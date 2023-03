De ce se tem rușii atât de mult de MQ-9 Reaper, încât să o prăbuşească în Marea Neagră. Care sunt calitățile dronei de 40 de milioane de euro

Scandalul legat de avionul de vânătoare rusesc Su-27, care a forţat prăbușirea unei drone americane de recunoaștere MQ-9 Reaper, care se afla în spațiul aerian internațional din apropierea Crimeei este departe de a scădea în intensitate. În momentul de faţă, atât americanii, cât și rușii susțin că a fost o provocare, ambele părți susţinându-şi acuzaţiile cu argumente.

Americanii susţin că dreptatea este de partea lor pentru că drona se afla în spațiul aerian internațional și în apele internaționale, unde toată lumea poate zbura fără niciun fel de problemă, inclusiv avioanele de recunoaștere. Asta înseamnă că , atâta timp cât era în afara spațiului aerian rusesc, nu ar fi trebuit să fie interceptată de avioanele ruseşti.

De partea ei, Moscova s-a contrazis în declaraţii, iar dacă mai întâi au negat că a existat contact între avionul său Su-27 lor și drona Reaper, au cofirmat după aceea că a avut loc un contact, însă acesta s-ar fi produs din cauza unei manevre neașteptate și bruște a aparatului de zbor american.

CBS television has published a simulation of Tuesday’s incident in the Black Sea, resulting in the downing of a US MQ-9 Reaper drone by Russian Su-27 fighter jets.

