Preotul Cătălin Moroșan a murit la Spitalul Județean Constanța. Cu o lună în urmă înghițise o substanță toxică

Preotul, în vârstă de 30 de ani, a fost internat la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean, pe 27 ianuarie 2023. Medicii au fost, încă de la acel moment, rezervați cu privire la șansele sale de supraviețuire.

Preotul Cătălin Moroșan a murit la Spitalul Județean Constanța

„Pacientul beneficiază de tratament maximal în cadrul secţiei de terapie intensivă, este în stare foarte gravă în continuare, iar medicii sunt rezervaţi în ceea ce priveşte prognosticul”, a declarat, pe 3 februarie, Crina Kibedi, purtător de cuvânt Spitalul Județean Constanța, la o săptămână după ce tânărul prelat fusese internat. După mai bine de o lună de agonie, a murit în dimineața zilei de miercuri, 1 martie.

ADVERTISEMENT

Asupra întregului incident au planat mai multe suspiciuni. Au existat voci care au susținut că preotul a încercat să se sinucidă. Ipoteza a fost negată de soția lui Cătălin Moroșan. ”Îmi cunosc soţul de când era mic copil, deci îl cunosc cel mai bine. Şi ştiu că nu ar putea să facă ceva necugetat cum se speculează. Asta făcea şi în momentul în care i s-a făcut rău. El era pe telefon şi trimitea oamenilor rugăciuni”, a declarat atunci Mihaela Moroșan, citată de .

Ea a adăugat că nu-și explică cum s-a îmbolnăvit brusc soțul său. „A ieşit de-acasă, deci a plecat de-acasă ca tot omul, bine. La prânz a ajuns acasă, am petrecut împreună timp, am luat masa împreună și i s-a făcut rău, am chemat ambulanţa şi l-am adus la spital.” După internare, medicii au stabilit că preotul înghițise o substanță toxică.

ADVERTISEMENT

O altă speculație a apărut după ce arhiepiscopul Teodosie a fost acuzat de tentativă de omor de către Cristi Călin, cunoscut drept „călugărul-amant”. Plângerea penală a fost clasată însă de procurorul Teodor Niță. În plus, procurorul a dispus disjungerea către Parchetul Judecătoriei Constanța a cauzei ce-l privește pe Cristi Călin, în baza articolului 268 din Codul penal, inducerea în eroare a organelor judiciare.

Reacția ÎPS Teodosie la acuzațiile ce i se aduc

a avut și o reacție, transmisă publicului prin intermediul avocatului său, după ce, pe lângă acuzația de tentativă de omor a fost acuzat și că ar împiedica transferul preotului la un spital din București.

ADVERTISEMENT

“În urma informațiilor apărute în spațiul public cu privire la starea de sănătate a pr. Cătălin Moroșan și acuzele aduse înaltpreasfințitului Părinte Teodosie că nu se implică pentru a facilita procedura de transfer a preotului la un Spital din București, facem următoarele precizări:

Arhiepiscopul Tomisului nu are competențe medicale, motiv pentru care nu se poate pronunța în ce privește actul medical, Înaltpreasfinția sa având încredere că echipa de medici care se ocupa de preotul Cătălin Moroșan va demara protocolul transferului la un spital din Capitală, dacă acest lucru se va impune. ÎPS Teodosie nu dorește sa influențeze actul medical deoarece acest lucru ar însemna o încălcare a legii, întrucât și-ar depăși competențele. (…)

ADVERTISEMENT

Cu privire la informațiile prin care se prezintă opiniei publice faptul că preotul în cauză ar fi fost demis din anumite funcții administrative, facem precizarea ca acest aspect nu reprezintă o sancțiune aplicată părintelui, ci reprezintă dinamismul caracteristic din administrația bisericească, conform Statutului de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, misiunea principală a preotului fiind aceea de a sluji la sfântul Altar.

ADVERTISEMENT

Va aducem la cunoștință ca Arhiepiscopul Tomisului se informează permanent despre evoluția medicală a preotului Cătălin Moroșan, se roagă pentru acesta, dând dispoziție tuturor preoților din subordine să facă slujbe speciale pentru însănătoșirea părintelui”, se arăta în punctul de vedere transmis de Arhiepiscopul Tomisului.

La finele anului trecut,preotul Cătălin Moroșan a fost schimbat din funcția de administrator al centrului de tratament de la Costinești, printr-o decizie din 8 decembrie 2022, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României pe 11 ianuarie 2023. De asemenea, a fost înlocuit din funcția de paroh al Bisericii de la Gară.