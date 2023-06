Povestea lui Rareș, eroul care i-a salvat viața unui șofer de TIR. Camionul luase foc după dezastrul de pe A10

Șoferii au asistat neputincioși la dezastru, după ce un camion a ars ca o torță după coliziunea cu un separator median pe A10 Sebeș-Turda. Nu a fost cazul lui Rareș Rusan, un tânăr din Sântimbru care s-a comportat asemeni eroilor din filmele americane și a salvat viața șoferului, după ce l-a scos din camionul în flăcări.

Povestea lui Rareș, eroul care i-a salvat viața unui șofer de TIR

Șoferul camionului a ajuns în cele din urmă în brațele echipajului SMURD ajuns la fața locului, după care a fost transportat la UPU Alba. ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A10 Sebeș-Turda, la kilometrul 15, pe sensul către Turda, în municipiul Alba Iulia, județul Alba, s-a produs o explozie la nivelul unui autocamion aflat în deplasare”, transmiteau în acel moment autoritățile.

dacă Rareș nu ar fi intervenit rapid, fără să stea pe gânduri, în clipa în care a observat că șoferul camionului era blocat, în timp ce flăcările cuprindeau mastodontul pe patru roți. Acum, povestea lui Rareș a fost făcută publică și tânărul a câștigat respectul întregii țări, inclusiv a șoferului salvat.

, un huruit, produs de impactul camionului cu parapeții, și ruperea stâlpilor de sprijin. Apoi s-a auzit o bubuitură puternică, atunci când camionul s-a izbit de stâlpul indicatorului. Am lăsat mașina pe avarii și am sărit repede gardurile, pentru a ajunge la camion. Șoferul avea o rană foarte gravă la brațul stâng, aproape i se vedea osul, așa că i-am acordat primul ajutor, aplicându-i un garou, apoi am sunat la 112.

Atitudinea celorlalți oameni prezenți acolo a fost una de-a dreptul dezamăgitoare, întrucât nimeni nu a mișcat un deget, toți au stat și au privit ce se întâmpla”, a rememorat Rareș acele clipe teribile, pentru . Tânărul de 29 de ani locuiește în comuna Sântimbru, județul Alba, și se ocupă cu tractări autori și transport de marfă.

Cu toate că nu a urmat niciodată cursuri de prim-ajutor, bărbatul a învățat diferite tehnici, cum ar fi aplicarea unui garou, cu ajutorul Internetului. Rareș a mărturisit că este pasionat de motociclete și conduce o Yamaha TDM 850. Ca și o coincidență, cazul camionului care a luat foc pe A10 Sebeș – Turda pe 19 iunie nu este singular.

Asta, pentru că în urmă cu două luni un alt camion a ars ca o torță în timp ce era staționat pe banda de rezervă. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de intervenție atunci care au desprins capul tractor de semiremorcă, astfel că pompierii au reușit să localizeze incendiul, deși remorca a fost distrusă în întregime pentru că era încărcată cu materiale textile.

”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A10 Sebeș-Turda, la kilometrul 41, sensul către Sebeș, în zona localității Aiud, județul Alba, a izbucnit un incendiu la semiremorca unui ansamblu rutier, încărcat cu materiale textile, oprit pe banda de urgență. Capul tractor a fost desprins de semiremorca și se acționează pentru stingerea încărcăturii.Traficul rutier este restricționat pe banda de urgență și pe banda nr.1, fiind formată coloană de autovehicule de 1 km”, precizau atunci autoritățile.

Potrivit ISU Alba, nu mai puțin de 10 tone de materiale textile au ars atunci, iar remorca a fost carbonizată. Au avut bătăi de cap și șoferii aflați pe această Autostradă A10, pentru că traficul a fost restricționat zeci de minute pe banda de urgență și pe prima bandă, astfel că s-au creat ambuteiaje și oamenii s-au împăcat cu gândul că vor întârzia la destinație.