Prima țară care va adopta Bitcoin ca monedă oficială. Ce implicații economice are această premieră financiară

Monedele virtuale au devenit deosebit de populare în ultimii ani, iar în prezent o mulțime de persoane au un interes în acest domeniu de activitate.

ADVERTISEMENT

Pentru mulți, prospectul unor câștiguri rapide este ceea ce îi atrage la criptomonede. Cu toții am văzut la știri în ultimul an. Desigur, am văzut și scăderile bruște ale monedei, apărute în ultima lună.

Monedele virtuale sunt un domeniu încă foarte volatil, însă interesul și susținerea oferite de importanți actori globali pot oferi un punct de sprijin pentru o dezvoltare mai durabilă a ecosistemului.

Un prim pas pentru o nouă etapă a Bitcoin

Astfel, decizia unui stat de a recunoaște și a adopta Bitcoin ca mijloc oficial de plată ar trebui să îi bucure pe cei interesați de viitorul acestor monede virtuale.

ADVERTISEMENT

Vorbim despre El Salvador, țară a cărui președinte, Nayib Bukele, a anunțat chiar în timpul conferinței Bitcoin 2021 dorința statului pe care îl conduce. Evenimentul din Miami este considerat cea mai mare conferință de acest fel de până acum.

Având în vedere declarațiile lui Bukele, pare că lucrurile au intrat deja în linie dreaptă; statul a intrat deja într-un parteneriat cu Strike, o companie ce oferă portofele digitale pentru utilizatori. Cu ajutorul acestora, va putea fi construită o nouă infrastructură financiară în El Salvador, una modernă, având la bază Bitcoin.

”Săptămâna viitoare, voi trimite în congres un proiect de lege prin care vom face bitcoin un mijloc legal de plată”, a declarat Bukele la conferință. De asemenea, Jack Mallers, fondatorul platformei Strike, este încrezător în parteneriat și spune că ”întregul mapamond va auzi de această premieră.”

ADVERTISEMENT

Cum arată situația economică din El Salvador

Mallers arată și care sunt avantajele folosirii Bitcoin ca metodă legală de plată într-un stat. Acesta spune că moneda ”este cel mai bun activ oficial de rezervă, dar și o rețea monetară superioară.” Poate mai important este faptul că economiile în curs de dezvoltare se pot baza pe o monedă virtuală pentru a se proteja împotriva şocurilor ce pot apărea în cazul inflației unei monede fiduciare.

Unde se situează El Salvador înainte de a face marele pas către această dezvoltare financiară? Economia statului este una bazată în mare parte pe banii cash, iar 70% dintre cetățeni nu au carduri și nici măcar conturi bancare.

Cetățenii plecați în străinătate pentru a-și câștiga traiul sunt o sursă importantă de venit a țării. Nu mai puțin de 20% (aproximativ 6 miliarde de dolari) din produsul intern brut al țării este reprezentat de banii veniți acasă din străinătate. Problemele cu acești bani sunt reprezentate, însă, de durata uneori mare de transfer, ce se poate întinde pe câteva zile. În plus, serviciile de transfer pot percepe comisioane de până la 10% pentru trimiteri internaționale.

De ce are nevoie statul de o asemenea schimbare

Sunt mai multe motive pentru care El Salvador ia o astfel de decizie. După o perioadă de instabilitate la finalul secolului trecut, în 2001, statul a renunțat la moneda proprie și a trecut la dolarul american.

ADVERTISEMENT

Sistemul a funcționat bine, cel puțin până la apariția pandemiei. Rezerva Federală a SUA a decis să extindă cantitatea de dolari aflați în circulație, pentru a contracara efectele pandemiei. Astfel, s-a ajuns de la 15,35 la 20,26 de trilioane de dolari aflați în circulație. Creșterea de 32% este nemaivăzută în istoria modernă pe timp de pace a Statelor Unite.

El Salvador nu a beneficiat în vreun fel de pe urma acestei injecții de capital. Statul s-a confruntat cu o inflație accelerată, astfel că a prins teren ideea lui Bukele, acesta susținând că ”băncile centrale iau decizii care pot afecta stabilitatea economică în El Salvador.” Astfel, președintele a afirmat că ”e necesară autorizarea de circulație a unei monede digitale a cărei existență nu poate foi controlată de o bancă centrală și care este alterată doar în acord cu criterii obiective și calculabile.”

Bukele punctează corect aici, deoarece Bitcoin nu este o monedă ”nesfârșită” – vor exista doar 21 de milioane de unități, astfel că această criptomonedă este imună la schimbările de politici care pot afecta monedele clasice.

