Prima condamnare în dosarul fostului director Unifarm, acuzat că a luat mită de 760.000 de euro

Alireza Yousefi Jouybari (56 de ani) a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru cumpărare de influență, în cazul fostului director al Unifarm, Adrian Ionel. Acesta din urmă este judecat pentru că ar fi cerut 760.000 de euro pentru a atribui un contract de furnizare de măști și combinezoane.

Cetățeanul iranian pledase vinovat în dosar.

Alireza Yousefi Jouybari a obținut un acord cu DNA. El și-a recunoscut fapta și a primit o pedeapsă de 3 ani închisoare cu suspendare pe un termen de supraveghere de 4 ani

Dosarul Unifarm: A fost condamnat cumpărătorul de influență

Decizia Tribunalului București a fost dată pe 7 octombrie și poate fi contestată.

“In temeiul art. 93, alin. (2), lit. d C. pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Alireza Yousefi Jouybari are obligatia sa nu paraseasca teritoriul Romaniei, fara acordul instantei. In baza art. 93 alin. (3) C. pen. obliga inculpatul sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada de 60 de zile, in cadrul institutiilor publice: Direc?ia de Administrare a Domeniului Public din cadrul Primariei Sectorului 2 (Servicii – utilitati publice si administrarea domeniului public si privat) si/sau unita?ile de invatamant de pe raza Sectorului 2 din cadrul Municipiului Bucuresti.

In baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen. rap la art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atentia inculpatului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune daca va mai comite infractiuni sau nu va respecta masurile de supraveghere ori nu va executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere, respectiv revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei,” se arată în decizie.

Adrian Eugen Ionel, fost director general al Companiei Naţionale Unifarm SA, este judecat pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, abuz în serviciu, complicitate la trafic de influenţă, instigare la fals intelectual şi folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane.

În acelaşi dosar a fost trimisă în judecată Daniela Lizica Maria Radu, la data faptelor şef serviciu comercial al CN Unifarm SA, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu și fals intelectual.

După aflarea pedepse, Alireza Yousefi Jouybari trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, conform portalului instanțelor.

