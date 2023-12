Prețul petrolului, scădere cu 10% în 2023. Predicțiile pentru anul 2024. Riscurile care ar putea arunca în aer piața de energie

Contractele futures pe țiței au pierdut peste 10% în 2023, într-un an tumultuos de tranzacționare, marcat de turbulențe geopolitice și de îngrijorări legate de nivelurile de producție de petrol ale marilor producători din întreaga lume.

Prețul petrolului, scădere de 10% în 2023

Prețul petrolului a crescut ușor vineri, dar va încheia anul 2023 cu o scădere de aproximativ 10% pe ansamblul anului. Vineri, . West Texas Intermediate, standardul american, a crescut cu 0,4%, la 72,04 dolari. Cu toate acestea, ambele repere au fost cu aproximativ 10% mai mici de la începutul anului 2023.

În ciuda unei scurte creșteri de peste 90 de dolari pe baril în septembrie, prețul petrolului s-a tranzacționat în mare parte într-un interval de aproximativ 80 de dolari pe baril în acest an, producția americană și cererea globală slabă ținând prețurile sub control. Conform majorității previziunilor, prețurile vor rămâne în această zonă în 2024.

“În timp ce riscurile de scădere rămân limitate, riscurile de creștere a prețurilor petrolului ar putea veni din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, a aplicării sancțiunilor americane și a potențiale reduceri de rate ale Fed în 2024, deși o capacitate de producție de rezervă amplă ar trebui să contribuie la limitarea oricărei creșteri majore”, susține analistul Francisco Blanch de la Bank of America.

Un sondaj realizat de Reuters în rândul a 34 de economiști și analiști estimează că petrolul Brent va ajunge la o medie de 82,56 dolari în 2024, în scădere față de consensul de 84,43 dolari din noiembrie, deoarece se așteaptă ca o creștere globală slabă să limiteze cererea. Tensiunile geopolitice în curs de desfășurare ar putea oferi sprijin prețurilor.

De asemenea, analiștii s-au întrebat dacă Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi, sau OPEC+, va putea să se angajeze să respecte reducerile de ofertă pe care le-a promis pentru a susține prețurile. OPEC+ reduce în prezent producția cu aproximativ 6 milioane de barili pe zi, ceea ce reprezintă aproximativ 6% din oferta globală.

OPEC se confruntă cu o slăbire a cererii pentru țițeiul său în prima jumătate a anului 2024, exact în momentul în care cota sa de piață globală scade la cel mai scăzut nivel de la pandemia privind reducerile de producție și ieșirea Angolei din grup.

Politica OPEC în 2024

Pentru a susține piața, OPEC+ a fost destul de activă în ultimele 12 luni. Reducerile voluntare la care asistăm din partea regatului demonstrează că Arabia Saudită a preluat inițiativa de a pleda pentru reduceri severe în producția de țiței. Arabia Saudită este dornică să se asigure că prețurile petrolului rămân în primul rând peste acest nivel, deoarece pragul de rentabilitate fiscală al acesteia se situează puțin peste 80 USD/baril.

Având în vedere că, potrivit rapoartelor, creșterea producției din SUA este în scădere, OPEC+ se simte mai încrezătoare în ceea ce privește reducerea ofertei fără a risca să piardă cota de piață. Deși creșterea ofertei din SUA a surprins în 2023, se preconizează că aceasta va scădea semnificativ în 2024, ceea ce indică faptul că saudiții vor continua probabil să rețină oferta de pe piață.

Cu toate acestea, de la cea mai recentă conferință au ieșit la iveală câteva probleme semnificative în cadrul OPEC+. În primul rând, câțiva membri – în special Angola – au declarat deja că vor respinge limita de producție din 2024 și că nu sunt mulțumiți de aceasta. Totuși, din perspectiva aprovizionării, acest lucru nu va face o mare diferență, având în vedere presiunea pe care am văzut-o asupra producției din Angola.

Incapacitatea OPEC+ de a ajunge la un consens privind reducerile pentru întregul grup ar trebui să fie un motiv mai mare de îngrijorare. Mai degrabă, asistăm la demisia voluntară a câtorva membri. Este evident că anumitor membri le este din ce în ce mai greu să accepte noi reduceri, având în vedere amploarea reducerii actuale a grupului.

