Povești uluitoare cu Sechelariu. “Și ce dacă trăgea cu pistolul? Era legal!”

În ultima ediție de MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, cu Dumitru Sechelariu, dar și cu Adrian Porumboiu. Fostul președinte al LPF a mărturisit care este motivul decesului fostului patron de la FC Bacău, dar și de ce s-a supărat ex-patronul de la FC Vaslui.

Dumitru Dragomir: “Porumboiu mi-a fost ca un frate”

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, . Fostul președinte LPF a mărturisit care este motivul pentru care Adrian Porumboiu s-a supărat pe el și de ce nu a putut să îl ajute atunci când Oțelul a câștigat campionatul.

“Porumboiu mi-a fost ca un frate. Dar el a crezut că eu nu l-am ajutat să ia campionatul, când a luat Oțelul Galați. Eu numai cu Oțelul nu aș fi ținut, îți dai seama. Îmi era frică să fac asta, pentru că eram urmăriți din toate punctele de vedere, aveam microfoane, aveam tot.

A vrut să se răzbune pe mine. Am vorbit acum o săptămână cu el sau două, m-a sunat. Eu nu sunt supărat pe el, pentru că l-am înțeles. El n-a înțeles. Eu nu am avut nicio vină, nicio implicare, nimic. Jur pe sănătatea mea. Nu am influențat o dată vreun meci. Mă feream.

Mai ales că mă chemase un șef al securității statului și mi-a zis că am microfoane și sub limbă. Atunci când eram președinte și eram deputat. Mi-a zis că vorbesc prostii pe la televizor. Și eu mai vorbeam și prostii, nu mă feream. Începusem eu să povestesc din viața mea.”, a spus Nea Mitică.

Povești uluitoare cu Sechelariu

Despre Dumitru Sechelariu, Mitică Dragomir a avut mai multe povești uluitoare de spus. Curios, Horia Ivanovici l-a întrebat despre fostul conducător de la FC Bacău. La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir și gazda show-ului au intrat într-un dialog despre Sechelariu.

Horia Ivanovici: “Cum era Sechelariu?”

Dumitru Dragomir: “Era o bomboană de băiat. Câți oameni a ajutat primarul ăsta. Incredibil, era ca Gigi Becali.”

Horia Ivanovici: “Am auzit că trăgea pe la petreceri cu pistolul.”

Dumitru Dragomir: “Și dacă trăgea (n.r. cu pistolul), ce mă? Dacă trăgea legal. Astea sunt bancuri (n.r. trăgea cu pistolul la petreceri). Era băiat deștept, nu făcea așa ceva. Ne duceam la el. Avea o vilă cu lac în curte, lacul lui. Scotea pește proaspăt, ți-l făcea acolo pe grătar. “

Mitică Dragomir: “Sechelariu nu era ca Gigi Becali”

Horia Ivanovici: “Era bogătaș mare?”

Dumitru Dragomir: “De talia lui Gigi Becali, niciunul.”

Horia Ivanovici: “Sechelariu știa să trăiască, nu?”

Dumitru Dragomir: “De asta s-a și curățat. Era numai în distracții. Gigi s-a potolit de vreo 10-15 ani. După pușcărie, Gigi este ușă de Biserică, îți zic eu.”

Horia Ivanovici: “Sechelariu făcea protocoale tari?”

Dumitru Dragomir: “Cam țărănești, dar bune. Nu de talia lui Borcea.”

Horia Ivanovici: “Borcea era mai rafinat, cu fructe de mare. Și Sechelariu făcea d-alea ca la țară, cu proțoape, cu pești din lac.”

Dumitru Dragomir: “Îți punea 40 de feluri de mâncare pe masă. Cu bucătari angajați ai lui acasă.”

