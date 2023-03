Primele imagini cu doborârea dronei americane de către ruşi. Pentagonul a făcut publică înregistrarea incidentului de la Marea Neagră. Video

Comandamentul European al Armatei SUA a publicat joi imagini ale coliziunii de marți, dintre o dronă de supraveghere a SUA și avioanele de luptă rusești deasupra Mării Negre. Armata americană acuză că ruşii au hărţuit dobora aproximativ o jumătate de oră şi au doborât-o.

Videoclipul arată momente critice din confruntarea din aer, despre care Pentagonul a spus că a durat 30-40 de minute. Pe imagini se poate vedea cum un avion militar rus se apropie foarte mult de drona armatei americane, deversează combustibil în apropierea ei şi îi provoacă avarii la elice.

Înregistrarea video desecretizată, care are aproximativ 40 de secunde, a fost editată de armata Statelor Unite în ceea ce priveşte durata, dar arată evenimentele în ordinea în care s-au petrecut, se arată într-un comunicat al .

Rusia a negat acuzaţiile SUA conform cărora avioanele sale au acţionat imprudent în incidentul de marţi de deasupra Mării Negre şi a susţinut că drona zbura în apropiere de Crimeea, peninsula ucraineană anexată ilegal de Rusia în 2014, îndreptându-se către teritorii revendicate de Rusia..

Washingtonul a anunţat marţi că pentru culegere de informaţii şi monitorizare. Departamentul Apărării Statelor Unite afirmă că avionul Suhoi a lovit elicea dronei, obligând forţele aeriene americane să o aducă la nivelul mării.

JUST IN – U.S. releases a video showing the collision of the Russian fighter jet with the MQ-9 Reaper drone over the Black Sea.

— Disclose.tv (@disclosetv)