Preparatul de care s-a îndrăgostit Andreea Raicu. O ajută să se mențină în formă și este delicios

Andreea Raicu știe cum să se mențină în formă. Vedeta are un stil de viață cât se poate de echilibrat. Mai mult de atât, nu doar că are grijă la alimentație, dar face și mișcare regulat.

Preparatul de care s-a îndrăgostit Andreea Raicu

Vedeta a tot călătorit de-a lungul timpului, a gustat diferite preparate, iar acum știe ce să aleagă.

Recent, ea a vorbit despre preparatul de care s-a îndrăgostit. L-a descoperit în India, iar de atunci îl face și acasă. Se prepară repede, e foarte simplu, iar dincolo de asta este și sănătos, dar și delicios.

Andreea Raicu spune că acest preparat nu afectează silueta deloc. Astfel, este perfect pentru cei care vor o gustare, indiferent de momentul din zi. Despre ce preparat este vorba?

Andreea Raicu îl numește mai degrabă ”snack foarte sănătos”. Este vorba despre un amestec de semințe extrem de gustos, Ce fel de semințe consumă vedeta?

Cum prepară vedeta acest snack

Mix-ul prezentat de ea conține semințe de floarea soarelui, dar și de dovleac. Se mai adaugă de asemenea și semințe de cânepă, dar și de susan. Acestea se pun într-o tigaie alături de sare și se prăjesc puțin.

Andreea Raicu alege să consume acest preparat pe parcursul zilei, dar și seara. E perfect atunci când vrem să vedem un film, însă ne e frică ca nu cumva să ne distrugem silueta cu anumite gustări.

„M-am gândit să vă povestesc astăzi despre un snack foarte sănătos, care se face foarte repede și despre care am învățat în India. Am fost și am mâncat într-o zi, iar înainte ne-au dat într-un recipient mic semințe extraordinar de bune și gustoase.

Mi-am adus aminte de ele acum două săptămâni, când lucram la o prezentare. Recunosc că eu atunci când lucrez și stau acasă, în același loc, am nevoie să-mi mai găsesc ceva de făcut și mi-am adus aminte de această gustare foarte bună și plină de omega.

Este vorba despre puține semințe de floarea soarelui, de dovleac, de susan și de cânepă pe care le pui într-o tigaie, o să pun și niște sare și le pun pe aragaz. Sunt perfecte ca snack în timpul zilei, seara, la film și oricând simți nevoia să ciugulești.”, a spus Andreea Raicu pe rețelele de socializare.