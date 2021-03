Premiile Oscar împlinesc 68 de ani de la prima televizare. Şapte gale „istorice”, mari vedete fără statuete

Premiile Oscar împlinesc venerabila vârstă de 68 de ani de la prima televizare, într-o seară de joi, 19 martie 1953, când rețeaua de televiziune National Broadcasting Company (NBC) transmitea „live” pentru prima dată decernarea celor mai râvnite premii din industria cinematografică. Dintre cele 92 de gale Oscar (începute în 1929), 7 au fost „istorice” prin momentele inedite din desfășurarea lor. FANATIK îți prezintă și lista marilor vedete… fără statuete!

În acel 19 martie din 1953, gala 25 a Premiilor Oscar (anul acesta pe 25 aprilie, la „Dolby Theatre” din Hollywood) venea în casele americanilor, adusă de NBC pe micile ecrane, din două locații: „RKO Pantages Theatre” din Hollywood, California, pentru Coasta de Vest și „NBC International Theatre” din New York, pentru Coasta de Est.

Emisiunea a fost difuzată de la 22:30 la 0:15 (ora New York, 3 ore mai puțin la Los Angeles), trecând înainte și înapoi de la prezentatorii Bob Hope de pe Coasta de Vest la Conrad Nagel de pe Coasta de Est.

Audiența a fost uriașă pe 19 martie 1953, peste 34 de milioane de telespectatori și a marcat debutul recordurilor de rating TV a transmisiilor directe de evenimente din lumea celei de-a șaptea arte, cinematografia. Bugetul „înghițit” de acea gală, cea cu numărul 25 din istoria galelor Oscar, a fost de 250.000 de dolari, conform time.com.

Un „amănunt” inedit de la prima gală Oscar transmisă la televizor a fost crainicul celor 25 de câștigători ai mult râvnitei statuete, actorul Ronald Reagan (1911-2004). Care avea să devină al 40-lea președinte la Statelor Unite ale Americii, în funcție între 20 ianuarie 1981 și 20 ianuarie 1989.

Maestru de ceremonie la Hollywood a fost complexul actor Bob Hope (1903-2003), cea mai… „folosită” gazdă al Premiilor Academiei Americane de Film, jucând acest rol de nu mai puțin de… 18 ori, între 1939 și 1977, conform history.com.

Marii câștigători al Premiilor Oscar 1953

Cel mai bun film: „The Greatest Show On Earth” (Cel mai mare spectacol de pe Pământ), regizat de Cecil B. DeMille (1881-1959)

„The Greatest Show On Earth” (Cel mai mare spectacol de pe Pământ), regizat de Cecil B. DeMille (1881-1959) Cel mai bun regizor: John Ford (1894-1973), pentru filmul „Quiet Man” (Omul liniștit)

John Ford (1894-1973), pentru filmul „Quiet Man” (Omul liniștit) Cea mai bună actriță: Shirley Booth (1898-1992), pentru rolul Lola Delaney din „Come Back, Little Sheba” (Vino înapoi, micuță Sheba)

Shirley Booth (1898-1992), pentru rolul Lola Delaney din „Come Back, Little Sheba” (Vino înapoi, micuță Sheba) Cel mai bun actor: Gary Cooper (1901-1961), pentru rolul șerifului Will Kane din „High Noon” (Amiaza mare)

Gary Cooper (1901-1961), pentru rolul șerifului Will Kane din „High Noon” (Amiaza mare) Cea mai bună actriță în rol secundar: Gloria Grahame (1923-1981), pentru rolul Rosemary Bartlow din „The Bad And The Beautiful” (Răul și Frumoasa)

Gloria Grahame (1923-1981), pentru rolul Rosemary Bartlow din „The Bad And The Beautiful” (Răul și Frumoasa) Cel mai bun actor în rol secundar: Anthony Quinn (1915-2001), pentru rolul Eufemio Zapata din „Viva Zapata!” (Trăiască Zapata!)

NBC a difuzat Premiile Oscar până în 1961, când American Broadcasting Company (ABC) a preluat transmisia pentru următorii 10 ani, care au inclus și primele premii în… culori, în 1966.

NBC a recâștigat pe scurt marele show la începutul anilor ’70, dar ABC a luat din nou „caimacul” în 1976 și a difuzat fiecare gală de acordare a Premiilor Oscar de atunci până azi, fiind „sub contract” (unul fabulos!) până în 2028.

Galele Oscar care au intrat în istorie

1929 – Prima gală Oscar a durat… 15 minute!

Pe 16 mai 1929, la „The Hollywood Roosevelt Hotel”, gazdă a fost Douglas Fairbanks (1883-1939), primul președinte al Academiei Americane de Film, fondată în 1927 de Louis B. Mayer (1884-1957), directorul general și unul dintre fondatoriii studiourilor Metro Goldwin Mayer (MGM). Ceremonia de prezentare a durat fix 15 minute, urmată fiind de o „cină privată”, dar la care s-au dat… bilete de 5 dolari!

1933 – „And the Oscar goes tooo… Frank!” Dar care Frank?!

Moment hilar, dar și stânjenitor în 1933: Frank Capra (1897-1991) și Frank Lloyd (1886-1960) erau nominalizați la categoria „Cel mai bun regizor”.

Prezentatorul Will Rogers (1879-1935) anunță premiul și, luat de val, strigă: „Vino și ia-l, Frank!”… Frank Capra se repede spre scenă, dar, conform Legilor lui Murphy, mereu este vorba despre… altcineva! Adică despre celălalt Frank, Lloyd, câștigătorul de facto al statuetei.

„Întoarcerea de la scenă a fost cel mai lung, cel mai trist, cel mai umilitor mers pe jos în viața mea. Aș fi dorit să mă târâi pe sub covor, ca un vierme mizerabil. Pentru că așa mă simțeam. Toți prietenii mei de la masă au plâns” – Frank Capra

Și-a mai dres „umilința” un an mai târziu, în 1934, când a câștigat Oscarul pentru regie, cu pelicula „It Happened One Night” (S-a întâmplat într-o noapte).

1938 – A furat statueta chiar de pe scenă, în plină gală Oscar

Incredibil, dar adevărat, în 1938, un individ necunoscut a urcat pe scenă în momentul în care a fost anunțată câștigătoarea premiului pentru „Cea mai bună actriță în rol secundar”, Alice Brady (1892-1939), pentru rolul Molly O’Leary din „Old Chicago” (Vechiul Chicago).

Alice Brady era bolnavă și bărbatul respectiv a spus că vine în numele ei. Surprinși de moment, nimeni de pe scenă, dar nici din sală sau din culise n-a reacționat, omul a luat statueta și dus a fost. Nici el, nici Oscarul furat n-au fost găsiți niciodată…

1939 – Statueta Oscar devine, oficial, Premiul Oscar

Numele oficial a celui mai râvnit premiu din cinematografie este „Academy Award of Merit”. Celebra statuetă reprezentând un bărbat gol, stilizat, în picioare pe o rolă de film, cu mâinile împreunate pe o sabie de cruciat, a fost realizată de sculptorul George Stanley după un desen al lui Cedric Gibbons, director artistic la MGM.

Legenda „spune” că numele de Oscar l-ar fi dat Margaret Herrick, bibliotecara Academiei Americane de Film, cu motivare serios-glumeață că statueta ar seamăna perfect cu… unchiul ei, numit Oscar.

Ei bine, au trebuit să treacă 10 ani până când onor conducerea Academiei Americane de Film să oficializeze numele popular sub care era cunoscută și specificată de toată lumea statueta-premiu Oscar.

1940 – Deconspirare și discriminare

Dacă la primele Premii Oscar, în 1929, câștigătorii au fost anunțaţi public cu 3 luni înaintea galei, din anul următor Academia de Film Americană a hotărât să crească suspansul și să nu mai facă publice numele premiaților.

Așa că Academia trimitea presei lista câştigătorilor, cu interdicția de a o publica înainte de seara decernării premiilor. Totul a fost OK până în 1940, când „Los Angeles Times” a încălcat convenția şi a publicat premiații cu o zi înaintea galei.

…care, cu „secretul” deconspirat, a fost un mare fiasco, prezenţi fiind numai… câștigătorii! Așa că din anul următor, 1941, a fost introdus sistemul cu numele premiaților top secret, în plic sigilat până în momentul suprem de pe scenă, sistem care este folosit și azi.

