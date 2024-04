Luca Mihai, diagnostic șocant după accidentarea violentă provocată de Josue Homawoo în Dinamo – Poli Iași. A fost sesizată Poliția

Mijlocașul lui Poli Iași, Luca Mihai (20 de ani), , după ce a fost lovit foarte puternic cu capul în zona cefei de Josue Homawoo, , disputat duminică seară, pe stadionul Arcul de Triumf.

Cătălin Sărmășan, impresarul internaționalului de tinetret U21, a dezvăluit pentru FANATIK diagnosticul pus de medici lui Luca Mihai:

”Multiple fracturi craniene de gradul 1 în zona urechii, timpan spart, stare de amnezie și somnolență profundă. Se așteaptă interpretarea celui de al doilea Computer Tomograf, dar medicii au zis că vor trebui să anunțe organele de anchetă, ca în cazul unui eveniment cu act de violență. Suntem la Elias, așteptăm cel de al doilea CT”.

La spital, se află și mama lui Luca Mihai, care era pe stadion în momentul producerii teribilei accidentări. Când a fost urcat în ambulanță, fotbalistul nu auzea și îi curgea sânge din ureche.

Luca Mihai a fost izbit violent din spate de Josue Homawoo, în minutul 30 al partidei , iar arbitrul Ovidiu Hațegan i-a acordat doar cartonaș galben fundașului togolez.

Mijlocașul lui Poli Iași, Mihai Bordeianu, a acuzat dur maniera de arbitraj a lui Fotbalistul s-a referit și la accidentarea horror suferită de Luca Mihai, transportat de urgență la spital cu guler cervical și mască de oxigen. Bordeianu a spus la flash-interviul acordat după meci:

„Eu m-am speriat îngrozitor, i-a făcut capul de zici că l-a împușcat cineva. E incredibil! Luca lovește mingea, iar jucătorul lui Dinamo vine direct. Mi-e greu să reproduc!”.

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, l-a scos la pauză pe Josue Homawoo.

Totul a fost împotriva noastră. Luca Mihai are multiple fracturi, hematom, hemoragie. Nu știu ce să mai zic. Au murit jucători pe teren. Am câștigat o echipă, o inimă. Am încercat, am luptat. Nu meritam ce s-a întâmplat. Bouhenna are fața umflată, de dinainte să ia roșu. Feicitări lui Dinamo pentru 3 puncte! Noi mergem supărați, avem 7 ore de drum. Jucătorii mei plâng la vestiar. Astăzi am văzut o adevărată echipă care a luptat împotriva tuturor” – Tony da Silva, antrenor Poli Iași