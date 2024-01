Povești vânătorești cu „lotul Dinamo”. Petre: „Contra era să mă împuște! Noroc că m-am aplecat”. Ce a făcut Vlădoiu

Florentin Petre, fostul fotbalist al lui Dinamo, și-a adus aminte cum a fost invitat la o partidă de vânătoare de Pentru că nu avea nicio experiență și nici măcar nu era pasionat de vânătoare, Florentin Petre a fost aproape să fie împușcat de un alt novice, Cosmin Contra.

Florentin Petre: „Contra era să mă împuște la vânătoare! Noroc că m-am aplecat”. Ce a făcut Vlădoiu

”Cum a fost aia cu, mi-a povestit cineva, dar cum a fost aia cu Jean Vlădoiu, când te-a luat la vânătoare? Zi-ne asta cu vânătoarea și cu Mutu”, a întrebat Horia Ivanovici. ”O mică parte. Asta a fost mult mai grav decât a spus-o, el a făcut doar un rezumat. Doar ce venise perioada când venise Rednic.

Jean Vlădoiu a făcut un lot de ăsta de pădurari, ne-a dat la fiecare câte o pușcă. Era și Cosmin Contra și Mihalcea. Mulți am plecat, era să ne întoarcem mai puțini. La moment dat Contra era să mă împuște, acum nu cred că mai are cineva ce să ne spună. N-a pus bine piedica bine la pușcă, era să mă împuște”, și-a adus aminte Florentin Petre.

Desigur, anii au trecut și acum povestea lui Florentin Petre este spusă în studioul pentru amuzament, însă în acel moment fotbalistul lui Dinamo chiar văzuse moartea cu ochii, fără să realizeze.

”Vorbesc serios. Nu, n-a fost atent, a apăsat, i s-a descărcat arma. Norocul meu a fost că m-am aplicat, mă agățaseră niște ciulini de adidași, mă aplecasem.

Atunci s-a descărcat și arma, ne-am uitat unii cu alții ca boii, nu știam ce se întâmplă. A venit Jean, s-a supărat, ne-a lăsat două prăștii. Da și era și de aia de mistreț (n.r. arma). Acum râd, dar atunci a fost destul de complicată situația, am avut noroc că în viață mai trebuie să ai și noroc.

Complicată. Cum mergeam noi în pădure, zice Jean vedeți urmele ăstea? Ne-am uitat la adidași, la noi, n-am înțeles nimic. Într-adevăr, erau urme de mistreți și am zis, fii atent!”, a completat Petre. ”E adevărat că te punea Jean să alergi iepurii ca să-i împuște ei?”, a intervenit Horia Ivanovici.

”Erau niște boscheți mult mai înalți ca mine, după ce făcusem vreo 5 kilometri de mersul piticului prin pădure, eram distruși. Aia a fost, că ia-o tu din stânga ca să-i gonești către noi. Ăștia nu știu să tragă, noi suntem gonacii. A fost o experiență extraordinar de mișto, grea”, a completat Florentin Petre.

