Prietena lui Vlad Pascu, dezvăluiri tulburătoare despre mama tânărului: “Îi mai dădea Xanax. M-am simțit amenințată”

Prietena lui Vlad Pascu face dezvăluiri tulburătoare despre mama tânărului. pentru că a încercat să șantajeze martori, inclusiv pe prietena șoferului teribilist.

Prietena lui Vlad Pascu susține că mama tânărului îi dădea Xanax

Femeia a vrut să influențeze declarațiile martorilor și să îi învețe pe prietenii fiului ei cum trebuie să reacționeze dacă vor fi audiați de procurorii DIICOT. În acest sens, ea a contactat-o telefonic pe prietena lui Pascu junior, pe care le deține.

În cele din urmă, fata a mers la DIICOT, pentru a depune o sesizare, după ce ar fi fost amenințată de Miruna Pascu. Aceasta a dezvăluit date importante pentru anchetă. Ea l-a cunoscut pe Vlad Pascu în 2020, iar de atunci a intrat în anturajul său din care făceau parte și Rareș Ion Tudor, zis „Maru”, care obișnuia să le aducă substanțe.

La locuința lui Vlad Pascu se organizau, frecvent, petreceri, iar tânărul punea la dispoziția participanților droguri de risc și de mare risc. De altfel, minora susține că inclusiv mama lui Pascu îi furniza acestuia droguri.

„Începând cu luna martie 2023, cam de când a rămas Vlad singur în casă, ne-am întâlnit de mai multe ori la el acasă, pe str. Tipografilor, şi am participat la petreceri, unde se consumau şi droguri pe care le aducea Vlad”, a declarat fata.

Drogat, Vlad Pascu se urca pe acoperiș și plângea

Prietena lui Pascu mai spune că existau situații în care Vlad Pascu se droga, iar apoi se urca pe acoperișul casei și plângea. Totodată, se plimbau cu mașina pe calea ferată. „Referitor la videoclipul în care apar împreună cu Vlad Pascu spunând ‘Noi nu suntem toxicomani, ci oxicomani’, arăt că acesta a fost filmat în noaptea de 13 – 14 aprilie 2023, în adresa din Bucureşti, str. Tipografilor, nr. 29, la o petrecere organizată de Pascu, la care am participat eu, Tudor zis Maru, Rareş Ion, o fată pe care nu o cunoşteam şi doi băieţi pe care îi ştiam vag.

În acele împrejurări, Vlad Pascu mi-a dat oxicodonă şi o pastilă de metamfetamină. Când am ajuns eu, pe masa din camera lui era pisată mai multă oxicodonă. Nu ştiu cam câte pastile, dar toţi am prizat de acolo. De altfel, toate foliile care apar în videoclip sunt folii de oxicodonă de 80 Mg, pe care el le desfăcea, le pisa şi ni le punea la dispoziţie să le prizăm.”, susține fata.

„M-am simţit presată de felul în care mi-a vorbit”

Minora a declarat că după ce a apărut filmulețul cu cei doi spațiul public, mama lui Vlad Pascu a contactat-o și a încercat să o intimideze pentru a nu spune adevărul în fața anchetatorilor. Fata susține că Miruna Pascu îi dădea pastile de Xanax fiului ei.

„M-am simţit presată de felul în care mi-a vorbit şi de lucrurile pe care mi le-a spus. M-am simţit ameninţată. M-am simţit ameninţată şi de statutul social şi de poziţia de pe care îmi vorbea Pascu Miruna, care este o persoană cu bani şi relaţii.

Eu am fost la DIICOT – Constanţa şi am spus adevărul. Am declarat inclusiv faptul că ştiam de la Pascu Vlad că mama lui îi mai dădea pastile de Xanax. Acest subiect l-am abordat şi în discuţia cu Pascu Miruna. S-a făcut că nu e în cunoştinţă de cauză şi că ar fi fost vorba de nişte pastile pe care le-ar fi avut ea în casă de pe nişte reţete mai vechi de-ale ei şi de-ale lui Vlad”, a adăugat aceasta.

Prietena lui Vlad Pascu susține că ea a urmat un tratament pentru dezintoxicare la Obregia, în luna mai 2023. De atunci, tânăra nu ar mai fi consumat oxicodonă. Între timp, anchetatorii au extins cercetările, iar șoferul teribilist de la 2 Mai este cercetat și pentru trafic de droguri de mare risc.