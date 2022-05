Povestea mai puțin știută a „covăsnenilor” Păun și Ștefănescu. Olteni la origine, jucătorii lui Sepsi au ajuns din Liga 3 împreună la echipa națională. Video

Naționala României se pregătește pentru noua campanie de UEFA Nations League, iar printre care și mijlocașii lui Sepsi, Nicolae Păun și Marius Ștefănescu. Cei doi au vorbit în premieră în calitate de internaționali.

Povestea lui Nicolae Păun și Marius Ștefănescu, surprizele lui Edi Iordănescu pentru meciurile din Liga Națiunilor

Nicolae Păun și Marius Ștefănescu traversează cea mai frumoas perioadă a carierei. După ce au cucerit Cupa României cu Sepsi, cei doi mijlocași au ajuns în premieră la naționala de seniori a României. Traseul lor în fotbal a fost unul aproape identic.

ADVERTISEMENT

Olteni la origine, amândoi fiind născuți în orașul Caracal, Păun și Ștefănescu au fost adoptați de județul Covansa în momentul în care au fost transferați de Sepsi. Primul care a ajuns la echipa lui Laszlo Dioszegi a fost Ștefănescu, în 2017.

„Mă bucur foarte mult că am fost convocat și sper să fac o treabă bună aici. Tehnica, inteligența în joc și spiritul de echipă sunt principalele mele calități”, s-a autocaracterizat într-un interviu pentru , , care, înainte de a își face un nume în Casa Pariurilor Liga 1, s-a consacrat în fotbalul de sală, la fel ca și prietenul și colegul său de la Sepsi.

ADVERTISEMENT

„Am jucat și futsal. Cred că mi-a influențat foarte mult cariera. M-a ajutat la tehnică. În sală îți îmbunătățești tehnica. Spațiile sunt mai mici și viteza este mai mare. Golul din finala Cupei cred că e cel mai frumos gol din carieră. La antrenamente facem concursuri, tragem la poartă și mă bucur că am reușit”, a adăugat Ștefănescu, care a dezvăluit cine este idolul său.

„M-am decis să mă fac fotbalist de la 11 ani. Messi m-a făcut să mă apuc de fotbal. Chiar am văzut acea finală Barcelona – Manchester United când Messi a dat două goluri”, a mai spus jucătorul lui Sepsi.

ADVERTISEMENT

Amândoi s-au născut la Caracal, au jucat în Liga 3 la Târgu Secuiesc și au impresionat în campionatul de futsal

Ștefănescu și Păun au fost colegi și la KSE Târgu Secuiesc, în perioada 2017-2019. Acolo au jucat în Liga 3, dar și la echipa de futsal a clubului, în Liga 1. Ștefănescu a plecat, iar Păun a mai rămas un an.

„Eram acasă și tocmai vorbeam cu Ștefănescu prin mesaje și îmi spunea că a fost convocat și că mă vor suna și pe mine. Și asta mi-a luat din emoțiile telefonului pe care l-am primit. Sunt un jucător muncitor, am o viziune bună și inteligență în joc.

ADVERTISEMENT

Atmsofera e bună, colegii ne-au primit bine, nu am apucat să ne cunoaștem foarte bine, dar sper să ne înțelegem bine. Nu știam decât vreo 5-6. Ne știam din meciuri directe, dar prieteni nu. Doar pe Ștefănescu, deocamdată”, a declarat Nicolae Păun, pentru FRF TV.

ADVERTISEMENT

În 2020, Nicolae Păun a fost aproape să agațe ghetele în cui, dar a ales să continue, ceea ce s-a dovedit o decizie extrem de inspirată.

„Am jucat doi ani futsal la Tg. Secuiesc. Îți poți îmbunătăți tehnica pe spații scurte și duelurile 1 vs. 1. Am avut o perioada mai grea acum vreo doi ani și jumătate, dar datorită oamenilor din jurul meu care au insistat nu am renunțat.

Nu am superstiții foarte mari. Sunt credincios, mă închin în fiecare seară și pot spune că asta ar fi”, a conchis mijlocașul central.