„Era ca fratele meu. Ce să-i fac?”. De ce nu a luat Porumboiu titlul cu FC Vaslui

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit la emisiunea „MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ" despre motivul pentru care Adrian Porumboiu s-a supărat pe el și pentru care a vrut să se răzbune.

De ce nu a luat Porumboiu titlul cu FC Vaslui

la emisiunea „MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ” despre motivul pentru care Adrian Porumboiu a vrut să se răzbune pe el după ce FC Vaslui nu a luat titlul de campioană:

„Ștefan își cheltuie milioanele acum, are afaceri mari, afaceri în Franța, copiii lui sunt foarte deștepți, e un băiat realizat. Cu niciunul n-am făcut nicio afacere. Porumboiu mi-a fost ca un frate, dar el a crezut că eu nu l-am ajutat să ia campionatul, când a luat Oțelul atunci.

Eu numai cu Oțelul nu am ținut. Mie mi-era frică, știam că suntem urmăriți, aveam microfoane peste tot. A vrut să se răzbune pe mine. Am vorbit acum o săptămână cu el, eu nu sunt supărat pe el, pentru că eu l-am influențat.

Dar eu nu am influențat niciodată vreun meci. M-a chemat odată un șef de stat și mi-a spus că am microfoane și sub limbă. Atunci când eram președinte și eram deputat”.

„Porumboiu a vrut să se răzbune!”

„Porumboiu a vrut să se răzbune! Sechelariu era o bomboană de băiat. Câți oameni a ajutat Sechelariu, era ca Gigi Becali. Și dacă trăgea cu pistolul ce? Ăla era băiat deștept, ce vorbești, nu făcea așa ceva.

Ne duceam la el, avea lacul lui în curte, scotea pește proaspăt, se zbătea și ți-l punea pe grătar. De talia lui Becali nu a fost niciunul”, a .

„Știa să trăiască, de-asta s-a curățat. După pușcărie, Gigi e ușă de biserică. Făcea petrecei țărănești, dar cu bun gust. Nici nu puteai să mănânci, îți punea 40 de feluri de mâncare”, a mai spus Dumitru Dragomir, la „MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ”.

