Povestea lui Matei Goga, tânărul luat de Eugen Neagoe în cantonamentul Universității Craiova: „Voi demonstra că merit să apăr la echipa mare”

Universitatea Craiova are viitorul asigurat în poartă, Yanis Găgeatu și Matei Goga fiind doi dintre cei mai promițători tineri pe această poziție. În vârstă de 16 ani, Goga a vorbit despre cum s-a îndrăgostit de fotbal și despre visul de a apăra buturile formației din Bănie.

Povestea lui Matei Goga, unul dintre tinerii portari promițători de la Universitatea Craiova: „Mișcarea și activitățile sportive le-am practicat încă de mic”

Eugen Neagoe le-a oferit și Matei Goga. Ultimul dintre aceștia a declarat că activitatea sportivă a început-o de la o vârstă fragedă în orașul său natal, Drobeta Turnu Severin.

„Pot spune că mișcarea și activitățile sportive le-am practicat încă de mic. Ca orice copil, am îmbrățișat mai multe sporturi până când, la vârsta de 10 ani, am decis să rămân la clubul Sport Kids Severin, unde, sub îndrumarea domnului antrenor Cristian Tiganele și a domnului Cristian Sorescu, am reușit să fiu un om de bază, un titular incontestabil al echipei la care evoluam”, a spus tânărul portar.

Matei Goga a declarat că primul pas în activitatea fotbalistă la făcut la CSS Drobeta, formației din orașul său natal. Acesta a fost atent îndrumat de către unul dintre cei mai renumiți antrenori mehedințeni, Marian Brihac, care a fost și primul tehnician al lui Mirel Rădoi.

„După 4 ani de muncă și antrenamente specifice, am făcut primul meu pas în activitatea fotbalistică, atunci când m-am alăturat clubului CSS Drobeta, unde domnul profesor Marian Brihac și domnul antrenor Dicu Andrei mi-au dat încredere și posibilitatea să fiu titular la U19, o grupă de vârstă mai mare decât cea la care activam eu”, a declarat Matei Goga.

„Transferul la Universitatea Craiova a fost pentru mine o trecere uriașă”

Mutarea de la CSS Drobeta la a fost un pas mare în cariera lui Matei Goga, însă tânărul a mărturisit că oamenii de la Centrul de Copii și Juniori din Bănie l-au ajutat. Acesta a câștihat Liga Elitelor în primul său an petrecut la olteni.

„Transferul la Universitatea Craiova a fost pentru mine o trecere uriașă, am găsit aici o academie extraordinară, cu oameni excepționali. În primul an, am reușit sub comanda domnului antrenor Budescu Bogdan să câștigăm Liga Elitelor”, a mărturisit Matei Goga.

Portarul alb-albaștrilor a mărturisit că ascensiunea din carieră se datorează muncii și seriozității sale de-a lungul timpului. Matei Goga speră ca într-o zi să facă pasul la echipa mare a Universității Craiova și să apere poarta formației din Bănie.

„Munca, antrenamentele intense și seriozitatea mea au făcut să pot să fiu astăzi aici. Mulțumesc pentru încrederea acordată de către staff-ul clubului. Sper să am posibilitatea să demonstrez că se poate și mai mult și, că, într-o zi, de ce nu, să apăr între buturile echipei mari”, a încheiat puștiul format de Marian Brihac.

16 ani are Matei Goga

1,86 metri este înălțimea tânărului portar

75 de kilograme este greutatea puștiului din lotul Universității Craiova