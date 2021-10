Situație tensionată la Bravo, ai stil! Celebrities. Viviana Sposub și Otniela au avut o discuție mai aprinsă după ce concurentele au fost puse să facă nominalizările pentru eliminare.

Blondina a decis să o voteze pe Mădălina Pamfile spunând că nu a dorit să o nominalizeze pe Viviana din cauza relației pe care o au.

Iubita lui George Burcea s-a enervat cumplit când a auzit explicația Otnielei.

Prietenie pe muchie de cuțit! Viviana Sposub de la Bravo, ai stil! Celebrities, scoasă din sărite de Otniela

Încă de când a intrat în competiție, Viviana Sposub a declarat că o cunoștea pe Otniela. În timp, fetele s-au apropiat devenind prietene.

O situație uluitoare a scos-o însă din minți pe Totul a avut loc în gala eliminatorie, atunci când concurentele au fost obligate să facă nominalizările.

Otniela a nominalizat-o și a spus că a luat această decizie pentru că are o relație apropiată cu Viviana. Aceasta a reacționat imediat considerând că toată situația nu are nicio legătură cu ea.

“Eu cred că ea voia să îi plătească cu aceeași monedă Mădălinei, pentru că și Mădălina o nominalizase și ăsta a fost momentul oportun.

Când a fost pusă să justifice, a argumentat scoțând în față relația pe care noi o avem în afara show-ului. În prima ediție eliminatorie nu a justificat la fel, a spus că ține cont de stil, doar de aspecte stilistice”, a spus vedeta

“Nu înțeleg de ce Viviana a ținut să menționeze episodul de la prima nominalizare pe care am și explicat-o”, a fost replica Otnielei.

“Justificarea ta nu trebuia să mă implice”

Dialogul dintre cele două concurente a continuat mai multe minute. Viviana i-a transmis clar prietenei sale că ar fi trebuit să-și asume decizia luată și să nu caute astfel de justificări.

“Părerea mea este că în această ediție eliminatorie tu ai vrut să o nominalizezi pe Mădălina și pentru a te justifica în fața noastră, ai spus că ai băgat pe considerente de prietenie și atunci mi s-a părut că justificarea ta nu trebuia să mă implice pe mine”, a spus iubita lui George Burcea.

“Eu înainte am spus că nu o să votez Carmen și Viviana. Nu am dat nicio explicație, nu am zis nimic. Am zis că o să aleg între Anda și Mădălina. Eu nu am specificat după că am votat așa de prietenie”, i-a transmis prietena sa.