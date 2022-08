Povestea noii „perle” a lui Dinamo. E jucătorul în care toţi “câinii” își pun speranțele. A fost la un pas să se lase de fotbal

Antonio Bordușanu a debutat în urmă cu doi ani pentru Dinamo în Liga 1, a reușit să marcheze primul gol la doar 17 ani, Mijlocașul a debutat cu dreptul și în noul sezon din Liga 2 Casa Pariurilor, marcând în prima etapă cu Progresul Spartac.

Povestea lui Antonio Bordușanu, marea speranță a lui Dinamo

Antonio Bordușanu a împlinit 18 ani pe data de 10 august, iar extrema stângă rămâne una dintre marile speranțe ale noului proiect de la Dinamo. Bordușanu a marcat în minutul 27 al meciului cu Progresul Spartac și s-a dus să se bucure imediat alături de Peluza Cătălin Hîldan, fiind crescut în Ștefan cel Mare.

„Puștiul-minune” al lui Dinamo a povestit într-un interviul pentru site-ul clubului despre cum a început fotbal și cum a renunțat la viața în Anglia pentru a juca fotbal la Dinamo: „Am început fotbalul la 7 ani, de gura lui tata, la Sportul Studențesc, la grupa antrenorului Tudor Palade”.

Antonio inițial evolua pe poziția de vârf: „Jucam atacant central, mi-a plăcut golul încă de la primele meciuri. Mă antrenam suplimentar cu tata acasă, mi-aduc aminte cum mă alerga pe străzi dacă nu jucam bine. Un an mai târziu, Tudor Palade a plecat la Academia Dinamo și tot el m-a adus în Ștefan cel Mare. În 2012, la 8 ani, jucam primul meci la Dinamo”.

Antonio Bordușanu a lăsat inițial Dinamo pentru… Steaua

Antonio Bordușanu avea să ajungă pentru prima oară în curtea lui Dinamo pe 8 martie 2012, la vârsta de 10 ani. Puțini știu însă că după doi ani de zile a ajuns în curtea Stelei: „Am jucat câteva luni în Ghencea, tatăl meu a insistat să fac pasul la Steaua, să joc la o grupă mai mare, 2003, unde era o generație foarte bună la vremea respectivă. Tudor Palade a încercat să-l convingă că este o greșeală, însă nu a reușit, iar timpul a dovedit că nu a fost o alegere bună pentru mine.

Cu toate acestea, puștiul avea să revină în curtea lui Dinamo după scurt timp: „Nu m-am adaptat în Ghencea, jucam într-o grupă de copii mai mari decât mine. După 6 luni am revenit la Dinamo, l-am convins pe tata că aici e locul meu. Mă atașasem de culori, îmi plăcea galeria, visam cu ochii deschiși să joc pentru prima echipă a lui Dinamo”.

„Părinții și-au găsit de muncă, sunt și acum în Anglia. Eu mă pregăteam singur pe unde puteam”

Revenit sub aripa antrenorului Tudor Palade, în următorii doi ani Bordușanu a devenit unul dintre cei mai buni jucători la categoria sa de vârstă, însă părinții săi au fost nevoiți să plece din România pentru un loc mai bun de muncă. Bordușanu a plecat așadar pentru a doua oară de la Dinamo și s-a mutat în Anglia la doar zece ani, lăsănd în urmă visul de a juca într-o zi la echipa mare a lui Dinamo: „Părinții și-au găsit de muncă, sunt și acum în Anglia. Eu mă pregăteam singur pe unde puteam și visam să mă vadă cineva. Mergeam dimineața la școală și apoi băteam mingea până seara”.

Acesta a fost în momentul în care Bordușanu a fost atât de aproape să renunțe definitiv la fotbal: „Mi-au tot promis unii să merg la Academia lui Arsenal în probe, însă nimic concret. Doar promisiuni. Am stat doi ani în Anglia, a fost o perioadă dificilă pentru mine. Am vrut să mă las de fotbal”.

