Prima reacție a lui Mihai Costea, după ce Adrian Mititelu a fost condamnat în dosarul transferului său la FCSB! Exclusiv

Șoc în fotbalul românesc, după ce patronul lui FC U Universitatea Craiova, Adrian Mititelu, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare în dosarul transferului lui Mihai Costea la FCSB din 2011, pentru 1,4 milioane de euro, la acea vreme, al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK i-a dat vestea lui Mihai Costea, chiar la finalul ședinței de pregătire a lui Emil Săndoi, iar atacantul Chindiei Târgoviște a părut destul de afectat de această veste.

Problemele nu se mai termină pentru Adrian Mititelu, care după ce s-a războit cu toți greii din fotbalul românesc, a pierdut Universitatea Craiova și cei 39 de jucători pe care Fiscul i-a pus sechestru. Deși fusese achitat în primă instanță, omul de afaceri a fost condamnat de instanța Curții de Apel și a fost deja ridicat de autorități de la domiciliu și condus la penitenchiar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prima reacție a lui Mihai Costea, în exclusivitate pentru FANATIK , după ce Adrian Mititelu a fost condamnat la trei ani cu executare în dosarul transferului atacantului la FCSB

Mihai, te sun să îți dau o veste proastă. Adrian Mititelu a fost condamnat în urmă cu puțin timp la trei ani de închisoare cu executare în dosarul privind transferul tău la FCSB…

– Nu e plăcut, îți dai seama… mai ales că știu că fusese achitat în primă instanță.

Am mai urmărit și eu prin presă. Eu ca jucător nu cunosc detaliile, îți dai seama.

ADVERTISEMENT

Știu că trebuia să plec de la Craiova pentru 1,4 milioane de euro, pentru 60% din drepturile federative, dintr-un eventual transfer (Adrian Mititelu mai primea 40% din sumă).

Jucătorul nu știe mai multe. Ce să zic… îmi pare rău pentru Adrian Mititelu! Am trăit clipe frumoase împreună și a avut o relație specială cu mine și cu fratele meu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alături de fratele tău Florin, ați fost “perlele” lui Adrian Mititelu și mereu se mândrea cu voi, că vă vinde pe bani mulți. A avut o relație specială cu voi, față de alți jucători?

– Da, da, da! Am zis și mai devreme, chiar îmi pare foarte rău pentru ce i s-a întâmplat! Nu știu exact cum s-a întâmplat să fie condamnat. Îmi pare rău și sper să treacă cu bine pe acest nou necaz.

Mihai Costea: “Acuma nu vezi ce se întâmplă? Ba că e Craiova, ba CS U, ba e FCSB, ba e Steaua. La noi în țară se poate întâmpla orice!”

Ți se pare nedrept ce i s-a întâmplat? Plus că spuneai și tu că ai semnat liber. Crezi că a deranjat pe cineva, mai ales că e echipa pe primul loc în Liga a II-a?

– Mda, ce să zic… Eu știu că am semnat liber. Am plecat de la Craiova la Steaua. Punct.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acuma nu vezi ce se întâmplă? Ba că e Craiova, ba CS U, ba e FCSB, ba e Steaua. La noi în țară se poate întâmpla orice! Deci e posibil orice. Nu știu care e cauza și nu sunt eu în măsură să spun asta.

Ai un mesaj pentru Adrian Mititelu? Poate o să citească ce îi spui tu acum.

– Mă gândesc la el, sper să treacă cu bine, el și familia dânsului, sănătate și toate cele bune!

ADVERTISEMENT

Ai fost atunci în 2011, al doilea cel mai scump transfer din istoria FCSB, după Cristi Tănase. Cum te-a făcut asta să te simți? Te-ai bucurat?

– Eh, bucurie… Ai multe responsabilități când se plătește suma asta pe tine! Presiune mare…

Când ai aflat că o să mergi la FCSB?

– Chiar în seara când s-a făcut transferul! Eu nu am știut nimic de discuții sau negocieri. A venit seara Adrian Mititelu la mine și mi-a zis: “Te dau la Steaua!”. Atât.

ADVERTISEMENT

Mihai Costea despre transferul la FCSB: “Știu doar ce am citit în ziare! Între cluburi e problema. Eu țin minte că am semnat liber de contract!”

Știai ceva de proces sau te-a contactat cineva din partea autorităților?

– Nu m-a contactat nimeni. Pentru ce? Ce treabă am eu? Știam doar ce am citit și eu în ziare! E din cauza transferului meu, nu? Alte detalii nu cunosc.

Eu țin minte că am semnat liber de contract! Eu așa țin minte. Repet, mai multe nu știu. Ca jucător, ce știi tu de treburile astea? Între cluburi e problema. Eu… ca jucător pleci de la un club, semnezi cu altul. Ce, crezi că știi mai multe?

Te-a sunat Gigi Becali să îți spună că te vrea?

– Nici nu mai știu, sincer, că au trecut aproape zece ani… Știu că vedeam la televizor că mă vrea. Ce negocieri să știu eu!?

Ai fost la palat la Gigi Becali să semnezi, cum se obișnuia?

– Da, normal! Țin minte când m-a adus prima dată, m-a dus la finala Cupei Steaua-Dinamo, la Brașov.

Atunci ne-am întâlnit prima oară. Eu n-aveam drept de joc și am stat în tribună. Era Cosmin Olăroiu antrenor atunci și a plecat după ce am luat Cupa.

Mihai Costea nu regretă transferul la FCSB: “Nu, de ce să regret? E cineva care regretă că ajunge la Steaua? La Steaua am făcut performanță!”

Ai regretat vreodată că ai plecat de la Craiova la FCSB? Ținând cont de tot ce s-a întâmplat și cu tine și cu Adrian Mititelu…

– Nu, niciodată! Eu nu am nicio vină și cred că nici Adrian Mititelu. De ce să regret? E cineva care regretă că ajunge la Steaua? Și Craiova echipă mare, dar de… Steaua e Steaua.

La Steaua am făcut performanță. Am câștigat două campionate, am jucat în cupele europene, unde am dat și goluri, adică alt nivel. Să joci pe stadioane, cu fotbaliști cu nume, spectatori… chiar te simți fotbalist…

Te întreb pentru că unii au regretat că au venit și au plecat de acolo cu scandal, au fost criticați de patron…

– Eu sunt un om care nu regretă nimic! Nu am am regretat nicio alegere pe care am făcut-o… Așa am reușit să continui, să merg înainte.

Sincer, crezi că e vreo șansă să fii pe teren la meciul cu Universitatea Craiova? Ar fi o motivație în plus să îl răzbuni pe Adrian Mititelu?

– Nu știu, chiar nu știu ce să-ți spun, nu depinde de mine. Îți dai seama, dacă se va apela la mine, o să dau totul ca să îmi ajut echipa să obțină, de ce nu?, o victorie. După meciul cu Craiova o să fie două săptămâni pauză și e timp să mă pun la punct cu pregătirea.

________________________________________________________________________________________________