Povestea lui Luca Mihai, fotbalistul băgat în spital de Homawoo. Familia a renunțat la tot pentru visul copilului

Luca Mihai (20 de ani) zace pe un pat de spital, cu multiple fracturi craniene în zona urechii. în prima repriză a meciului cu Dinamo (1-0), disputat duminică, pe ”Arcul de Triumf”, în etapa a 4-a din play-out-ul SuperLigii. Luca Mihai a fost lovit violent din spate, cu capul, de Josue Homawoo.

Povestea lui Luca Mihai, fotbalistul băgat în spital de Homawoo

Luca Mihai este considerat un mijlocaș promițător, cu viziune de joc și calități tehnice deosebite. El s-a născut la București, pe 11 octombrie 2003, și a început să practice fotbalul la vârsta de 6 ani. A trecut prin Centrul de copii și juniori de la Dinamo, apoi la Sportul Studențesc. La 10 ani, Luca Mihai a plecat cu familia în Germania.

”Tatăl meu și-a dat seama că este foarte greu să ajungi fotbalist profesionist în România și a decis să plecăm în Germania. Acolo am dat o probă de joc la Karlsruhe, echipă din Zweite Bundesliga.

Am luat proba de joc, m-am dezvoltat ca om și fotbalistic. După cinci ani nu am mai prins minute și am decis cu tatăl meu să mergem la o echipă inferioară din Liga 4, să joc. Am stat acolo un an”, a povestit Luca Mihai, în urmă cu trei săptămâni, pentru FRF TV, în timpul unei acțiuni la naționala de tineret a României U21.

Tata lui Luca Mihai a plecat din armată pentru a-i construi o carieră de fotbalist fiului său în străinătate

Tatăl lui Luca Mihai, mare fan Dinamo, a renunțat la postul său din Armată pentru a-i clădi un viitor fiului său.

”Eram bine-mersi, fără griji, lucram în armată… Am renunțat la tot pentru fiul meu, intuind cumva viitorul său fotbalistic. Familia mă considera un nebun! Tatăl meu, care a decedat de curând, nu m-a iertat niciodată că am plecat. Pentru el conta foarte mult cariera militară.

Am riscat enorm și am luat decizia de a pleca definitiv în Germania pentru a-i oferi lui Luca educația fotbalistică și de viață de care nu ar fi avut parte în România. Alături de mine s-a aflat mereu soția, care m-a sprijinit necondiționat”, a declarat Florin Mihai, părintele tânărului fotbalist de la Poli Iași, pentru , în 2021.

Luca Mihai a fost remarcat pe YouTube

Luca Mihai a explicat cum a evoluat cariera lui: ”Tatăl meu m-a filmat meci de meci, iar la final de sezon am făcut un videoclip pe care l-am postat pe Youtube și l-am trimis la mai mulți impresari. Unul dintre ei mi-a răspuns, a spus că îi place de mine, că îi place cum gândesc, că sunt matur, să mă pregătesc pentru că în două săptămâni voi da o probă în Italia.

Am dat probă la Chievo Verona, acolo a început aventura mea în Italia. Am stat doi ani la Chievo. A fost o perioadă foarte frumoasă, dar am făcut multe sacrificii eu și familia mea. Am fost răsplătit la final”. Luca Mihai este impresariat de Cătălin Sărmășan.

Luca Mihai a semnat primul contract de profesionist la Bologna. A lucrat și cu Sinisa Mihajlovic

În august 2021, la 18 ani, Luca Mihai s-a transferat la Bologna, acolo unde a semnat primul său contract de fotbalist și unde a jucat la Primavera. La Bologna, tricolorul s-a antrenat frecvent cu echipa de seniori, sub comanda regretatului .

”Am petrecut un an la Bologna, apoi am fost cumpărat de SPAL, din Serie B. Am jucat tot la Primavera. De acolo am fost împrumutat la Trento, în Serie C, unde am jucat 17 meciuri”, a adăugat Luca Mihai.

El și-a făcut debutul la seniori cu Trento pe 3 septembrie 2022, într-o înfrângere cu 2-0 în Serie C împotriva lui Juventus U23.

Daniel Pancu l-a promovat la naționala U20 din Serie C. Așa l-a văzut CFR Cluj

Evoluțiile lui Luca Mihai i-au atras atenția lui Daniel Pancu, selecționerul reprezentativei U20 la acea vreme. În noiembrie 2022, Luca Mihai a fost convocat pentru meciul cu Polonia U20. ”Am jucat bine cu Polonia și m-au văzut cei de la CFR Cluj. Astfel, eu și familia am decis să facem următorul pas la o echipă mare ca și CFR Cluj”.

În iulie 2023, CFR Cluj l-a transferat pe mijlocaș român de la SPAL. Pe 31 ianuarie 2023, Mihai fusese împrumutat la AlbinoLeffe, în Serie C, cu opțiune de cumpărare, dar nu s-a acomodat. Luca Mihai a debutat în SuperLiga sub comanda lui Andrea Mandorlini. Tehnicianul italian l-a introdus pe internaționalul de tineret în meciul Rapid – CFR Cluj 3-1, în minutul 77, în locul lui Avounou.

Puștiul a mai jucat în șase partide pentru formația din Gruia, după care CFR Cluj l-a împrumutat pe Luca Mihai la Poli Iași, în ianuarie 2024. În Copou, mijlocașul a devenit o variantă importantă pentru regula U21.

4 limbi străine vorbește Luca Mihai: germană, italiană, franceză și engleză

1 selecție are Luca Mihai la naționala României U21

Luca Mihai a refuzat Germania pentru România

Luca Mihai a crescut ca junior în Germania la echipele Walldorf și Karlsruhe, înainte de a se muta în Italia în 2019. ”La 15 ani am avut posibilitatea să aleg între România și Germania, să joc pentru naționala de juniori a Germaniei, dar eu și cu familia mea am ales joc pentru România pentru că mă simt român. Pentru mine tricoul României reprezintă devotament, respect, onoare!”, a mai spus Luca Mihai, la FRF TV.

În Germania am învățat o nouă mentalitate, o mentalitate de învingător. În Italia am învățat un alt fotbal, mult mai tehnic, mult mai inteligent. La fel în România” – Luca Mihai, mijlocaș Poli Iași

Visul lui Luca Mihai: Serie A sau LaLiga

Luca Mihai se consideră un fotbalist tehnic, altruist și foarte dârz: ”Îmi place să-mi ajut colegii mereu, să primesc mingea, să pasez, să bat lovituri libere, cornere, sunt tehnic, sunt devotat sută la sută, nu-mi place să pierd deloc”.

Mijlocașul de 20 de ani are aspirați înalte, vrea să ajungă în fotbalul mare: ”Știu ce pot, și cred că peste câțiva ani aș putea să ajung la o echipă din Serie A sau LaLiga. Acest fotbal mă avantajează și mă pot dezvolta și mai mult. Cu naționala U21 mi-aș dori să ne calificăm la EURO 2025, să ajung la echipa mare a României și să ne calificăm la turnee finale”.

Cartea de vizită a lui Luca Mihai

Germania: Walldorf și Karlsruhe (echipe de juniori)

Italia: Chievo Verona (Under 17/Primavera), Bologna (Primavera), SPAL (Primavera), Trento (Serie C), AlbinoLeffe (Serie C/Primavera)

România: CFR Cluj, Poli Iași