceva…

În vârstă, cu barbă, l-a bătut pe umăr de cineva de la autorități care spunea că ar trebui să mutăm ceremonia înăuntru, în biserică. I-a zis așa: ”Stai liniștit, nu o să plouă. Avem relații acolo Sus”. Și chiar așa a fost, nu a plouat deloc, era doar un vânt puternic.

După aceea, am decis să studiez despre Brâncoveanu. Și, așa cum spune și Dan Pița, la Brâncoveanu a fost o luptă între Dumnezei. Și am început să schițez inițial o piesă de teatru. În 2017 m-a sunat Dan Pița să mă întrebe de Brâncoveanu și să îmi zică că simte că e momentul pentru film. Citise cartea lui Iorga. El descoperise modul în care Brâncoveanu avusese relația cu Transilvania, cu Moldova. Și se apropia și anul Centenarului, pe ideea de conștiință națională, iar Brâncoveanu făcea fix asta înainte de a exista ideea de conștiință națională.

Secretul scenariului, o poveste uitată de istorici

Filmul abordează inedit viața lui Brâncoveanu, ce te-a inspirat?

– Și m-a atras și amănuntul următor despre Brâncoveanu. La un an, el ar fi trebuit să moară pentru că a fost o răscoală a mercenarilor. Mercenarii apărau principalii boieri valahi și ei au omorât toată spița bărbătească. Brâncoveanu a fost salvat de o doică. Le-a spus că e copilul ei. Așa a scăpat, iar pe el l-a marcat lucrul acesta. Se și întreba de ce a fost salvat.

Până în momentul în care, probabil, și-a dat seama că nu mai are scăpare, a realizat că a fost salvat să ajungă acest domn foarte bogat, foarte deștept. Un politican, diplomat și un negustor foarte bun. Dar, zic eu, citind despre el, e că a fost salvat când era prunc la fel ca și Moise, pentru o lucrare mai mare. Iar lucrarea mare pentru care a fost salvat era chiar acest martiriu. Și pentru care ar trebui să fie apreciat. El ar trebui să fie considerat cu adevărat supererou.

El ajunsese, ca o mărturisire de credință, să tipărească Biblii. Și culmea, în limba arabă, pentru creștinii arabi din Turcia, din Siria, Egipt. Am și găsit o scrisoare absolut tulburătoare cu un negustor sirian. Așa am și descoperit că Brâncoveanu ajuta creștinii să își mențină credința.

”Cătălina Brâncoveanu, o descendentă directă, a ajutat filmul”

Crezi că ar fi scăpat cu viață dacă s-ar fi convertit?

Alex Molico: Părerile sunt împărțite. Tind să cred că după ce l-au umilit, torturat și după ce îi luaseră mai toată averea, ar fi căzut foarte mult dacă se convertea. De altfel, arătăm asta și în film prin rolul lui Andraș Demeter, cel care face rolul procurorului sultanului. Erau, totuși, și ei oameni cu o cultură extraordinară, mă refer aici la cei care conduceau imperiul. Nu erau sălbatici și cred că pentru a-l umili l-ar fi lăsat în viață. Și cred că și-au dat seama cât de mult l-ar fi compromis și cum ar fi trăit el. Cred că Brâncoveanu ar fi intrat în depresie, ar fi avut o viață grea, mult sub standardele lui. Și la fel și copiii lui.

După moartea lor, după execuția lor, doamna Maria a reușit să le recupereze trupurile, pe bucăți. A fost ajutată de niște pescari și niște călugări deghizați în pescari. Ei au luat trupurile chiar în acea noapte, se știau locurile în are erau aruncate trupurile creștinilor executați. Era chiar un soi de contrabandă cu trupurile lor. Le-a adus după șapte ani în Valahia și a reușit să îi înmormânteze, până atunci au stat în Grecia.

Dar doamna Maria a reușit să mai recupereze ceva din averi. Pe linie bărbătească a continuat familia din băiatul lui Constantin, fiul cel mare al lui Brâncoveanu. El a scăpat, era doar un băiețel. Plus fetele care au avut copii. Din ce am înțeles, pe linie masculină, pe la 1860, s-a încheiat. Dar chiar Cătălina Brâncoveanu, o descendentă directă, a ajutat filmul. Și financiar, dar și cu alte lucruri necesare când faci un film.

Actori uriași în film: ”Dan Pița este un magician al distribuției”

Spunea Dan Pița că actorul din rolul principal nu seamănă cu Constantin Brâncoveanu. De ce a fost ales așa?

– Dan Pița e un magician al distribuției. El a spus că vrea să facă un portret al lui Constantin Brâncoveanu. Dar să acopere și omul, și soțul, și voievodul, și credinciosul, și vicleanul diplomat, și negustorul. Adică toate fațetele, iar pentru asta avea nevoie de un actor capabil să joace. Iar pentru a fi memorabil pentru cei care îl văd, să nu semene cu Brâncoveanu din iconografie. A vrut un Brâncoveanu care să îți rămână în cap.

Un chip angelic, înalt, subțire, barbă albă, ochi albaștri. Secretul e că, la un moment dat, a încercat să folosească lentile negre. Se gândise la acest contrast, dar nu i-a plăcut. Și l-a lăsat cu ochi albaștri.

În film, sunt niște … Vișan, Bodochi, Demeter Andraș. Cum a fost să lucrezi cu ei?

