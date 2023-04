Presa engleză jubilează după Manchester City – Bayern 3-0: ”Emoționant, mortal, cinic și uneori irezistibil. Așa a fost jocul echipei lui Guardiola”

”Cetățenii” au avut o evoluție fantastică pe Etihad Stadium și în fața unei formații bavareze parcă anesteziată de jocul perfect de pase al gazdelor și a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în semifinale.

Presa engleză, în extaz după Manchester City – Bayern 3-0

La scurt timp după ultimul fluier al partidei Manchester City – Bayern 3-0, din prima manșă a sferturilor de finală ale Champions League, presa engleză a scris la superlativ despre campioana din Premier League și a lăudat jocul excelent al formației lui Pep Guardiola.

”Echipa lui Pep preia controlul complet al sfertului de finală”, este titlul dat de Daily Mail, care notează: ”Emoționant, mortal, cinic și uneori irezistibil. Aceasta este combinația pe care Manchester City a adus-o la ceea ce trebuia să fie cel mai dur meci al sezonului lor de până acum.

A fost ceea ce unii ar putea numi o seară tipică la Manchester, dar în cea mai mare parte a fost o performanță atipică. Până la golul minunat al lui Rodri, City a fost la fel de plată pe cât era noaptea de umedă. Dar unul dintre lucrurile grozave la echipa lui Guardiola este capacitatea de a lovi și de a ucide aproape de nicăieri. Asta s-a întâmplat acum”.

Sub titlul ”City a copleșit-o pe Bayern”, jurnaliștii de la The Guardian au scris: ”Manchester City are mai multe degete de la picioare în semifinală după o victorie captivantă în fața lui Bayern Munchen”.

Guardiola, ovaționat de jurnaliști

”Man City distruge Bayern Munchen pentru a se apropia de semifinalele Champions League”, a titrat The Mirror. ”Manchester City a pus un picior în semifinalele Champions League în timp ce i-a sfărâmat pe campionii germani de la Bayern Munchen cu 3-0 pe Etihad Stadium.

După ce l-a condamnat pe Tuchel la cea mai grea înfrângere la cârma lui Bayern de până acum, asta îi va pune fără îndoială un zâmbet pe fața lui Guardiola, în timp ce încearcă în sfârșit să câștige Champions League cu City”, a scris sursa citată.

”City în flăcări”, este titlul dat de The Sun. ”Manchester City are un picior în semifinalele Champions League după ce a dominat Bayern Munchen pe Etihad. Acestea sunt nopțile europene la care fanii lui Manchester City au visat”, au notat englezii.

Presa germană, nemiloasă cu echipa lui Tuchel

De partea cealaltă, presa germană a acceptat cu fair-play superioritatea englezilor și arată cu degetul spre conducerea lui Bayern care într-un moment total nepotrivit.

Sub titlul ”Tuchel are nevoie de o mare minune”, Bild a notat: ”Duelul dintre greii Thomas Tuchel și Pep Guardiola îi revine clar antrenorului Manchester City. După eliminarea Cupa Germaniei, echipa bavareză este acum amenințată cu un nou dezastru”.

”Bayern, amenințată cu eliminarea din sferturi, după 0-3 cu City”, este titlul dat de Kicker. ”Bayern a suferit o bătaie usturătoare la Manchester! Echipa lui Tuchel a început bine, a avut câteva ocazii după pauză, dar greșelile individuale din apărare au fost decisive”, au scris jurnaliștii germani.