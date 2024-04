Presa de la Istanbul, anunț despre Marius Șumudică! Antrenorul român, în discuții pentru a reveni în campionatul Turciei

Marius de la începutul lunii martie când s-a despărțit de Gaziantep. Antrenorul în vârstă de 53 de ani nu duce lipsă de oferte, iar pe fir ar fi intrat două cluburi din Turcia. „Șumi” este aproape de revenirea în campionatul turc.

Presa turcă, anunț despre Marius Șumudică! Antrenorul român, în discuții pentru a reveni în campionatul Turciei

Marius Șumudică este la mare căutare după despărțirea de Gaziantep. , cât și din străinătate. Cluburile din Turcia și din zona Golfului sunt cele mai insistente în privința celui care a cucerit titlul în România cu Astra și CFR Cluj.

a anunțat că Marius Șumudică s-a întâlnit cu două cluburi din campionatul Turciei. Chiar antrenorul român a recunoscut că sunt șanse foarte mari să accepte o ofertă din străinătate. Totodată, „Șumi” nu exclude o experiență de neuitat pe banca Rapidului.

În ultimul mandat pe banca lui Gaziantep, Marius Șumudică a adunat 27 de meciuri, reușind să obțină 10 victorii, 6 remize și 11 înfrângeri. Antrenorul român mai avea contract cu formația turcă până la finalul sezonului.

Marius Șumudică a antrenat 4 echipe în Turcia

Marius Șumudică le-a antrenat deja în Turcia pe Kayserispor (2017-2018), Gaziantep (2018-2021), Çaykur Rizespor (2020-2021) și Yeni Malatyaspor (2021-2022). De asemenea, „Șumi” a fost pe banca celor de la Gaziantep, ultima oară, în perioada septembrie 2023 – martie 2024.

Pe lângă ofertele din străinătate, Marius Șumudică este o opțiune pentru Rapid în vară. Giuleștenii l-au demis pe Cristiano Bergodi, iar cel puțin până la finalul stagiunii, clubul „alb-vișiniu” va fi condus de tandemul Bogdan Lobonț – Adrian Iencsi.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate și staff-ul său. Antrenorul român i-a mai pregătit pe giuleșteni în perioada iunie 2010 – aprilie 2011.

Ce a spus Marius Șumudică despre venirea la Rapid

Marius Șumudică nu a fost contactat, deocamdată, de Rapid. Antrenorul român înțelege situația din cadrul clubului care luptă în continuare pentru cupele europene. „Șumi” a anunțat o schimbare majoră în comportamentul său.

„Am avut un comportament exuberant, neadecvat, ieșind din tiparul unui antrenor de fotbal. Vreau să spun un singur lucru. Nu spun asta ca să ajung la Rapid sau să intru în grațiile domnului Șucu.

Eu mi-am propus și îmi propun ca Șumudică să fie un alt Șumudică. S-a văzut cam de 3 luni, n-am mai apărut absolut nicăieri, n-am mai făcut niciun comentariu la adresa niciunui coleg de-al meu.

Am avut ofertă de la Beșiktaș. Ca antrenor nu au avut ce să-mi reproșeze. Mircea Lucescu m-a sunat și mi-a spus că ceea ce fac în afara terenului nu este ok. De foarte multe ori am pierdut pe această latură. De data asta eu mi-am promis mie că nu o să mai vedeți un Șumudică care să danseze, să atragă doar lucrurile negative din partea multor oamenii.

Astfel de manifestări nu trebuie să facă parte din portofoliul unui antrenor, sunt de acord. Mi-a spus-o Mircea Lucescu, un mentor de-al meu pe care-l venerez. Potențialul meu este unul foarte mare. Așa consider eu. Sunt un antrenor concentrat 100%. Pot da fotbalului mult mai mult decât am dat până în momentul de față”, a declarat Marius Șumudică, la .