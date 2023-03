Thomas Tuchel, noul antrenor al lui Bayern, ca să-l elimine pe Pep Guardiola din Liga Campionilor! Nagelsmann, dat afară

Șefii campioanei Gemraniei nu au mai fost mulțumiți de Julian Nagelsmann, rezultatele din ultima perioadă nu l-au ajutat deloc pe tehnician, iar aceștia s-au reorientat rapid către Thomas Tuchel.

Schimbarea bruscă de antrenor de la Bayern Munchen vine într-un moment în care bavarezii o să se dueleze în sferturile de finală ale Champions League cu Manchester City, iar trupa lui trofeul.

Thomas Tuchel era pe banca tehnică a lui Chelsea, când londonezii au reușit să câștige finala Champions League din 2021 chiar împotriva lui Manchester City, anihilând stilul ofensiv al „cetățenilor”, Pep Guardiola nereușind să-și mobilizeze jucătorii în timpul finalei. Unicul gol al meciului a fost înscris de Kai Havertz.

Thomas Tuchel și-a început cariera de antrenor la Mainz, după care a preluat-o pe Borussia Dortmund, club unde s-a evidențiat prin inventivitatea de care a dat dovadă. A urmat o trecere la PSG, acolo unde a pierdut o finală de Champions League chiar împotriva lui Bayern Munchen, scor 0-1, însă avea să câștige trofeul un an mai târziu, în 2021, din postura de antrenor al lui Chelsea.

Șefii lui pe Julian Nagelsmann, iar în locul lui își doresc să-l aducă pe Thomas Tuchel, câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea.

În ultimul meci din campionat, Bayern Munchen a pierdut duelul cu Bayer Leverkusen, scor 1-2, ceea ce a înfuriat conducerea bavarezilor, care sunt de părere că echipa a pierdut mult prea multe puncte în actualul sezon de Bundesliga.

Mai mult de atât, în urma înfrângerii, Borussia Dortmund a depășit-o pe Bayern în clasament și s-a instalat pe prima poziție. Totuși, bavarezii au în continuare șanse de a câștiga un nou titlu în Bundesliga și continuă lupta și pentru Champions League.

Bayern Munchen a trecut fără emoții de PSG, parizienii nu au reușit să înscrie nici măcar un gol în dubla manșă, iar de partea cealaltă, bavarezii au marcat de trei ori în cele două meciuri.

🚨 EXCLUSIVE: FC Bayern are seriously considering to sack Julian Nagelsmann. Decision being discussed internally, the club could fire him soon.

Conform unui alt reputat jurnalist italian, Gianluca DiMarzo, fostul tehnician de la Mainz, Dortmund, PSG și Chelsea are deja pe masă contractul cu bavarezii. Acesta susține că Tuchel va fi instalat în funcție cel puțin până în vara lui 2025.

Two-year and a half contract set to be signed and announced: to is a done deal. will be officially sacked on Friday.

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio)