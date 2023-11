Preşedintele Federaţiei de Minifotbal, în al nouălea cer după ce România s-a calificat în finala Mondială: “Sunt fără voce!”. Exclusiv

România s-a calificat în finala Campionatului Mondial de Minifotbal. şi vor juca pentru prima dată cu trofeul mondial pe masă, împotriva învingătoarei din duelul Kazahstan – Azerbaidjan.

Preşedintele Federaţiei de Minifotbal, în al nouălea cer după ce România s-a calificat în finala Mondială

Ioan Onicaş, preşedintele FR de Minifotbal, a vorbit pentru FANATIK la finalul meciului cu maghiarii. Oficialul speră ca “tricolorii” să câştige şi singurul titlu important pe care nu îl au în palmares, scuzându-se că a rămas fără voce după semifinală:

“Am avut două medalii de bronz la trei ediţii care au fost până acum. Am depăşit acel nivel şi vrem să transformă bronzul nu doar în argint, dar în aur. Să mergem direct la aur. Sunt fără voce. A fost senzaţional.

În loc de zona VIP am preferat să stau printre băieţi că asta este atmosfera adevărată şi am demonstrat departe de ţară. Chiar dacă avem o ţară mică, avem suporteri adevăraţi şi putem obţine performanţe.

“Este singurul trofeu mare care ne lipseşte. Acum suntem doar la un pas de Cupa Mondială”

Am plecat cu speranţe mari. Este singurul trofeu mare care ne lipseşte. Acum suntem doar la un pas de Cupa Mondială. Va fi un meci greu indiferent cu cine vom juca.

Noi n-am avut niciodată ce pierde. Marea majoritate a cheltuielilor le-am făcut prin obţinerea fondurilor proprii. Suntem foarte slab ajutaţi de autorităţi. Nu a crezut nimeni în noi, chiar dacă am fost campioni europeni.

Am atras câţiva sponsori alături de noi şi am reuşit să pregătim echipa şi să o ducem până în finala Campionatului Mondial. Am demonstrat că şi fără bani mulţi, dar bine chibzuiţi, putem obţine performanţe în sport, în România”, a spus Onicaş pentru FANATIK.

“Nu este doar o întâmplare. Am demonstrat-o, avem şase titluri europene”

Performanţa nu este o întâmplare pentru naţionala României, de şase ori campioană europeană. Onicaş a explicat că totul a început în 2007 şi chiar dacă traseul a fost unul lung, a fost presărat cu multe succese, iar cel mai mare poate fi reuşit în finala de sâmbătă:

“Nu este doar o întâmplare. Am demonstrat-o, avem şase titluri europene, două medalii de bronz la Mondiale. Am început în 2007 cu prima competiţie naţională, iar din 2021 suntem Federaţie Sportivă Naţională recunoscută de minister.

A fost o muncă foarte grea, am trecut prin toate etapele şi am clădit pas cu pas. Poate pentru unii pare mult, dar acesta este traseul spre succes. A crea un sport nou şi de a-l lua de la nivelul de hobby şi a-l duce spre performanţă.

A fost pentru prima dată când am primit mai multă importanţă în mass-media. Mă bucur că meciurile sunt transmise, a ieşit foarte bine pentru că am demonstrat şi noi pe teren. Vede toată lumea că suntem o echipă bună şi am ajuns la un nivel foarte înalt”, a declarat Onicaş pentru FANATIK.

Ioan Onicaş este fost între 1998 şi 2009. El are 280 de meciuri în Liga 1, având la activ şi două finale în . A arbitrat 33 de meciuri internaţionale, actualmente fiind şi observator de arbitrii în SuperLiga.

6 titluri europene are România la minifotbal

2 medalii de bronz au “tricolorii” la Mondiale