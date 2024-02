Premieră: Claudiu Petrila și-a prezentat iubita în direct la Suflet de Rapidist! „Dragoste la prima vedere”

care l-au ținut departe de gazon timp de trei luni. Ana, iubita lui, l-a ajutat în cel mai dificil moment din carieră.

Claudiu Petrila, interviu în premieră alături de iubita sa, Ana Nisioiu: „E prima experiență de acest gen”

Robert Niță a invitat-o în direct în emisiune pe partenera de viață a jucătorului : „Ana, când vrei vii, când vrei pleci. Ne ceream scuze că nu te-am pus lângă Claudiu, dar erau prea multe permutări pe-aici…

ADVERTISEMENT

Ana și-a făcut curaj și a apărut pentru prima oară într-o emisiune: „Stai să mă aranjez”. Claudiu Petrila i-a dat curaj: „Stai relaxată”. Robert Niță a intervenit și el: „Nu trebuie să te aranjezi. Abia ne văd un milion de oameni să știi. Să vezi ce-ți crește Instagram-ul. Nu e nicio presiune. E ca la meci. Sunt doar 12.000 pe Giulești. Ori te-njură toți, ori te aplaudă toți. N-avem variantă de mijloc”.

Jucătorul Rapidului a destins și mai mult atmosfera: „Dacă nu știi un răspuns îmi faci cu ochiul și zic eu în locul tău”. Robert Niță a apreciat și el deschiderea tinerei venită să îl susțină pe Claudiu Petrila: „Mulțumesc că ai acceptat. Știu că sunt emoțiile mari” / „E prima experiență de acest gen”.

ADVERTISEMENT

Claudiu Petrila, relație specială cu Ana Nisioiu: „Dragoste la prima vedere”

Robert Niță a glumit din nou în stilul său caracteristic, devenit inconfundabil: „O să vezi când o să mergi în străinătate alături de Claudiu la prezentare, ai văzut că se poartă acuma iubitele învață să țină pe picior, ușor-ușor trebuie s-o înveți. Mâine-poimâine te vinde Rapidul și nu știe să facă duble la prezentare: ‘Uite bă, nu știe prietena lui Petrila să țină pe picior’.

Te întreb pe tine acum și nu e nimic ieșit din comun. Ai un iubit de doi ani, tânăr, celebru, cu un program bine stabilit, cu Instagram, multe doritoare, fane, fani. E greu pentru tine? Nu cred că te-a întrebat lumea niciodată dacă ești studentă, dacă citești nu știu ce, dacă îți plac operele de artă. A, iubita lui Petrila. E greu să gestionezi lucrurile astea? Și în relația cu el și în general. Cred că ești și invidiată de anturaje.

ADVERTISEMENT

Iubita lui Petrila a răspuns foarte sigură pe ea: „Nu este neapărat greu pentru că este iubire la mijloc și când se întâmplă asta totul vine natural. Nu mă deranjează că îi scriu fanele pentru că am încredere în el.

Este o provocare pentru că în anumite zile este plecat când aș avea nevoie de el, dar fiindcă nu poate trebuie să învăț să le gestionez singură. Dar în rest nu. Trăiesc la maxim orice are legătură cu el. Și e reciproc”. Claudiu Petrila a completat-o prompt: „Și la bine și la rău”, lucru remarcat și de Robert Niță: „Vezi cum te-a scos la presing? Imediat”.

ADVERTISEMENT

Robert Niță a pus apoi o întrebare de baraj: „Dragoste la prima vedere?”, iar iubita lui Petrila a răspuns fără să ezite: „Eu așa zic”. Claudiu Petrila a aprobat: „Și eu la fel”.

Jucătorul Rapidului vrea să se însoare cu Ana: „Ne iubim și vrem să avem un viitor împreună”

Robert Niță a mai remarcat un lucru: „Sacrificiile sunt de ambele părți. Zice și Ana că poate are nevoie de tine și tu ești plecat. Dragostea e mare, cu cât ești mai tânăr iubirea e mai intensă. Crezi că merită sacrificiile astea pe care le faceți amândoi?

Și susținerea pe care ea ți-o arată și ți-o oferă pentru a fi liniștit pe teren, la antrenamente, la meciuri, a da randament și a rezolva viața pentru amândoi. Sau e bună și varianta aia de mijloc: ‘Lasă mă că merge și așa. Azi sunt cu Ana, mâine poate nu mai sunt cu ea. Eu oricum sunt celebru, sunt fotbalist, îmi scriu 100 de fete pe Instagram, găsesc eu una’”.

Claudiu Petrila este însă un alt tip de fotbalist: „N-am gândit niciodată așa. Tot timpul când a apărut ceva am vorbit și cu ea să luăm o decizie împreună, să văd dacă e bine și pentru ea. Nu voiam să fac ceva care să nu îi facă ei bine și cred că sacrificiul într-un final merită”.