În cele din urmă, părinții au fost nevoiți să ia o decizie dură. Antonio Bordușanu s-a întors în România și a fost crescut de bunica sa pentru a se putea întoarce la Dinamo: „Am suferit mult fără grupa mea din Ștefan cel Mare până când, într-o zi, tata a decis să mă întorc în țară și să mai încerc o dată cu fotbalul la Dinamo. Și-aici am rămas. Nu mi-a fost simplu, am rămas doar cu bunica”.

Antrenorul Tudor Palade îl descrie cel mai bine pe Antonio Bordușanu: „El visa doar la Dinamo”

Antrenorul Tudor Palade a vorbit despre Antonio Bordușanu și a dezvăluit cum l-a pus din nou pe picioare, ceea ce l-a adus în vizorul primei echipe: „Antonio a muncit foarte mult pentru a ajunge aici. Din acea generație, Bordușanu și Narcis Lăcătuș, transferat de FCSB în urmă cu an, s-au impus și au ajuns să joace la un nivel important pentru această vârstă”.

Palade e sincer și explică faptul că a vrut să îl ducă pe Bordușanu la Academica Clinceni, însă puștiul a dorit cu orice preț să debuteze pentru Dinamo și să își îndeplinească visul din copilărie: „Pe Antonio l-am băgat la grupa mai mare, de 2003, mi-au sărit părinții în cap de multe ori. La 16 ani, am vrut să-l iau la Clinceni, dar el visa doar Dinamo.

Este un copil foarte ambițios. Are execuție, tehnică, își dezechilibrează adversarul. Are nevoie de încredere din partea stafului tehnic și sunt convins că poate fi în acest sezon unul dintre cei mai buni jucători din Liga 2. Am vorbit cu el și după golul victoriei de la Clinceni, l-am felicitat!”.

Antonio Bordușanu a debutat la Dinamo într-un meci cu Viitorul Constanța

Antonio Bordușanu a reușit în sfârșit să debuteze pentru Dinamo pe 26 februarie 2021, când a intrat în ultimul minut al meciului cu echipa lui Gheorghe Hagi. în victoria lui Dinamo cu 4-0 pe teren propriu, împotriva celor de la Gaz Metan Mediaș.

A jucat 17 meciuri în sezonul trecut și a reușit și două pase decisive. Cel mai important și-a îndeplinit visul să joace la Dinamo, la care aspira de mai bine de zece ani: „A fost cea mai fericită zi din viața mea. Ziua în care mi-am îndeplinit visul să marchez pentru prima echipă și să mă bucur cu suporterii. Acum mi-am impus alte obiective”.

Antonio Bordușanu are planuri mari la Dinamo cu care speră să promoveze în SuperLiga: „Vreau să fiu un jucător de bază al echipei, îmi doresc foarte mult să promovăm pentru tot ce înseamnă Dinamo. Vreau să recâștigăm spiritul lui Dinamo și mentalitatea de învingător. Le mulțumesc tuturor suporterilor pentru încurajări și sper să ne îndeplim împreună obiectivele”, povestea mijlocașul după primul gol reușit la Dinamo.

Antonio Bordușanu locuiește în continuare cu bunica lui: „Cu ea am crescut în ultimii ani”

Antonio Bordușanu a rămas la fel de modest și locuiește tot cu bunica sa, care i-a devenit mamă: „Tata e fericit, mai vine să mă vadă când are o cursă în România. E șofer, lucrează în transport. Mama s-a stabilit în Anglia, mai vorbim la telefon. Cum este o zi din viața mea? Săftica, antrenament, unul sau două pe zi, apoi acasă, cu bunica mea. Cu ea stau, cu ea am crescut în ultimii ani”.

Ovidiu Burcă are și el numai cuvinte de laudă la adresa lui Antonio Bordușanu: „Lucrăm împreună de câteva săptămâni, încă îl descopăr ca om și ca sportiv. Este un copil bun, un under de calitate, implicat total în antrenamente. Antonio și-a câștigat locul în echipă ca un senior. Muncește foarte mult, este receptiv și are un viitor frumos în fotbalul românesc”, a spus noul antrenor al lui Dinamo pentru site-ul clubului.