La aceeași gală Oscar din 29 februarie 1940, actrița afro-americană Hattie McDaniel (1893-1952) devenea prima persoană de culoare care câștiga o statuetă, la categoria „Cea mai bună actriță în rol secundar”, pentru rolul „Mammy” din galonata super-producție „Pe aripile vântului” (Gone With the Wind, regia Victor Fleming), cel mai lung film, 3 ore și 42 de minute, premiat vreodată cu Oscar.

Ceremonia de acordare a premiilor s-a desfășurat în luxosul și exclusivistul cartier Coconut Grove din Los Angeles, la Hotelul „Ambassador”. Care avea o politică strictă de… segregare rasială!

Așa că organizatorii au făcut eforturi uriașe pentru a convinge conducerea hotelului să-i permită lui Hattie McDaniel să intre la gală. I s-a pus o masă în partea din spate a sălii, aproape lipită de perete, departe de ceilalți actori…

Au trebuit să treacă 23 de ani pentru ca un premiu Oscar să fie acordat din nou unei persoane afro-americane, actorul Sidney Poitier, pentru rolul Homer Smith din „Crinii câmpului” (Lilies of the Field, regia Ralph Nelson).

1973 – Marlon Brando este primul actor care a refuzat Oscarul

Câștigător al statuetei la categoria „Cel mai bun actor”, pentru rolul Vito Corleone din prima seria a trilogiei „Nașul” (The Godfather, regia: Francis Ford Coppola), Marlon Brando (1924-2004) a refuzat premiul și nu a participat la gală, în semn de protest față de modul în care erau prezentați americanii nativi în filmele făcute la Hollywood.

Brando a trimis în locul său pe actrița apașă Sacheen Littlefeather, activistă pentru drepturile nativilor americani, al cărei discurs a produs o confuzie totală, unii dintre cei prezenți au aplaudat, alții au huiduit.

Celebrul Roger Moore (1927-2017), „Sfântul”, prezentatorul premiilor, alături de Liv Ullmann, a luat cu el, o noapte, în camera de hotel, statueta…

2000 – 52 de statuete au fost… aruncate la gunoi!

În 2000 nu mai puțin de 55 de statuete, care așteptau „cuminți” gala Oscar în cutiile lor, au fost furate de pe o rampă de încărcare. 52 dintre ele au fost găsite la… gunoi, în spatele unui magazin alimentar din Los Angeles.

Un oarecare Willie Fulgear, care scotocea în gunoi după cutii goale pe care să le folosească la împachetat diverse lucruri pentru că se muta, le-a descoperit și a declarat, amuzat, presei: „Am primit mai multe Oscaruri decât oricare dintre cele mai mari staruri de cinema!”.

TOP Premii Oscar

Ben Hur (1959) – 11 premii

Titanic (1997) – 11

Stăpânul Inelelor: Întoarcerea Regelui (2004) – 11glen close

Pacientul englez (1996) – 9

Pe aripile vântului (1939) – 8

Lawrence al Arabiei (1962) – 7

Dansând cu lupii (1990) – 7

Lista lui Schlinder (1993) – 7

Shakespeare îndrăgostit (1998) – 7

Vedete fără statuete

La polul opus, fără nicio statuetă Oscar, sunt nume mari din industria cinematografică, aproape incredibil, dar adevărat. FANATIK îți face lista ghinioniștilor care, deși au cariere remarcabile, nu și-au încununat activitatea cu cel mai râvnit premiu din domeniu. Încă…

Actrițe

Glenn Close (74 de ani) – 8 nominalizări

Amy Adams (46 de ani) – 6

Annette Bening (62 de ani) – 4

Michelle Williams (40 de ani) – 4

Sigourney Weaver (71 de ani) – 3

Debra Winger (65 de ani) – 3

Michelle Pfeiffer (62 de ani) – 3

Actori

Bradley Cooper (46 de ani) – 8 nominalizări

Willem Dafoe (65 de ani) – 4

Viggo Mortensen (62 de ani) – 3

Woody Harrelson (60 de ani) – 3

Tom Cruise (58 de ani) – 3

Johnny Depp (57 de ani) – 3

Pe lista marilor actori fără Oscar mai găsim pe Pierce Brosnan (2), Will Smith (2), Ralph Fiennes (2), Richard Jenkins (2), Rock Hudson (1), Harrison Ford (1), Liam Neeson (1), Samuel L. Jackson (1), Sylvester Stallone (1), John Cusack (1)