ADVERTISEMENT

De ce beneficii se poate bucura statul odată cu noua decizie

Dacă lucrurile merg așa cum își imaginează președintele, El Salvador poate deveni o adevărată capitală a inovației la nivel global. Antreprenori din domeniul crypto, occidentali și asiatici, sunt dornici să investească pe noi piețe. Chiar lui Changpeng Zhao, fondatorul Binance, cea mai mare piață de schimb de din lume, îi surâde ideea de a investi în El Salvador. Bukele promite și cetățenie imediată pentru astfel de antreprenori.

Micul stat de pe continentul american are potențialul de a deveni o capitală globală a monedelor virtuale, iar decizia unor antreprenori de a se muta și de a face afaceri aici ar putea spori considerabil produsul intern brut al țării, dar și nivelul de trai în general.

”Dacă 1% din Bitcoin este investit în El Salvador, asta ne va crește PIB-ul cu 25%”, a scris președintele pe Twitter.

ADVERTISEMENT

Există însă și probleme legate de decizia președintelui, care s-ar putea să coste statul mai mult pe termen lung. FMI ar putea să dezaprobe un astfel de scenariu, în condițiile în care relațiile dintre Fond și El Salvador nu sunt dintre cele mai bune. Problema în acest caz apare deoarece statul încearcă să obțină un împrumut de peste 1 miliard de dolari de la FMI.

Lucrurile ar fi fost mai simple dacă în urmă cu aproximativ o lună, președintele și guvernul n-ar fi recurs la tactici autoritare pentru a-și impune voința. Cinci judecători de la Curtea Supremă, dar și procurorul general au fost dați afară în urma unui vot în acest sens. Oficialii de la Washington au dezaprobat vehement o asemenea decizie.

Ce riscuri există pentru economia din El Salvador

Dincolo de eventualele divergențe cu FMI, mai există și alte potențiale probleme pentru El Salvador, unde economia subterană ar putea înflori odată cu adoptarea Bitcoin ca metodă legală de plată.

”Monedele virtuale sunt o metodă foarte ușoară de evitare a taxării și de evitare a autorităților în general, deoarece reprezintă un sistem complet descentralizat. Poți să speli bani, poți să nu plătești taxe și multe altele”, a declarat Carlos de Sousa, manager de portofoliu la Votobel Asset Management.

Mai mult, decizia lui Bukele de a aduce ca metodă legală de plată în țară este una dificilă și prin prisma oamenilor cărora li se adresează. Având în vedere că doar 3 din 10 oameni interacționează cu băncile în viața de zi cu zi, mult mai puțini știu despre ce e vorba în cazul monedelor virtuale.

”În principiu, președintele primește reacții pozitive la postările pe care le publică pe Twitter, însă de data aceasta, mesajele arătau mai degrabă astfel: ´Ok, domnule președinte, unde putem citi mai mult despre asta? Ce înseamnă?´ – semn că cetățenii nu prea înțeleg despre ce e vorba”, a mai afirmat de Sousa, arată .

Dincolo de aceste posibile dificultăți, El Salvador are o șansă destul de mare să devină un real centru financiar global dacă președintele își duce la bun sfârșit planul de a introduce Bitcoin ca monedă oficială a țării.

Acesta consideră că cetățenii care nu interacționează cu băncile ar putea foarte bine să nu o facă în continuare și să aleagă să mizeze pe un portofel electronic pentru monede virtuale. Totuși, rămâne încă dilema educației cetățenilor în această privință. Cineva va trebui să îi ajute pe câteva milioane de oameni să înțeleagă cum să folosească aceste noi sisteme.

Volatilitatea monedei rămâne în continuare o problemă reală, iar asta îi face pe mulți să evite folosirea Bitcoin ca monedă de zi cu zi. Pentru majoritatea, acesta e mai degrabă o investiție pe termen lung, cum e aurul.

Statele Unite s-ar putea găsi, de asemenea, într-o poziție dificilă. Există teorii conform cărora SUA va interzice moneda virtuală dacă aceasta devine un competitor real pentru dolar. Acum, situația n-ar fi una prea specială; dacă El Salvador își îndeplinește planul, asta va înseamna ca SUA să interzică moneda oficială a unui alt stat, lucru nemaiîntâlnit până acum, conform .

Între timp, însă, El Salvador trebuie să își definitiveze mișcarea. În caz contrar, riscă să aibă parte de competiție de la alte state din lume, mai ales din partea așa-ziselor . În paralel, Bitcoin are parte de un sprijin binevenit, și mai ales unul instituțional, extrem de necesar după declinul ultimelor luni.