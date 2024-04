„Prietenul meu mi-a pus pistolul la tâmplă, Bogdan a leșinat, Vica a căzut”! Mitică Dragomir, aproape de dramă, din cauza aurului!

Mitică Dragomir a povestit cum, imediat după Revoluție, a fost la un pas de moarte în momentul în care era arestat de noii conducători. Culmea, el era săltat chiar de omul care îi era prieten, pe care l-a promovat și alături de care, cu o seară înainte, a împărțit o friptură.

Mitică Dragomir, trădat de prieteni, la Revoluție

, imediat după Revoluția din 1989. Vizat pentru funcțiile și puterea pe care a avut-o pe vremea lui Ceaușescu, Dumitru Dragomir a fost trădat și arestat chiar de un prieten apropiat de-al său din acea perioadă.

”Înainte de a pleca la Brașov l-am întrebat pe Nea Marin (Bărbulescu, n. red.) ce să fac cu banii din casa. El mi-a zis să plec cu ei în Turcia. I-am zis: `Băi, nea Mărine. Acum trei ani mi-a murit copilul, acum mi-l omoară ăștia pe ăsta acum și mă omoară și pe mine dacă mă prind cu bani în mașină. Hai să îi dăm lui Dinamo`.

Și vine Nini Mureșan cu unii de acolo și mai trimite și Nea Marin vreo 7 revoluționari. Le dau banii, numără, pun seriile… Și plec la Brașov”, povestește Dragomir în cadrul show-ului MAX Profețiile lui Mitică.

Doar că, odată ajuns la Brașov, acolo unde avea casa, lucrurile s-au complicat. Iar cel care l-a trădat a fost, , chiar omul pe care l-a promovat în baza prieteniei pe care o aveau. ȘI, ca un Iuda, acesta, după ce au împărțit mâncarea, l-a săltat pe Dumitru Dragomir cu pistolul la tâmplă.

Mitică Dragomir a presimțit ce se petrece la Revoluție: ”Se întâmplă o nenorocire”

”La Brașov m-a arestat. Cine m-a arestat? Unul Mircea Bucur, fusese milițian prin Poiană. Și eu l-am pus șeful economicului pe județ. Era prieten cu mine, eu l-am promovat. Și el a avut o nenorocire. Mie îmi murise băiatul, lui îi murise o fată. Era zăpada mare, am făcut grătar afară, cu el, seara. Ne-am despărțit pe la 12.00. Cineva mi-a șoptit, aveam niște lucruri în beci, să scap de ele.

Am chemat eu pe ai mei, de la club vreo doi, plus un fin de-al meu, am cărat, am golit casa. Auzisem că l-a arestat pe Nea Marin Bărbulescu, l-a omorât pe Nuță. Exact ceea ce am prevăzut, aia s-a întâmplat. Dimineața (…) când mă uit pe geam, eu stăteam pe o vilîă cu stradă închisă, pe 5 ianuarie, din 10 în 10 metri, soldați cu mitraliera.

Îi spun nevesti-mii `Gata, ori mă împușcă, ori se întâmplă o nenorocire. Fii atentă, să fiți tari`. Cine crezi că bătea la ușă? Când mă uit, Mircea Bucur! Prietenul meu cu care seara mâncasem friptură. `Ce vrei?`, îi zic. `Deschide că te împușc`. `Ce faci? Împuști pe mă-ta`. Era prietenul meu…

”Mi-au furat tot”

`Nu e de glumă! Deschide, că dacă nu, te împușc de acum`. Când am auzit, am deschis. Au venit, au năvălit. Nevesti-mii i-a venit rău, a căzut, fiu-miu a leșinat când a văzut că îmi pune pistolul, ăla, prietenul meu, la tâmplă. Ăla: `Să îmi dai bijuteriile`. Nevastă-mea: `Ia tot, ia de aici`.

Nu au mai găsit nimic altceva, eu mai cărasem. Mi-a luat aurul pe care mi l-au furat în arestul IGP-ului din București. Mi-au dat la gramaj 700 de grame de aur. Numai o broșă, cu un diamant de 3,7 carate, din ce aveam costă, astăzi, peste 350.000 de euro. Aveam bijuterii de vreun milion de dolari.

Mi-au furat tot. Mi-au dat, la gramaj, niște cruciulițe, niște lănțișoare, ca să tac din gură când m-au eliberat. Niște nenorociți. Nevastă-mea a căzut într-o parte, fiu-miu în alta. Eu eram fiară, trecusem prin multe. Stresul nu te îmbolnăvește, te întărește”, a povestit Dumitru Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică.

DEZVALUIRI DUPA 35 DE ANI | Cum A FOST ARESTAT Mitica Dragomir in timpul Revolutiei din 1989