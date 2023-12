Premieră națională! Transfer în direct CFR – FCSB la Fanatik SuperLiga. Gigi Becali: „Îl vreau pe Krasniqi!” Varga: „Aștept oferta”

În urmă cu un an, toată lumea vorbea la superlativ despre Ermal Krasniqi, însă acum fotbalistul pare pe făraș. Așadar, Gigi Becali nu ar rata această ocazie să achiziționeze un fotbalist considerat valoros, dar care momentan nu-și găsește locul în vestiarul celor de la CFR.

Premieră națională! Transfer în direct CFR – FCSB la Fanatik SuperLiga. Gigi Becali

Mai în glumă, mai în serios, Gigi Becali a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA că îl vrea pe Krasniqi. Îmi place ăla, care de ce mi-era mie frică, n-au jucat cu el. Din stânga ăla cu viteză. (n.r. Krasniqi?).

A intrat, dar n-a jucat în viteza lui. Dacă mă pui să aleg un jucător de la ei, primul îl aleg pe ăla, Krasniqi. Ăla e cel mai bun al lor, părerea mea. Dacă nu-l vrea și nu joacă cu el, să mi-l dea mie. Sună-l pe Neluțu”, a transmis Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

”Ce-i spun lui Neluțu, îi spun de Krasniqi? Vorbesc serios. Cât dați pe el?”, a întrebat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii. ”Dacă-l dă, îl iau! Cu cât l-a luat el? Îi dau 300.000, cât a dat pe el, dacă a dat. Bine”, a răspuns Gigi Becali.

După doar câteva minute, patronul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga, a anunțat că nu poate intra în direct pentru că se află într-o călătorie, însă i-a transmis un mesaj clar lui Horia Ivanovici: Krasniqi este de vânzare pentru prețul corect.

”Am o bombă! Hopa! Am vorbit cu Neluțu Varga. Mi-a scris așa: spune-i domnului Becali să facă oferta! Eu vorbesc serios, nu fac glume acum. I-am zis toată povestea. Să facă oferta, doar atât îi spun fotbaliștii buni costă, discutăm, să-mi facă o ofertă pentru Krasniqi”, a transmis ulterior Horia Ivanovici.

Mulțumit de afacere, Gigi Becali a anunțat că îi va înainta o ofertă lui Neluțu Varga pentru Ermal Krasniqi. ”Nu îl dă Neluțu Varga cu 200.000. Îl dă cu 600.000. Păi dacă Gigi a dat 600.000 pe Baba Alhassan, să nu dea pe Krasniqi?”, a subliniat Horia Ivanovici.

Gigi Becali, discurs în direct la FANATIK SUPERLIGA