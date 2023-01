Universitatea Craiova reacționează după accidentarea lui Ștefan Baiaram: „O consider o pierdere, lipsa lui va conta”. Exclusiv

La doar 20 de ani, Ștefan Baiaram este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul Universității Craiova. Internaționalul român de tineret este în proces de recuperare după accidentarea la genunchi, iar Sorin Cârțu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre absența acestuia în următoarea perioadă.

Sorin Cârțu, despre absența lui Ștefan Baiaram la Universitatea Craiova: „Probabil că va conta lipsa lui”

Sorin Cârțu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că este o pierdere importantă pentru Universitatea Craiova. Președintele alb-albaștrilor a mărturisit că tânărul atacant schimba jocul formației din Bănie în ofensivă.

„Așteptăm să vedem cum va decurge recuperarea. Eu o consider o pierdere, pentru că Baiaram aducea un plus de valoare, mi se părea un mijloc mult mai dinamic cu el în teren. Este un ajutor în plus pentru comportimentul ofensiv, iar acțiunile au mai mult dinamism”, a declarat Sorin Cârțu.

Accidentările s-au înmulțit în tabăra oltenilor, Ștefan Baiaram fiind cel mai recent jucător devenit indisponibil. , iar oficialii alb-albaștrilor speră să îl recupereze în patru-șase săptămâni.

„Probabil că lipsa lui va conta. Asta este, acum s-a apelat cu constanță la el, este și trecea la juniorat la seniorat, jucătorul are mai multă constanță în joc și se apelează mai mult la tine și sigur că se mai cedează până prinde rutina jocurilor.

Sunt riscurile meciurilor (n.r. accidentările), pentru că echipa este de interes pentru toată lumea, iar când joacă cu Universitatea joacă cu un aport fizic diferit. Atunci sigur că se întâmplă și accidentări”, a spus președintele Universității Craiova.

Sorin Cârțu: „Nu prea sunt entuziasm sau depresiv la meciurile de verificare”

din Antalya cu Kecskemeti, scor 3-1. Președintele alb-albaștrilor a declarat că meciurile de verificare din această iarnă sunt un prilej pentru jucători, care își pot testa condițiile.

În cantonamentul din această iarnă, Universitatea Craiova va mai disputa două meciuri amicale cu Slask Wroclaw și Partizan Belgrad, 15 ianuarie. Confruntarea cu formația poloneză este programată sâmbătă, de la ora 16:00.

„Am văzut meciul (n.r. cu Kecskemeti). Nu prea sunt entuziasm sau depresiv la meciurile de verificare, pentru că sunt meciuri făcute pe fond de oboseală și total diferite de cele oficiale. Jocurile de verificare din Turcia sunt un prilej de a antrena organismul, echipa și plăcut pentru jucători.

Este foarte important ceea ce acumulează. Prin antrenamente să încerce să creeze niște automatisme (n.r. Alexandru Ișfan) și să se omogenizeze. Vedem (n.r. dacă Alexandru Ișfan va fi înlocuitorul lui Ștefan Baiaram), depinde unde îl folosește și ce îl folosește”, a declarat Sorin Cârțu.