– M-a fascinat lectura la masă cu ei, mai ales pentru momentele importante. Tot filmul e construit, nu neapărat pentru scena execuției, ci pentru proces. În care sunt toți martirii Brâncoveni, Constantin Pușcașu, Brâncoveanu, Andraș Demeter, inchizitorul și sultanul Marius Bodochi.

Lui Demeter chiar îi sunt recunoscător pentru că la lectură, la masă, erau unele replici care, la primele lecturi, nu le simțea. I-am spus atunci că le pot modifica, să păstrăm sensul, dar să găsim alte cuvinte. Iar el a refuzat și s-a descurcat perfect. El a mai jucat într-un film scris de mine, Fără Prelungiri, acum e și pe Netflix.

Cum o descrie pe Daniela Nane: ”Aveam de la ea o energie…”

Cum e Daniela Nane, doamna Maria din film?

– A fost foarte importantă la filmări. Aveam de la ea o energie de care chiar era nevoie în platou. Apare în momente cheie, ca și personajul ei, de altfel… A făcut un rol pentru care s-a dedicat total. A renunțat la alte proiecte, chiar a simțit o chemare pentru rolul de doamna Maria. A fost fix elementul care era necesar, care dovedește importanța femeii în societate. Ca doamnă, ca soție, ca mamă. Ca partner al lui Brâncoveanu, cu care își împărtășea secretele. Și era și vocea rațiunii.

Actorii aleși au potențat la maximum și personajele secundare. Sunt foarte puternice la rândul lor. Nu există doar pentru a construi piedestalul lui Brâncoveanu. Îi sunt fie aliați, fie adversari, dar de calibru.

Ați implicat în film, din ceea ce știu, și fețe bisericești. Cum v-au ajutat?

– Mitropolitul Banatului ne-a ajutat enorm. Mai ales că trebuia să fie un film care să fie acceptat și de Biserică, e vorba de Brâncoveanu. Și chiar îi mulțumesc enorm că a fost cel care a înțeles rolul și a acceptat chiar și secvențe care sunt foarte laice. Ne-a ajutat la unele replici, replici foarte grele. Și el i-a și propus lui Dan Pița muzica aceea pătrunzătoare a filmului. E făcută de Ilie Stepan, tot timișorean.

”Vom merge la Cannes”

Brâncoveanu intră pe Netflix sau alte platforme?

Alex Molico: Asta ține de producători. Acum sunt multe platforme de streaming. Dar pentru mine și pentru actori, o platformă cum e Netflix e cea mai bună. Dar eu zic că va ajunge și acolo.

Bugetul a fost peste un milion. Și-a scos banii?

– Momentan, nu. Avea câteva mii de spectatori în cinema. Dar sunt două lucruri aici. Are nevoie de marketing real, mă refer la marketing de tipul celui făcut de Codin, BRomania. Influenceri. Producătorul l-a distribuit în Cinema City, așa că sunt și ecrane neacoperite. Pentru a-și scoate banii filmul mai e de muncă. Să vedem însă, va merge în mai la Cannes, acolo dacă se va vinde internațional și va fi proiectat în țări unde există diaspora românească, are șanse. Spania, Italia, America, etc…

Scenaristul Alex Molico, probleme cu soția când se apucă de muncă

Ca scenarist de filme, cum e să ai succes?

– Eu am avut succes în televiziune la proiectele la care am scris. Episoade de succes care sunt difuzate și redifuzate. Scriu din 2006, am intrat în echipa de la La Bloc. 47 de episoade le-am scris eu. Și după, au urmat alte proiecte, sitcomuri, telenovele, dramă… Dar natura meseriei este mai retrasă. Poate doar Răzvan Rădulescu, scenaristul fetiș al noii generații și a lui Cristi Puiu, și Mimi Brănescu din Las Fierbinți. Dar în total am peste 250 de episoade scrise, difuzate și redifuzate.

Și trăiești foarte intens tot ce scrii. Un scenariu are sute de pagini, e un consum mare, trăiești fiecare moment. Iar când ai un proiect gen Lecții de Viață de la Pro TV, unde am 124 de episoade scrise și difuzate, fiecare cu patru, cinci personaje, nu e ușor. Te încarcă, mai ales că scrii dramă.

Alex Molico: ”Am scris și Selfie”

Am scris și Seflie, a fost o reușită. De la Filantropica încoace, a fost primul film românesc care a reușit să treacă de 100.000 de spectatori în cinematografe.

Un scenariu de film durează zile, săptămâni de muncă. Ce zice soția când te închizi departe de toți, să scrii?

– Eu folosesc timpul liber să scriu scenarii. Și asta înseamnă sacrificii. Sacrific timpul petrecut cu ea, cu copiii, cu prietenii. E o muncă solitară și da, îmi face probleme în viața personală și socială. S-a întâmplat să îmi sacrific și din concediul anual pentru a sta și a munci. Dar am simțit acea scânteie și inspirație… Am scris, nu mâncam, nu mai aveam grijă de mine. M-a și luat la întrebări, era îngrijorată, mai ales că m-am refugiat la mama să scriu. Când m-am dus cu manuscrisul să îl vadă și ea, a fost încântată. Așa m-am salvat, că dacă nu i-ar fi plăcut… Era greu altfel (râde, n. red.). Vorbim de un scenariu în care am scris despre Ferdinand, este o construcție specială.