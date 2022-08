Presiune pe Laszlo Balint înainte de FC U Craiova – Universitatea Craiova. Discuția purtată cu patronul Mihai Rotaru înaintea derby-ului. Video

Laszlo Balint nu are un început de mandat fericit pe banca Universității Craiova. Cu antrenorul în vârstă de 43 de ani la timonă, oltenii au doar două puncte după trei etape în SuperLiga și sunt cu un picior în afara cupelor europene.

Laszlo Balint resimte presiune înaintea derby-ului FC U Craiova 1948 – Universitatea Craiova. Ce mesaj i-a transmis patronul Mihai Rotaru

, din turul 3 preliminar al UEFA Europa Conference League, și a pierdut cu 0-1 în deplasare. Universitatea Craiova va încerca să își revină în derby-ul orașului, cu FC U Craiova 1948.

. Până în prezent, echipa lui Adrian Mititelu n-are nicio victorie pe prima scenă în fața clubului patronat de Mihai Rotaru. Laszlo Balint speră să păstreze tradiția și chiar să obțină primul său succes în SuperLiga în calitate de antrenor al Universității Craiova.

„E un meci special, dar și dificil pentru noi. Un meci care nu vine într-un moment foarte plăcut pentru noi. Am convingerea că antrenez un grup de caractere și, în general, caracterele puternice se văd în momentele grele.

Am avut multe discuții cu băieții, atât colectiv, cât și individual, iar reacția lor a fost foarte bună. Sunt sigur că acest lucru se va vedea mâine pe teren.

Oboseala se simte, cu meciuri din trei în trei zile, dar nu vreau să ne plângem. Trebuie să avem o reacție foarte bună în meciul de mâine seară. Ne dorim cu toții mai mult și muncim în fiecare zi.

Sunt anumite cauze pentru această oscilație, am făcut o analiză împreună cu echipa mea. Am analizat și startul sezonului trecut. În momentul în care echipa a jucat din trei în trei zile, rezultatele au fost nesatisfăcătoare. Este o realitate, fotbalul românesc nu e pregătit să joace în acest ritm.

Ce mi-a plăcut foarte mult este că băieții și-au asumat. Eu nu m-am gândit niciodată să plec, am venit aici să muncesc. Avem încredere, știm că putem mai mult.

Categoric, am toată susținerea. Am avut o discuție cu domnul Rotaru, dar subiectul ăsta nici n-a intervenit în discuție. Am discutat despre lucrurile care se întâmplă la echipă, despre ce dorim să facem, discuții normale între antrenor și patron. Suntem focusați pe munca noastră”, a declarat Laszlo Balint, înainte de FC U Craiova 1948 – Universitatea Craiova.