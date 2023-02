Poveşti de groază de la ultimul Liverpool – Real Madrid în Liga Campionilor: “Am fost la Heysel şi la Hillsborough, dar la Paris mi-a fost frică pentru viaţa mea”

Marţi, de la ora 22:00, este programat meciul Liverpool – Real Madrid din optimile de finală ale Ligii Campionilor. Va fi reeditarea finalei din sezonul trecut, un meci care ar fi putut să fie umbrit de o tragedie, iar fanii “cormoranilor” nu au uitat deloc clipele de groază petrecute în afara stadionului “Stade de France” din Paris.

Fanii englezi, jefuiţi după meciul Liverpool – Real Madrid: “A fost o ambuscadă! M-a lovit cu ciocanul”

Danny Smith nu va uita niciodată ziua de 28 mai 2022, când a venit la Paris, alături de fiul său, pentru a fi prezent la finala Liverpool – Real Madrid. Fanul “cormoranilor” a reuşit să intre pe stadionul “Stade de France”, dar ceea ce a păţit după terminarea meciului l-a marcat pe viaţă.

ADVERTISEMENT

“Am coborât din metrou la Saint-Denis, cu patru ore înaintea startului de meci şi am mers pe jos spre stadion. Dubele poliţiei au făcut ca drumul să fie din ce în ce mai îngust. În două ore am reuşit să parcurgem doar câteva sute de metri. Poliţiştii stăteau cu puştile în mâini şi copiii erau speriaţi.

Am reuşit să trecem de acel obiectiv, dar nu ne gândeam că totul va fi şi mai rău. Am început să întâlnim oameni care fuseseră jefuiţi şi ne doream doar să intrăm mai repede în stadion, dar nu eram lăsaţi. La un moment dat ne-am apropiat de intrare, dar atunci poliţia a început să folosească gazele lacrimogene. Toţi cei care eram acolo aveam bilete, a fost oribil”, a povestit Danny Smith pentru .

ADVERTISEMENT

“Prietenul meu fusese lovit în cap cu o cască de protecţie”

Atacat de mai mulţi tineri, care l-au şi jefuit, Danny Smith a fost nevoit să petreacă nouă săptămâni pe un pat de spital şi a trebuit să treacă prin două operaţii. De acelaşi tratament au avut parte şi alţi fani ai lui Liverpool, semn că poliţia nu asigurat deloc perimetrul din jurul stadionului.

“Abia ieşisem din stadion când ne-am dat seama că suntem urmăriţi. Erau cam zece persoane, toţi undeva în jur de 20 de ani. Ne fluierau şi era clar că sunt puşi pe scandal. A fost o ambuscadă. Vreo 50 de persoane au venit din diferite locuri. Unii au vrut să-mi ia ghiozdanul. Apoi a venit un tip care părea că vrea să liniştească lucrurile. Cred că el a fost cel care m-a lovit cu ciocanul.

ADVERTISEMENT

Am simţit o durere uriaşă la picior şi am căzut. Probabil aşa face pentru a-şi imobiliza victimele. Nu mai puteam face nimic. Am încercat să mă ridic, dar nu puteam. Altul a vrut să mă lovească în cap cu piciorul, dar m-am ferit şi doar mi-a şters faţa. În câteva secunde mi-au furat totul. Daniel (n.r. fiul lui Danny Smith) ţipa după ajutor, era îngrozit. M-au ridicat şi mi-au controlat toate buzunarele. Prietenul meu fusese lovit în cap cu o cască de protecţie, iar cei doi copii ai lui au fost şi ei jefuiţi”, şi-a încheiat povestea horror fanul lui Liverpool.

“Mulţi tineri alergau, loveau cu pumnii şi îi jefuiau pe fani”

La 65 de ani, Jimmy Whelan este un fan cu multe deplasări la activ şi a fost martor la fiecare succes al lui Liverpool în finalele de Cupa Campionilor Europeni sau Liga Campionilor. La Paris, englezul a fost împreună cu mai mulţi prieteni, dar şi cu membri ai familiei. Scenele petrecute în afara stadionului l-au îngrozit pe acesta şi i-au amintit de tragediile de la Heysel şi Hillsborough

ADVERTISEMENT

“Mi se face rău doar când mă gândesc. Am fost la Heysel şi la Hillsborough, două tragedii oribile, dar la Paris a fost prima oară când chiar mi-a fost frică pentru viaţa mea. Oamenii au început să fugă şi să strige că porţile au fost închise. Era un haos general. Mulţi puşti locali au început să urce gardurile, iar poliţiştii au început să-i gazeze pe cei care aveau bilete şi aşteptau să intre pe stadion.

ADVERTISEMENT

Vorbeam cu un tip în vârstă de lângă mine şi era cu ochii în lacrimi. Când am ieşit din stadion eram speriat. Mulţi tineri alergau, loveau cu pumnii şi îi jefuiau pe fani. Le luau ceasurile, telefoanele, portofelele. Oribil! Merg la meciurile de acasă ale echipei, dar nu mai plec în nicio deplasare la meciurile din Europa. Experienţa de la Paris a fost cea mai urâtă, iar UEFA este vinovată pentru asta. Organizarea finalei a fost o glumă”, a explicat Jimmy Whelan.

“Fanii erau jefuiţi şi bătuţi, unii au fost înjunghiaţi”

Pentru Ragnhild Lund Ansnes, finala Ligii Campionilor din 2022 i-a furat toată bucuria de a merge la meciuri. Femeia a mers la meci alături de cei doi copii ai ei, iar şansa a fost că Bruce Grobelaar, fost portar al lui Liverpool şi prieten de familie, a putut să-i protejeze la finalul partidei, după ce au părăsit stadionul.

“Nu am mai fost în nicio deplasare după tot ceea ce s-a întâmplat la Paris. Nu mai am încredere în UEFA. Parisul mi-a furat toată bucuria de a merge la meciuri. În viaţa mea nu am fost mai speriată. Poarta A era complet închisă şi am stat în loc pentru mai bine de o oră. Nimeni nu ne oferea nicio informaţie. Ne-au spus că Poarta C e deschisă, aşa că ne-am dus acolo. Acolo erau mai mulţi tineri din zonă şi le luau oamenilor biletele din mână de faţă cu poliţia.

Ne doream să mergem pe lângă autostradă la finalul meciului, dar poliţiştii ne-au trimis pe un pod. Ne-au trimis în Iad. În spate erau mai mulţi tineri, în faţă la fel. Fanii erau jefuiţi şi bătuţi, unii au fost înjunghiaţi. Nu aveai cum să scapi. Norocul nostru a fost că Bruce era cu noi şi ne-a protejat. A fost o experienţă teribilă”, şi-a adus aminte Ragnhild Lund Ansnes.

UEFA, vinovată pentru haosul de la finala Ligii Campionilor din 2022

Evenimentele din 28 mai 2022, în special cele petrecute înainte de startul finalei Ligii Campionilor, au fost analizate de un comitet ales de UEFA, iar verdictul a fost că . Fanii lui Liverpool au fost acuzaţi, în primăvara anului trecut, că au vrut să forţeze intrarea pe stadion, însă nu a existat nicio probă care să susţină această variantă.

“Suntem șocați că autoritățile franceze au tratat evenimentul privindu-i pe fanii lui Liverpool ca pe niște huligani, bazându-se eronat pe incidentele de la Hillsborough. De asemenea, era necesar ca acestea să salveze imaginile de pe camerele din jurul stadionului, în loc să le lase să fie șterse automat. Poliția franceză nu a putut prezenta un rezumat al planului său de securitate către UEFA sau către Federația Franceză de Fotbal”, se arată în raport.

, în finala Ligii Campionilor din 2022. Singurul gol al meciului a fost marcat, în minutul 59, de Vinicius Junior. Acum, în optimile de finală, “cormoranii” au şansa să răzbune eşecul din stagiunea trecută, însă misiunea se anunţă dificilă, mai ales că manşa retur este programată pe “Santiago Bernabeu”.