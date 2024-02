Premier League, etapa 24. Acum se joacă Manchester City – Everton! Deschidere de scor pe Etihad

Etapa cu numărul 24 din Premier League are loc în acest weekend, grosul partidelor urmând a se juca sâmbătă, 10 februarie, după care vor mai urmă și restul de trei jocuri, două programate duminică, 11 februarie și ultimul luni, 12 februarie. Cele mai interesante meciuri se anunță a fi cele două derbyuri londoneze, West Ham – Arsenal, în special și Crystal Palace – Chelsea, care încheie runda, precum și Aston Villa – Manchester United, FC Liverpool – Burnley și Manchester City – Everton.

Programul etapei a 24-a din Premier League

Sâmbătă, 10 februarie, ora 17:00

ora 14:30 Manchester City – Everton (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 1)

Manchester City – Everton Fulham – Bournemouth

Luton Town – Sheffield United

Wolverhampton – Brentford

FC Liverpool – Burnley (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Tottenham – Brighton (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

ora 19:30 Nottingham – Newcastle (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 4)

Duminică, 11 februarie

ora 16:00 West Ham – Arsenal (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

West Ham – Arsenal ora 18:30 Aston Villa – Manchester United (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 1)

Luni, 12 februarie, ora 22:00

Crystal Palace – Chelsea (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Tunarii, un nou episod al derbyurilor cu ciocănarii de la West Ham

După ce a reușit să stopeze o lungă serie de invincibilitate a liderului FC Liverpool la Arsenal a revenit încrederea că titlul poate ajunge sezonul acesta pe Emirates. În plus, elevii lui Mikael Arteta nu uită că tocmai ciocănării le=au făcut mari necazuri în tur, când au reușit o victorie absolut meritată în fieful lui Arsenal.

Acum tunarii sunt deciși să se revanșeze pe terenul adversarilor și să mențină alături de campioana Manchester City presiunea asupra cormoranilor lui Jurgen Klopp. O victorie a lui Arsenal, coroborată și cu succesul lui City în fața lui Everton vor menține o presiune uriașă asupra lui Liverpool, făcând lupta la titlu din Premier League cea mai interesantă dintre campionatele de top ale Europei.

Jurgen Klopp visează să se despartă luând titlu cu FC Liverpool

contra lui Arsenal, pentru că din punctul său de vedere au fost comise mari greșeli în apărare, începând de la portarul Alisson și continunând cu linia de fund. După Klopp nu a fost un joc fantastic al tunarilor cauza eșecului, ci gafele impardonabile ale echipei sale. A fost, în concluzie, un fel de harakiri.

Acum Liverpool joacă acasă cu una dintre codașele campionatului, Burnley și în mod normal ar trebui să se pună doar problema numărului de goluri marcat de The Reds. S-a întors la echipă și egipteanul Mohamed Salah, dar are șanse sub 10 la sută pentru a putea sta măcar pe bancă la acest meci.

Guardiola, în pericol de a-și pierde gura de foc din atac

nu ar trebui să aibă nici cea mai mică problemă jucând acasă cu Everton, deși aici este un mare paradox. Vine pe Etihad singura echipă penalizată pentru nerespectarea regulamentului de fair-play financiar, cu 10 puncte dar tocmai City a comis cele mai multe abateri la acest capito, fără a se fi luat, deocamdată, vreo măsură!

Pentru prima dată în acest campionat se întâmplă minunea ca Pep Guardiola să nu aibă nici măcar un absent, atât Kevin de Bruyne cât și golgeterul Erling Haaland urmând a fi pe teren din primul minut. În privința lui Haaland viitorul e incert, pentru că el și-ar fi dat acordul de a juca la Real Madrid, în cazul în care spaniolii nu îl vor putea aduce pe francezul Kylian Mbappe de la PSG.

Radu Drăgușin, cerut insistent în primul unsprezece al lui Tottenham de către suporteri

Tottenham joacă acasă un meci dificil, pentru că adversarul este extrem de imprevizibil. Brighton trece foarte ușor de la o evoluție de top la una catastrofală și invers, din acest motiv fiind capabilă de orice. Spurs a mai avut serioase probleme cu echipa lui Roberto de Zerbi și de aceea meciul este pregătit cu mare atenție.

Fanii londonezi s-au săturat efectiv de modul în care procedează antrenorul Ante Postecoglou în privința lui Radu Drăgușin și toată săptămâna au asaltat contul de socializare al clubului, cerând insistent titularizarea românului și scoaterea din formula de start a căpitanului Cristian Romero, care pare ieșit din formă.