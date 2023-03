Povestea lui Dan Buzărnescu, arbitru și gamer în timpul liber. Fiul fostului cavaler al fluierului a trecut pe la Real Madrid și este jucătorul Universității Craiova la FIFA

FANATIK vă prezintă povestea lui Dan Buzărnescu, arbitrul central de la partida Dinamo București – Unirea Constanța, scor 6-0. „Cavelerul fluierului” din Oltenia a pășit pe suprafața de joc și ca jucător, iar mai târziu a cochetat cu celebrul joc FIFA, fiind reprezentatul Universității Craiova în fotbalul virtual.

Dan Buzărnescu a bifat prima partidă la centru în Liga 2 Casa Pariurilor, chiar pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, una dintre cele mai moderne arene din România. Acesta a arbitrat Dinamo București, formația despre care în urmă cu câțiva ani spunea că nu ar accepta să o reprezinte în FIFA.

În urmă cu aproximativ trei ani, oltenii anunțau că Dan Buzărnescu va reprezenta Universitatea Craiova în îndrăgitul joc FIFA. Acesta declara că nu ar fi tentat să accepte o propunere din partea celor de la Dinamo București, dacă l-ar fi dorit ca jucător profesionist în fotbalul virtual.

„Am trecut la nivelul următor. Marea majoritate a echipelor din străinătate au făcut-o. Avem șansa să reprezentăm Universitatea Craiova și la jocul virtual de fotbal. Pentru mine, Universitatea Craiova înseamnă foarte mult. Mă bucur că voi putea reprezenta clubul în competiții. Am mai avut 2 oferte din Liga 1, însă am ales Universitatea. Nu m-aș fi dus niciodată la Dinamo”, spunea Dan Buzărnescu.

De-a lungul anilor, Dan Buzărnescu a disputat mai multe partide de FIFA cu suporterii Universității Craiova sau a . Acesta a câștigat un turneu internațional organizat la București și a reprezentat naționala României în fotbalul virtual.

Arbitrajul este în sângele său, fiind fiul lui Silviu Buzărnescu, fostul „cavaler al fluierului” din SuperLiga. Debutant în Liga 2 Casa Pariurilor la doar 25 de ani, gamerul Universității Craiova a fost delegat la mai multe partide din ligile inferioare ale României atât la fotbalul masculin, cât și la cel feminin.

Dan Buzărnescu a trecut de la fotbalul pe teren la cel virtual! A fost unul dintre cei mai promițători juniori ai Universității Craiova

Dan Buzărnescu a făcut primii pași în fotbal la CSS Craiova, acolo unde s-au format jucători legendari pentru olteni precum Sorin Cârțu, actualul președinte al alb-albaștrilor, și Adrian Ilie. Actualul arbitru central în cadru AJF Dolj a trecut și pe la grupele de juniori ale Universității.

Acesta a evoluat pe postul de atacant și i-a uimit pe olteni cu calitățile sale, fiind unul dintre cei mai promițători tineri de la acea vreme. În sezonul 2014-2015, Dan Buzărnescu a marcat 36 de goluri la juniorii Universității Craiova, iar pentru acesta a urmat o scurtă experiență la CS Podari, formație condusă de tatăl său la acea vreme.

Cariera lui Dan Buzărnescu este similară cu cea a lui . Ambii au făcut primii pași în direcția fotbalului la Universitatea Craiova, însă au cunoscut succesul datorită îndrăgitului joc.

Dan Buzărnescu a trecut pe la juniorii lui Real Madrid: „Am numărat zilele până la plecarea în Spania”

În urmă cu aproximativ 11 ani, Dan Buzărnescu și-a încercat norocul la grupele de juniori ai celor de la Real Madrid. Acesta a povestit cum a aflat că poate avea șansa să se pregătească în celebra academie a „galacticilor” într-o vizită pe stadionul „Santiago Bernabeu”.

„Am rude în Madrid şi anul trecut am fost acolo în vizită la vărul meu, Sorin Alex Dinu îl cheamă. Ştiindu-mă suporterul Realului, m-a dus să vizităm stadionul «Santiago Bernabeu», iar acolo am aflat că îţi poţi depune un CV şi dacă eşti ales ai ocazia să te pregăteşti la centrul lor de copii şi juniori.

Zis şi făcut, am ajuns acasă, am întocmit acel CV cu ceea ce mi se ceruse şi l-am trimis la sfârşitul lunii octombrie. Răspunsul a venit în februarie şi de atunci am numărat zilele până la plecarea în Spania“, spunea Dan Buzărnescu.

Spaniolii i-au testat forțele lui Dan Buzărnescu, însă tânărul nu s-a arătat extenuat de problele pregătite de antrenori. La finalul perioadei de pregătire alături de juniorii celor de la Real Madrid, actualul arbitru a obținut cele mai bune rezultate din grupa sa.

„Prima dată am lucrat cu Jose Crespo Delgado, care pregătea grupa de copii de 16 ani, mai apropiată de vârsta mea. Pentru că randamentul meu a fost bun, m-au trecut la grupa cea mai mare, de 17 ani, unde am fost antrenat de Julio Cezar, un brazilian care a jucat pentru Corinthians, un tip foarte calm şi calculat.

În timpul ăsta am susţinut tot felul de teste, deloc grele în opinia mea. La sfârşit, când au venit rudele mele să mă ia, au întrebat cum au fost rezultatele, iar ei au spus că am fost cel mai bun din grupa mea de pregătire”, declara arbitrul din cadrul AJF Dolj.