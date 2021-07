Prezentatorul Daniel Pavel și iubita sa, revedere emoționantă după Survivor România. Unde au plecat în vacanță

Prezentatorul Daniel Pavel a revenit în România după ce Survivor România s-a încheiat. Așa cum declara acesta a stat câteva zile în București, apoi a plecat într-o scurtă vacanță alături de iubita sa.

Daniel Pavel a postat un filmuleț și două poze cu Marina și a dezvăluit faptul că au plecat în Vama Veche.

Prezentatorul Daniel Pavel și iubita sa, revedere emoționantă după Survivor România

Prezentatorul a avut parte de o revedere emoționantă cu iubita sa pe care nu o mai strânsese în brațe de aproape 7 luni. Chiar dacă Pavel a avut acces la telefon, acesta declara că îi este tare dor de familie și de apropiați. Nu au reușit să se întâlnească imediat după terminarea emisiunii Survivor România.

“Sunt în decompresie, îmi așez lucrurile din viață, nu am apucat încă să mă văd cu iubita mea, e la Viena. Cea mai mare bogăție sufletească este această călătorie interioară. Am stat cu ochii în tavan foarte mult, nu prea am citit, m-am documentat pentru jocuri, în rest am stat cu mine. “, spunea prezentatorul.

Acum însă așteptarea a luat sfârșit. și au decis să petreacă câteva zile la malul mării. Prezentatorul a postat două fotografii în care apare alături de Marina.

“Un acasă al tihnei de care am avut nevoie pe toate planurile”, a scris Daniel Pavel.

De asemenea au pus și un filmuleț pentru ca fanii să vadă cum se distrează în Vama Veche.

Cine este iubita lui Daniel Pavel

are o relație cu Marina de aproape 7 ani. Partenera de viață a prezentatorului trăiește tot la Viena, unde lucrează la o cunoscută firmă, ocupându-se de problemele de logistică ale acesteia.

“Pot spune că am fost destul de itineranți în acești ani. Am jucat un fel de-a v-ați ascunselea, prin câteva orașe europene – unde ajungeam eu, venea și ea, și invers.

Fie eu, fie ea, săream mai departe, ea sau eu ziceam – „okay, merg și eu acolo. Ne vedem. Au fost așa: Sibiu, București, Vamă, Varșovia, Bratislava și Viena.

Ea este născută în Basarabia. Are formări în studii economice internaționale, management în turism și logistică – supply chain”, a povestit Daniel Pavel într-un interviu acordat celor de la VIVA.