Mijlocașul în vârstă de 24 de ani are planuri serioase cu Ana: „Ne iubim și vrem să avem un viitor împreună. Am crescut și eu, nu mai sunt tânăr și m-am schimbat un pic și la mentalitate, la gânduri. Vreau să fiu liniștit, să îmi văd de fotbal și de familie. Încă din prima zi când ne-am cunoscut am simțit asta, că îmi dă așa o stare de liniște și nu eram într-o perioadă bună sportiv vorbesc. A fost lângă mine mereu și asta a fost foarte important”.

Cât de grea a fost mutarea de la Cluj la București: „Bineînțeles că ne-am consultat”

Robert Niță a vrut să știe apoi cum a fost adaptarea la Capitală: „E bine. Te-a speriat un pic gândul de a veni la București? Un cuplu de tineri care o iau de la zero într-un oraș mai agitat decât Clujul, cu totul schimbat”.” Ana a dezvăluit însă că deciziile se iau de comun acord: „Bineînțeles că ne-am consultat”.

Claudiu Petrila a fost sincer: „A avut un pic frică în prima zi când am venit pentru că nu cunoștea pe nimeni și e genul care îi mai place să iasă la o cafea cu o prietenă, eu plec în cantonament, ea rămâne singură. Nu avea cu cine să vorbească sau să iasă.

Încercam să îi zic: ‘Cu timpul îți faci’. Nu e problemă. Aici am sprijinit-o eu pe ea. Am încercat să o fac să treacă peste sperietura asta că ne mutăm în alt oraș și că o să își facă alte prietene sau o să vină din Cluj la ea. În alte cazuri îmi spune ea că o să fie bine, deci e o balanță”.

Ana însă nu a avut probleme și a trecut peste toate obstacolele pentru a fi alături de Claudiu: „Mi-a plăcut Bucureștiul. Sunt multe locuri de ieșit la mese, orașul mult mai mare, nu ai timp să te plictisești. Ușor-ușor mi-am mai făcut prietene și e mai bine. Avem și un cățel. Îmi ocupă destul de mult timp.

Eu nu sunt din Cluj și am plecat de acasă de vreo 6 ani. M-am stabilit acolo cu facultatea, cu munca și de-aia a fost un pic mai ușor să vin la București. Eram obișnuită. Lucrez în domeniul beauty și pe viitor mi-aș dori să îmi deschid un salon”.

Cum trăiește Ana din tribune meciurile Rapidului: „Am emoții. Când intră el stau foarte stresată”

Cei doi și-au făcut deja planurile după ce Claudiu își va încheia cariera de fotbalist: „Mie mi-ar plăcea să ne mutăm la Barcelona. Știu că e echipa lui favorită”. Petrila a completat-o: „Îmi place Messi. E un model și în teren și afară. Are o familie frumoasă, nu îl vezi să apară în presă cu amante, e liniștit își vede de fotbali și familie și cu siguranță îmi doresc și eu asta”.

Legat de căsătorie și nuntă, Ana e în același sentiment cu partenerul ei și nu se grăbește: „Când va fi momentul. Momentan nu ne grăbim. Lăsăm totul să vină de la sine”.

Ana Nisioiu nu ratează nicio partidă din Giulești al Rapidului: „Am emoții la fiecare meci, mai ales când intră el stau foarte stresată, dar am încredere că o să fie totul bine și o să fiu foarte, foarte mândră de el”.

Accidentarea le-a întărit relația: „Am văzut că e alături de mine și la greu”

Ana a trăit cu groază momentul în care Claudiu Petrila s-a accidentat la meciul cu Universitatea Craiova: „A fost un moment groaznic pentru mine. N-am știut cum să reacționez. Eram speriată că era prima oară. Am plâns, dar încercam să nu mă vadă el, să nu se supere. Mă abțineam. Te simți neputincios că nu știi ce să faci.

Mai ales eu fiind femeie mi-a fost destul de greu să îl ajut că e mai mare și mai greu față de mine. Ne-am descurcat cum am putut. Psihic a fost mai greu, dar mă bucur că am trecut peste”.

Claudiu Petrila e însă sigur de un lucru: „Ne-a întărit relația. Am văzut că e alături de mine și la greu. Ea lângă mine cu mâncare, hai că îți cumpăr aia și moral. La momentele dificile îți dai seama cine e lângă tine și îți vrea binele”.

Cine este Ana Nisioiu, iubita lui Claudiu Petrila

Ana Nisioiu și Claudiu Petrila formează un cuplu de aproape trei ani. Tânăra în vârstă de 25 de ani este pasionată de modă și tot ce ține de vestimentație, accesorii și frumusețe.

Superba iubită a mijlocușui Rapidului vine la meciuri cu tricoul lui Claudiu Petrila și s-a pozat alături de el chiar pe gazonul stadionului Giulești sau în Gruia.

Ana este pasionată de călătorit și a mers alături de Claudiu Petrila pe Camp Nou la Barcelona, orașul lor preferat, unde au sărbătorit și Revelionul. Când au puțin timp liber cei doi preferă să meargă și la munte, iar ultima vacanță și-au petrecut-o în Dubai.

Claudiu Petrila, super interviu alături de iubita lui, Ana Nisioiu la „Suflet de rapidist”