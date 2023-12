Prima reacție a celor care dețineau pensiunea Ferma Dacilor. Ce a postat conducerea în mediul online. „Avem nevoie de o rugăciune pentru a ne îngropa copiii și prietenii apropiați”

Prima reacție a celor care dețineau pensiunea Ferma Dacilor. Tragedia petrecută în a doua zi de Crăciun în localitatea Tohani, din județul Prahova, a declanșat un val de emoție și zeci de întrebări, pentru care nu au fost încă găsite răspunsuri.

Au trecut mai mult de 24 de ore de la . O altă persoană este încă dată dispărută, fiind căutată de pompieri, după izbucnirea incendiului devastator. Miercuri seara, 27 decembrie, conducerea pensiunii Ferma Dacilor a postat un mesaj în mediul online.

„Cu o durere de nedescris și greu de dus, pentru care n-am fost pregătiți în vreun fel în viața asta și cu care nu știm ce să facem sau cum să vedem vreo lumină, vă confirmăm că Ferma Dacilor, locul care ne-a fost și ne este în continuare acasă, a ars. A ars de sus în jos”, se arată la începutul mesajului.

În continuare, s-a vorbit despre activitatea de la Ferma Dacilor, care a început „mai puțin ca o afacere și mai mult ca o familie”. Reprezentanții pensiunii susțin că nu știu din ce cauză a izbucnit focul violent. Ei spun că așteaptă rezultatul anchetei. De asemenea, au precizat că oferă toate informațiile necesare autorităților, pentru a găsi un răspuns.

În postare se vorbește și despre trecutul patronului, Cornel Dinicu. Sunt menționate anumite aspecte, după ce în presă au apărut informații cu privire la problemele cu legea, pe care acesta le-a avut de-a lungul timpului. În reacția apărută în mediul online, se sugerează faptul că Dinicu s-a schimbat.

„Ani lungi și grei stau mărturie faptului că am trăit altfel. Că ne iubim aproapele, că am stat în comunitate să ajutăm. Că fiecare zi ne-am aplecat capul și am primit orice reproș cu umilință și cu speranța că vom fi iertați pentru păcatele tinereții.

Educația și moralitatea unui om țin în primul rând de șansă. Iar când șansa a venit, n-am ezitat nicio clipă. Ne-am îndreptat”, a mai scris conducerea pensiunii, pe

„Ne dor inimile cum nu ne-au mai durut, cum n-am știut vreodată că-i posibil”

Totodată, cei care dețineau , condamnând spusele celor care au sugerat că incendiul ar fi fost provocat chiar de patroni pentru a obține beneficii financiare: „Cum își poate cineva imagina că un om își poate pune proprii copii în pericol? Cum ne-am putea gândi că nu am făcut zi de zi tot posibilul și imposibilul ca Ferma să fie un loc sigur?”

Conducerea a confirmat că în ziua de Crăciun se aflau cei din familie, în pensiune, iar în căsuțele individuale erau cazați câțiva turiști. „De acest Crăciun, ne-am adunat familie și puțini turiști cazați în căsuțele individuale. Am vrut să avem un Crăciun puțin mai personal, urmând să deschidem larg porțile pentru publicul larg de Anul Nou.

În aceste momente avem nevoie de o rugăciune pentru a ne îngropa copiii și prietenii apropiați. Oamenii noștri de zi de zi, copiii adorați din viețile noastre nu mai urcă soarele pe cer pentru noi. Ne dor inimile cum nu ne-au mai durut, cum n-am știut vreodată că-i posibil”, se precizează la finalul mesajului sfâșietor postat de conducerea pensiunii Ferma Dacilor.