În plus, având în vedere amploarea reducerii la care asistăm, OPEC are o capacitate excedentară considerabilă. OPEC are o capacitate de rezervă de aproximativ 5,5 milioane de barili/zi, dacă se include și Iranul. Și, având în vedere cele mai recente reduceri care au fost dezvăluite, această cantitate nu va face decât să crească pe parcursul trimestrului 24. Aproximativ 58% din această cantitate aparține Arabiei Saudite. Având în vedere că s-ar anticipa că această capacitate va începe să reintre pe piață dacă vom asista la o consolidare majoră a prețurilor, această capacitate de rezervă ar trebui să ofere, de asemenea, o anumită încredere piețelor.

Sancțiunile împotriva Iranului și Rusiei

Piața de anul viitor este foarte sensibilă la riscul de aprovizionare din cauza sancțiunilor. Iar acest lucru este valabil în special pentru Venezuela și Iran. În ultimele luni, SUA par să fi înăsprit, de asemenea, aplicarea mai strictă a plafonului de preț impus de G-7 pentru petrolul rusesc.

Oferta Iranului a crescut dramatic în 2023, trecând de la aproximativ 2,5 MMbbls/d la începutul anului la aproximativ 3,1 MMbbls/d în prezent. În pofida impunerii continue a sancțiunilor americane asupra națiunii, acest lucru s-a întâmplat. De la invadarea Ucrainei de către Rusia, SUA sunt îngrijorate de prețurile ridicate de pe piață și de problemele de aprovizionare și par să își îndulcească poziția față de Iran.

Dar, având în vedere evoluțiile recente din Israel și potențialul de implicare a Iranului, există șansa ca SUA să înceapă să impună sancțiuni cu mai multă rigoare în viitor. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, pierderea de aprovizionare ar putea depăși 500 de milioane de barili pe zi. În prezent, preconizăm că fluxurile iraniene se vor menține la aproximativ 3,1 milioane de barili pe zi în 2024.

În ceea ce privește Venezuela, Statele Unite au relaxat sancțiunile petroliere în schimbul unor alegeri naționale mai echitabile anul viitor. Totuși, dacă acest lucru nu va funcționa, este posibil ca sancțiunile împotriva Venezuelei să fie restabilite. 200 de milioane de barili pe zi ar fi oferta în pericol.

companiilor de transport maritim care au transportat petrol rusesc peste plafonul de preț de 60 de dolari/baril. Având în vedere potențialul risc de sancțiuni pe care l-ar întâmpina în cazul în care prețul petrolului se va dovedi a fi mai mare de 60 USD/baril, această acțiune ar putea descuraja complet companiile de transport maritim occidentale să livreze petrol rusesc. Prin urmare, angajarea serviciilor de transport maritim occidentale pentru a transporta petrol rusesc ar putea deveni mai dificilă începând cu anul viitor. Cu toate acestea, Rusia a reușit să ocolească plafonul de preț impus de G-7 prin acumularea unei flote considerabile de petroliere proprii.

Predicțiile pentru anul 2024

Este de așteptat ca anul viitor să vedem o ofertă amplă datorită unei încetiniri a activității economice, combinată cu o producție în creștere din SUA – care a atins recent cel mai ridicat nivel, de 13,24 mbpd. În plus, Brazilia, Guyana, Norvegia și Canada vor menține piețele pline de suficient petrol. Acest lucru răspunde, de asemenea, la întrebarea dacă prețul petrolului va atinge 100 de dolari în 2024. Fără un punct de aprindere geopolitică, șansele ca acest lucru să se întâmple sunt aproape zero.

AIE vede cererea globală de petrol în creștere anul viitor, după cum a subliniat în raportul său recent. Aceasta a spus că consumul mondial de petrol va crește cu 1,1 mbpd în 2024 – și a remarcat că producția producătorilor non-OPEC va contribui, de asemenea, cu 1,2 mbpd la oferta globală. Perspectivele OPEC pentru anul 2024 sunt ușor diferite de cele ale AIE, întrucât aceasta prevede o creștere de 2,25 mbpd.

În ceea ce privește prețul, analiza tehnică arată că pare să existe un suport considerabil la 65 de dolari (pentru WTI) și la mijlocul intervalului de 60 de dolari pentru țițeiul Brent, dacă recesiunea globală va lovi. Realizând încetinirea economiei globale, Goldman Sachs și-a redus prognoza, întrucât vede Brent-ul la o medie de 80/81 de dolari. Această prognoză converge cu cea a IEA, care vede Brent-ul la 82,57 de dolari pe baril în 2024. Barclays este în continuare pe partea superioară și vede petrolul la o medie de 93 de dolari în 2024, în timp ce S&P Global consideră că 85 de dolari este mai potrivit.