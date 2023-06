Premierul Ciucă anunță ce le-a promis profesorilor. Sindicatele decid mâine dacă acceptă oferta Guvernului. Luni nu se face școală

După întrevederea cu sindicatele de la Palatul Victoria de duminică dimineața, premierul Nicolae Ciucă a precizat în ce constă ultima ofertă făcută de Executiv profesorilor, subliniind că speră ca săptămâna viitoare greva să se încheie. Sindicatele au precizat că vor consulta profesorii mâine, pentru a se decide dacă acceptă oferta Guvernului. Astfel, luni este o nouă zi de grevă.

Premierul Ciucă despre ultima ofertă a Guvernului

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că așteaptă luni decizia sindicatelor din învățământ cu privire la ultima ofertă venită din partea Guvernului. Aceasta a precizat că , ca salariile profesorilor să crească cu 25%, urmând ca de la 1 ianuarie 2024, atunci când va intra în vigoare noua lege a salarizării unitare, să existe o nouă majorare.

„Ne dorim, şi am afirmat de fiecare dată, să încheiem acest conflict de muncă pentru că este absolut o chestiune de responsabilitate faţă de sistemul de educaţie, faţă de copii, faţă de părinţi. În felul acesta, pornind de la faptul că sumele pe care le-am asumat în Ordonanţa de Urgenţă pe care adoptat-o astfel încât să putem să încheiem acest conflict, în cea pe care o vom pune în transparență astăzi.

Împreună cu sindicatele am agreat creşterea valorii sumelor pe care le vor primi atât personalul didactic, cât şi personalul didactic auxiliar, să crească la nivelul de 25%. De asemenea, am agreat ca începând cu anul viitor, pe grila de salarizare nouă, în noua lege a salarizării, salariul debutantului să fie echivalent cu salariul mediu brut pe economie.

De asemenea procentul de 40% din vechea Ordonanţă de Urgenţă va creşte la 50% din 1 ianuarie 2024 şi vom acorda acele sume de formare profesională de 1500 de lei pentru personalul didactic şi didactic auxiliar şi 500 de lei pentru personalul nedidactic”, a anunţat premierul, care a precizat că la negocierile cu sindicatele de duminică au participat și preşedintele PSD Marcel Ciolacu, ministrul Educaţiei, ministrul Muncii, precum şi secretarul general al Guvernului.

Premierul Ciucă a această ultimă ofertă venită din partea Guvernului reprezintă o dovadă de „seriozitate și angajament”. Acesta a subliniat că nu a dorit să vină cu „măsuri populiste care să ducă la dereglarea sistemului”.

„Sunt măsuri care sunt realizabile şi am convingerea că, aşa cum au decurs discuţiile din această dimineaţă, am înţeles cu toţii că nu există alt parcurs decât acesta şi în tot ceea am realizat până acum am dat dovadă că ceea ce am promis am făcut şi sunt convins că astfel toţi dascălii vor avea încredere că ne ţinem promisiunile aşa cum am demonstrat şi până acum”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Sindicatele se decid mâine. Greva continuă și luni

Liderii sindicatelor au anunțat, după întâlnirea de la Palatul Victoria, că va fi anunțat tot luni, de la ora 10.00.

„Cu alte cuvinte, mâine este grevă în toate școlile. Ceea ce ni s-a oferit se cunoaște. Suplimentar, față de ce am obținut până acum, este vorba de o creștere medie a salariilor cu data de 1 iunie de 25%. De asemenea, acea primă anuală până în 2027 de 1.500 lei pentru personal didactic și 500 lei este noutatea pentru nedidactic. Și cam atât.

Se știe că ultima ofertă a fost de a acorda de la 01/01/2024 45% din diferența dintre salariu din grilă și salariul la 31/12/2023, Guvernul a venit cu cinci procente suplimentar, adică la 50”, a declarat Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI). Acesta a precizat că orele nepredate în perioada grevei vor trebui recuperate. „Școala nu este un magazin, nu poți să pui lacătul, da?”, a precizat acesta.

„Mâine la ora 10 vom transmite Guvernului poziția colegilor noștri, după ce vor intra în posesia conținutului actului normativ. Colegii au transmis foarte clar că vor să vadă conținutul actului normativ”, a precizat și Marius Nistor, președintele Sindicatului Spiru Haret.

Întrebat ce se va întâmpla cu examenele din această vară, Simion Hăncescu a precizat că orice decizie în privința acestora și calendarul desfășurării lor se vor stabili abia după ce se vor încheia discuțiile cu Executivul și greva va fi închisă.

„Nu vă putem da un răspuns în momentul de față. Deci, în momentul în care se vor încheia în totalitate discuțiile cu Guvernul României, în momentul în care colegii își vor da acordul vizavi de conținutul acelui act normativ, după ce va apărea o ordonanța de urgență, din momentul acela putem spune ce se întâmplă mai departe”, a precizat Simion Hăncescu.