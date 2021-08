Presa din Slovenia dă de pământ cu Gigi Becali: „Unul dintre cei mai sălbatici oameni din lumea fotbalului”

Enervat la culme de lipsa de reacție a fundașului său, care nu a reușit să intervină la o centrare aparent inofensivă venită din flancul drept, Gigi Becali, până la finalul perioadei de mercato.

„După meciul de ieri, Alexandru Creţu îşi caută echipă. Ce să mai discutăm? Ce vânzoleală? Ce să mai faci? A venit liber de contract, i-am dat şi bani, 100.000 de euro, îl las liber. Mai este perioadă de transferuri, o să îşi caute echipă”, a tunat patronul vicecampioanei, fără să bănuiască, probabil, că aceste afirmații vor atrage din nou atenția presei internaționale.

Într-un articol intitulat sugestiv „Gigi Becali a lovit din nou”, jurnaliștii sloveni – țară în care Crețu a evoluat chiar înainte să revină în fotbalul românesc – critică fără menajamente modul în care sunt tratați jucătorii vicecampioanei.

Gigi Becali, pus la zid de jurnaliștii sloveni. Totul a pornit de la Alexandru Crețu

„Ia jucătorii din Slovenia și-apoi își bate joc de ei. Primul care a simțit furia lui Gigi Becali, unul dintre cei mai sălbatici oameni din lumea fotbalului, a fost Ante Vukusic, jucător al Olimpijei Ljubljana înainte de a merge la FCSB

Acum, povestea se repetă cu Alexandru Crețu. Românul a părăsit-o pe Maribor acum câteva luni și a semnat cu echipa din București. Becali l-a prezentat publicului din vila sa foarte luxoasă, care este, de fapt, un kitsch.

Apoi a spus că va construi echipa în jurul lui. A fost frumos. Cât a durat, cel puțin. Adică un timp scurt. Crețu este deja pe lista neagră a lui Becali și pare că a jucat deja ultimul său meci pentru club, după ce Becali a spus că a pierdut derby-ul cu Rapid din cauza lui”, au scris slovenii de la .

Gigi Becali schimbă placa: „Sunt nebun să mă mai bag?”

Între timp, lucrurile par să se fi schimbat radical la FCSB. După ce l-a numit pe Edi Iordănescu în locul lui Dinu Todoran, de FANATIK, Gigi Becali a dat asigurări că nu se va mai implica în chestiunile tehnico-tactice ale echipei.

„Mi-am dat seama că trebuie să încerc și altceva. Dacă aveam un Edi care să antreneze, sau dacă Todoran antrena ca Edi, era foarte bine. Eu am făcut schimbări, de exemplu l-am scos pe Olaru și l-am băgat pe Moruțan.

Nu credeam că Moruțan este așa mortăciune, acum a venit mătușa să stea cu el. Poate Edi ia campionatul, poate merge în Champions League, sunt nebun să mă mai bag?

Chiar nu mai am ce să zic. După ce o să fie Edi, am și eu o rugăminte, să nu mă mai sunați! Va fi exact ce mi-am dorit, să fie militărie, și Edi asta va face. O să am o experiență de 9 luni si dacă nu iese treaba, sunt 9 luni, ce mare lucru?”, a declarat latifundiarul din Pipera la .