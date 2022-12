Prima soție a lui Nicolae Guță, operată de urgență! Diagnosticul pus de medici Sorinei Guță

Sorina Guță a fost operată de urgență. În urmă cu doar câteva zile, prima soție a lui Nicolae Guță a trecut prin clipe de coșmar. După gravele probleme cu inima, manelista a suferit o nouă intervenție care o va ține imobilizată la pat cel puțin două luni.

Sorina Guță: ”Am călcat pe trepte greșit… încercările vieții”

Când credea că viața îi va fi mai ușoară, . Fosta soție a manelistului și-a rupt piciorul și a fost operată de urgență. Timp de două luni artista nu are voie să calce pe picior.

”Acum am ieșit din spital, mi-am rupt piciorul și l-am operat. Acum sunt bine, slavă Domnului! Am călcat pe trepte greșit și mi l-am rupt de la gleznă.

M-am operat acum câteva zile și astăzi sunt acasă. M-au operat, două luni nu am voie să calc pe picior, asta e, încercările vieții. Acum sunt acasă”, a declarat Sorina Guță, pentru .

Problemele se țin lanț de prima soție a lui Nicolae Guță

În ultimele luni Sorina s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate pe care nu a reușit să le rezolve, starea agravându-i-se pe zi ce trece.

, fosta soție a lui Nicolae Guță, dependentă de oxigen, povestește cum, într-un moment de neatenție, și-a fracturat un membru inferior.

”Când mi-am rupt piciorul am fost și răcită, că de aia n-am fost atentă cum am călcat.

Eu n-am voie să răcesc la plămâni, eu sunt dependentă de oxigen, dar n-am mai folosit o perioadă oxigen, m-a atins Dumnezeu cu mila lui.

Atunci când am răcit am început să iau iar oxigen și când să mă dau jos de pe trepte am călcat greșit și mi-am rupt piciorul. A fost foarte grav, dar Dumnezeu nu e ca omul, Dumnezeu e Dumnezeu”, a mai spus Sorina, pentru sursa menționată anterior.

De ce amâna operația care îi poate salva viața?

Sorina Guță amână intervenția care îi poate salva viața, respectiv, o operație de schimbare a valvei principale de la inimă care îi pompează sângele și duce oxigenul în plămâni.

”Nu m-am mai dus, că nu am mai avut când să mă duc. Am fost atunci, mi-au dat tratament și trebuia să mă întorc înapoi, dar nu m-am mai dus. Au fost multe cheltuieli cu medicamentele, tot ce mi-a trebuit, n-am mai avut bani să mă mai întorc din nou la turci. Zice lumea că nu m-am mai dus că am luat bani, dar doar nu i-am luat să mă distrez. Pot să mă justific cu bilete, cu medicii de acolo, că am fost”, a mai completat Sorina Guță.