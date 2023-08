Prima reacţie a patronilor depozitului GPL de la Crevedia, după tragedie. Cum vor să ajute victimele

Compania FLAGAS, cea care deține depozitul GPL unde au avut loc exploziile de la Crevedia, a transmis condoleanțe familiilor îndurerate ale victimelor și s-a oferit să-i ajute pe oameni. Reprezentanții companiei deținute de fiul primarului din Caracal, mai exact Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă, anunță că sunt devastați.

Prima reacţie a patronilor depozitului GPL de la Crevedia

”Urmare a tragediei cauzate prin incendiul din localitatea Crevedia, în reprezentarea societății FLAGAS SRL, ne găsim cu prioritate preocupați în aceste zile de situația victimelor și a tuturor persoanelor care au avut și au de suferit în orice mod din pricina acestui accident. La nivelul companiei și la nivel personal, ca administratori ai acesteia, căutăm să identificăm cu rapiditate și eficiență soluții concrete care să sprijine persoanele în suferintă și efortul autoritătilor, și care să completeze mobilizarea impresionantă și angajamentul pe care deja mulți oameni de bună credință le-au dovedit fără ezitare”, este precizat în comunicatul de presă, conform

Mai mult, reprezentanții companiei cer tuturor să nu îi judece prea tare după acest eveniment. ”Încercați de nespusă mâhnire, înțelegem devastați încercarea extremă prin care trec atât de multe familii și sperăm să nu fim descalificați în străduința asumată de a o alina. În contextul dat și din respectul datorat îndeosebi celor direct afectați de această nenorocire, comunicările noastre vor fi rare și reținute, inclusiv procedurile penale deja inițiate impunându-ne, chiar dacă astăzi nu la nivel formal, o astfel de conduită”, au completat reprezentanții FLAGAS.

presa află că mereu că aceasta putea fi evitată dacă autoritățile statului își făceau datoria. Și în acest caz localnicii din Crevedia s-au plâns autorităților de mirosul de gaz și spun că mereu acolo se descărcau și încărcau cisterne cu GPL, fără a fi respectate procedurile.

”Ne-am gândit că se va întâmpla asta, vecinii care au murit au spus… doamna chiar a spus: când vom muri, de la GPL ăsta o să murim. Ne era frică”, a declarat o femeie care a mărturisit că are un nepot internat în spital la Târgoviște în urma exploziei. Cei doi oameni care au murit în urma exploziei de la Crevedia erau soț și soție.

Bărbatul a fost primul care a murit, după ce a făcut infarct în clipa în care și-a văzut nevasta spulberată de explozie. Grav rănită, soția sa s-a stins în spital, după 13 ore de suferință. În rest, alți 56 de oameni au fost răniți, majoritatea pompieri. Neputincioase, autoritățile au cerut ajutorul partenerilor europeni și au transferat o parte dintre răniți în Europa, pentru că la noi în țară zilele acestora ar fi fost numărate. Mai mult, opt case au fost distruse de suflul exploziei.

tatăl patronului depozitului de GPL din Crevedia, s-a autosuspendat din funcție după ce a transmis în spațiul public că nu este interesat de soarta pompierilor prinși de suflul exploziei. “Sunt puternic afectat și îndurerat de tragedia care a zguduit comunitatea locală din Crevedia și transmit întreaga mea compasiune familiilor greu încercate, celor care au rude sau prieteni pe patul de spital și cetățenilor care au avut de suferit de pe urma deflagrației.

De asemenea, transmit sănătate și putere celor care sunt în acest moment pe paturile spitalelor și luptă pentru recuperare. Am constatat că una dintre declarațiile pe care le-am acordat ieri unui reporter, sub imperiul emoțiilor și devastat de vestea primită, a fost interpretată și exploatată altfel decât cum am vrut să transmit. Nu am nici o scuză, dar vreau să le spun tuturor că regret profund că în spațiul public a fost indusă ideea că aș fi nepăsător față de efortul și sacrificiul pompierilor și forțelor de ordine implicate într-o astfel de situație.

La momentul acelei discuții cu jurnalista, pe baza informațiilor lapidare pe care le aveam, m-am referit pe de o parte la angajați ai firmei, victime ale deflagrației, și pe de altă parte, la pompieri ca profesioniști aflați într-o operațiune în care își asumă riscuri. Raportat la situația de fapt, responsabilitatea efectuării manevrelor la fața locului pentru stingerea incendiilor aparține pompierilor, motiv pentru care m-am exprimat folosind expresia ”e problema lor”. Ca om, evident că sunt devastat de ideea că mulți pompieri au fost răniți și alți oameni au suferit ca urmare a acestui incendiu, repet, un accident.

Vreau să fie foarte clar că pentru mine, ca om, pompierii români sunt eroi care știu că își riscă viața zi de zi și pot suferi răni grave, fiind pregătiți în orice moment de sacrificiul suprem. Având în vedere situația creată, deși nu am și nu am avut niciodată vreo implicare în societatea comercială unde s-a întâmplat tragicul eveniment, dar fiind vorba de un membru al familiei mele, pentru a nu exista nici un alt fel de interpretare, am luat decizia de a mă suspenda din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută”, a transmis primarul din Caracal, Ion Doldurea.