Prezență surpriză în Giulești. Carla’s Dreams le-a purtat ghinion rapidiștilor în meciul cu U Cluj. Video

Pe numele său real Andrei Țăruș, Carla’s Dreams a fost prezent în Giulești și pentru a-și promova melodia lansată în urmă cu trei zile: 100 – 0 sută de ani. Cântecul a fost, de altfel, ascultat de întreaga audiență la pauza meciului, în timp ce pe ecranele stadionului era proiectat videoclipul. Se pare că melodia este deja un hit printre rapidiști.

Prezență surpriză în Giulești. Carla’s Dreams le-a purtat ghinion rapidiștilor în meciul cu U Cluj

Mai mult, videoclipul a devenit viral și pe Youtube, unde a strâns aproape 400.000 de vizualizări în doar 3 zile. De altfel, artistul și-a promovat videoclipul prezentat pe Giulești cu trei zile înainte de partidă, cu un mesaj pe Facebook. ”Pentru eroi! Azi, ora 16:00. #100”, a scris Carla’s Dreams. Ulterior, a fost publicat videoclipul, cu mesajul: ” Onorați să facem parte din Centenarul Rapid și bucuroși să împărtășim cu voi acest moment. V-am cuprins!”.

Cum era de așteptat, fanii rapidiști au aplaudat momentul și și-au manifestat entuziasmul chiar și pe Facebook. ”Piesa ca piesa, dar videoclipul e WOW!!! N-ai cum să nu te emoționezi! Genial de-a dreptul!”, a scris un internaut, fiind completat de un altul: ”Mulțumim! Super piesa!”. Din păcate pentru suporteri, Carla’s Dreams nu a fost un talisman folositor pentru gazde.

la finalul unui meci care părea câștigat la 2-0. Din păcate pentru giuleșteni, ”dinozaurii” de la Universitatea Cluj, conduși de pe margine de genialul Ioan Ovidiu Sabău, au revenit fără prea mari probleme și au câștigat cu 3-2. Putea fi chiar 4-2 dacă Alex Chipciu nu lovea bara după minutul 80.

Imediat după meci, vedeta Chipciu le bătea obrazul suporterilor rapidiști, care l-au înjurat tot meciul. ”Nu poți să te bucuri de victoriile astea frumoase, suntem pe locul doi la meciurile în deplasare, dar acasă nu reușim să câștigăm. Au fost și niște excepții, fără să căutăm acum scuze. La meciul cu Voluntari am fost defavorizați total la program. Avem ditamai publicul și nu câștigăm acasă.

M-au înjurat de mamă, de soție, dar îmi dau și starea ei, vrei să te bați. Nu am reacționat deloc la injuriile lor. Sincer în toată nebunia asta nici nu poți să te mai bucuri. Publicul îi împinge și vor să te atace la fiecare faze”, a transmis Chipciu, vizibil iritat, la finalul partidei. Cu această victorie, U Cluj a urcat pe locul 7, cu 23 de puncte, la două lungimi distanță de play-off.

Cât despre Rapid, giuleștenii rămân cu 30 de puncte în clasament după 17 runde, la două puncte de locul secund ocupat de CFR Cluj și la 7 puncte de liderul FCSB. Cu siguranță cel mai supărat rapidist a fost antrenorul Cristiano Bergodi, cel care și-a criticat jucătorii pentru că au pierdut partida deși au condus cu 2-0 la pauză.

”Puțină lipsă de maturitate. Am picat acest test. De la 0-2 nu se poate pierde, sunt prostii când se spune că 2-0 e un rezultat periculos. Am jucat altă repriză față de cum începusem. Am luat mai multe contraatacuri în acest meci decât am făcut-o în tot campionatul. A fost un meci spectaculos, au fost prea multe ocazii, din această cauză am primit goluri, ne-am dezechilibrat în a doua repriză.

Noi am încercat să venim cu jucători ofensivi de pe bancă. Ne-am dezechilibrat. Am venit după o perioadă foarte bună, ne-am pus cu picioarele pe pământ, învățăm din greșelile noastre”, a declarat antrenorul italian.