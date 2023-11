Un artist celebru, devastat de moartea Ronei Hartner: „Fiica ei avea nevoie de ea”

Rona Hartner s-a stins din viață, lăsând în urmă foarte multă durere. Artista stabilită de ani buni în Franța suferea de cancer, iar în ultimele luni a avut metastaze în aproape tot corpul.

Rona Hartner s-a stins din viață. Daniel Trifu, declarații emoționante despre artistă

Rona căci analizele i-au ieșit bine după câteva luni de terapie, dar boala a recidivat. Metastazele au reapărut și au fost mai ”rebele”, așa cum a spus chiar ea. la doar 50 de ani. Unul din prietenii ei, interpretul de muzică folclorică Daniel Trifu, a făcut câteva declarații emoționante în memoria Ronei Hartner.

, cu care Rona Hartner a colaborat pe plan muzical, la a cărui nuntă vedeta trebuia să fie, însă n-a mai ajuns din cauza bolii, a descris-o în termeni frumoși pe artistă. Folcloristul ne-a spus că Rona Hartner era persoana care sărea în ajutor oricui atunci când avea nevoie.

„Am avut o colaborare specială cu Rona, a fost francă”

„Rona era o persoană deosebită și sper ca să asculte Dumnezeu rugăciunile noastre, ale celorlalți, ale prietenilor ei, pentru că ea este o prietenă așa cum și-ar dori fiecare. Era, de fapt, este un om prompt, un om pe care te poți baza oricând. Dacă te putea ajuta, o făcea fără doar și poate. Am avut o colaborare specială cu Rona Hartner, a fost francă, a fost dintr-o bucată.

Eu nu eram cunoscut la vremea respectivă și ar fi putut să nu se uite la mine, putea să mă ignore total, însă Rona nu a făcut lucrul ăsta și din mărinimia sufletului ei a acceptat să-i fiu coleg de cântec și să realizăm o piesă frumoasă împreună. Tocmai din acest motiv am avut toată admirația și recunoștința față de ea”, a declarat Daniel Trifu despre Rona Hartner, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Numai în sufletul ei să nu fi fost”

Trifu ne-a mai zis că Rona nu a avut niciodată ifose, chiar dacă el nu era atât de cunoscut când au început colaborarea muzicală. „Eu am mers cu ideea să colaborez cu ea și ea m-a acceptat fără nicio problemă. Chiar dacă eram un tânăr învățăcel, ea nu a spus că nu îi aduc beneficii sau așa ceva, ci a acceptat și atunci am toată recunoștința pentru ea.

Ea mai trecuse prin asta, a mai fost la un pas de moarte, dar uite ce boală nenorocită, când crezi că ai scăpat cu bine, ea apare mai agresivă! Vă dați seama prin ce a trecut săraca, cât a încercat să izbândească, cât a luptat. Numai în sufletul ei să nu fi fost și să ferească Dumnezeu pe oricine, chiar și pe dușman de așa ceva”, a completat Daniel Trifu, pentru FANATIK.

Cântărețul a mai mărturisit că s-a gândit în toată această perioadă, în ultimele clipe de viață ale Ronei și la fata ei, Rita, în vârstă de 15 ani.

„Rona Hartner trebuia să fie la nunta mea. (…) Fata avea nevoie la vârsta asta cel mai mult de ea”

„Mă gândesc că a fost o încercare a vieții, să-și ispășească greșelile omenești pe care le-a avut ca oricare alt om până acum. Sigur că am ținut legătura cu ea după acea colaborare, am fost la spectacole.

Am avut o prietenie frumoasă. Trebuia să fie la nunta mea, dar atunci iar apăruse boala și am înțeles-o, n-a putut să ajungă. Am avut o prietenie frumoasă. Dacă aș fi avut o putere aș fi vindecat-o într-o clipă, fără să clipesc.

Mă gândesc și la copila ei, vă dați seama… Fata avea nevoie la vârsta asta cel mai mult de ea. În economia lui Dumnezeu noi suntem prea mici să știm de ce se întâmplă asta. În plenitudinea puterii lui Dumnezeu noi nu știm nimic”, a completat Daniel Trifu, pentru FANATIK.