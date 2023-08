Prietenii lui Sebastian, tânărul ucis în 2 Mai, primele măsuri după ce și-au pierdut amicul. Ce au de gând să facă

Acum, prietenii l-au condus pe ultimul drum, dar nu vor ca moarta sa să fi fost fără rost. În acest context, tinerii au pregătit o campanie de conștientizare cu privire la efectele nocive ale drogurilor. Această campanie se va numi ”Drugs are NOT my life” (n.r. drogurile nu sunt viața mea), referire la unul dintre tricourile pe care Vlad Pascu le purta, cu mesajul drogurile sunt viața mea.

Prietenii lui Sebastian pregătesc o acțiune anti-droguri

”Suntem un grup de prieteni ai lui Sebastian Andrei Olariu din oraşul Pantelimon şi vă invităm duminică, 27 august, la ora 20:00, pe faleza lacului Pantelimon, la intrarea în oraşul Pantelimon la un eveniment special în memoria prietenului nostru, Sebi. Am dori să ne ajutaţi să promovăm o campanie de conştientizare, antidrog.

Cu ajutorul vostru am vrea ca , am vrea să fim şi noi cei care distribuie mesaje antidrog în România. Acesta este un fenomen care a fost depăşit de autorităţi, este motivul pentru care prietenul nostru, astăzi nu mai este printre noi.

Vrem să fiţi alături de noi şi să strigăm în cor Drugs are NOT my life (Drogurile NU au ce căuta în viaţa mea)”, au transmis prietenii lui Sebastian Olariu pe Facebook. Aceștia anunță că prin această campanie vor să știe cât mai multă lume că nu toți tinerii se droghează.

De asemenea, prietenii lui Sebastian își doresc să ajungă în sufletele tinerilor care ”pot pica cu ușurință în plasa drogurilor și a celor care îi corup”. Între timp, tatăl lui Sebastian Olaru, Andrei Olaru, a dezvăluit că polițiștii nu s-au obosit să-l informeze că fiul său a murit.

Fericirea noastră nu mai există. Nu doresc nimănui să treacă prin ce trecem noi, părinții. Suntem devastați. Mai avem o fată, cred că o să îi oferim consiliere psihologică. Doarme cu poza fratelui ei în brațe. Ieri am fost să îl ridic de la morgă, ce am văzut acolo nu există cuvinte, am rămas marcat pe viață. Suntem devastați. Acum două luni am fost în concediu, am fost atât de fericiți. Acum s-a încheiat totul, fericirea noastră nu mai există.

Nimeni nu a luat legătura cu mine. Pe mine, sâmbătă, la 10 juma s-au sunat cei de la morgă, mi-au spus: băiatul dvs e mort. Am crezut că e o glumă. Am închis, l-am sunat pe fiul meu, telefonul îi sună. Am sunat din nou pe acea doamnă, mi-a spus: Domnul Olariu, sincere regrete, băiatul dvs nu mai există.

Era pasionat de film, voia să fie regizor. Nu a reușit la facultatea de Artă, a intrat la Geografie. Voia să plece în străinătate la cursuri, să devină regizor. Visurile lui le-a luat un drogat care acum trăiește și băiatul meu este mort”, a mărturisit tatăl lui Sebastian Olariu.

Cazul este cu adevărat șocant pentru că în fiecare zi apar noi dovezi ale incompetenței și indiferenței polițiștilor care l-au reținut pe Vlad Pascu de două ori înainte să comită masacrul de pe stradă. De fiecare dată a fost eliberat, chiar dacă în mașină avea droguri și a dat dovadă de un comportament bizar.