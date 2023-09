Poza serii de la Arena Națională după România – Israel 1-1: “I-a luat durerea de cap după joc”

care au venit să susțină echipa la meciul cu Israel, scor 1-1. După meci, susținătorii naționalei au fost surprinși în poza serii chiar lângă Arena Națională. Fanii stăteau la coadă la o farmacie, motivul fiind durerea de cap de după jocul formației lui Edi Iordănescu.

Poza serii de la Arena Națională după România – Israel 1-1

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, gazda emisiunii a dezvăluit poza serii de la Arena Națională. În fotografie se puteau vedea suporterii României care stăteau la coadă pentru a-și lua pastile pentru durerea de cap. Acest lucru, cauzat de .

ADVERTISEMENT

“Știți ce s-a întâmplat după meci? Pe români i-a luat durerea de cap, s-au îmbolnăvit. La ora 2 după meci era coadă la o farmacie pe lângă Arena Națională. Asta fac suporterii după jocul echipei naționale de aseară.”, a spus Horia Ivanovici.

Horia Ivanovici, discurs manifest după egalul echipei naționale

“Un rezultat excepțional, având în vedere cum s-au desfășurat lucrurile. Rezultate foarte bun, care ne menține în cursa calificării, însă naționala a arătat rău. Un fotbal sărăcăcios. Aș fi vrut să fiu naționalist, să spun că în prima repriză am jucat inteligent, dar după ce am văzut în repriza a doua, când ne-au dat cu terenul în cap, am lăsat-o baltă.

ADVERTISEMENT

Din păcate arătăm rău, acesta este adevărul. Trebuia să pierdem și în Elveția. Au fost 2 minute divine, norocul providențial al familiei Iordănescu, până la urmă acesta este adevărul. Așa cum norocul familiei Iordănescu a lovit și ieri, când, în mod normal, Israelul ar fi trebuit să câștige partida împotriva României.

Lăsând la o parte golul, bara, au avut foarte multe ocazii. Băieții din Israel chiar au arătat că știu fotbal. În fața unei naționale ca a noastră despre care nici nu știi ce să spui. Că nu poți să vii și să îi calci în picioare că nu jucat nimic.

ADVERTISEMENT

Dar pe de altă parte, e greu să ne calificăm cu jocul acesta. În momentul în care nu ești în stare să construiești acasă cu 49.194 de oameni, cred eu că prima șansă pentru locul doi aparține Israelului.”, a fost discursul manifest al lui Horia Ivanovici.

Horia Ivanovici: “Sper să avem noroc cu Kosovo!”

“Avem marți meci cu Kosovo, lucrurile sunt simple, orice rezultat în afară de victorie cu Kosovo, ne diminuează drastic șansele de calificare. România a oferit o supă călduță, supa săracului. Cam asta e, arătăm rău. Sper ca Edi să fie inspirat și să aibă niște soluții pentru marți ci Kosovo. Ați văzut, Kosovo a făcut 2-2 cu Elveția.

Am avut o șansă foarte mare să facem diferența, din păcate am scăpat-o, în condițiile în care Belarusul nu reușește să bată în Andorra, kosovarii egalează în ultimul minut cu Elveția și o țin acolo. Nu știu ce va fi marți, sper să jucăm ceva și să avem noroc. Din păcate, aici am ajuns.”, a mai spus Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.