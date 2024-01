Primul dialog dintre Radu Drăgușin și Timo Werner, filmat de Tottenham. ”Ai grijă, nu e simplu!”

Cei doi coechipieri au glumit pe seama testelor fizice la care sunt supuși, iar Radu Drăgușin a avut chiar un sfat prețios pentru Timo Werner. ”Ai grijă la banda de alergat, nu e simplu”, a transmis Drăgușin, amuzat de situație. La rândul său, Timo Werner l-a întebat pe fizioterapeutul care-i testa genunchii lui Drăgușin dacă acesta este ”flexibil”.

Primul dialog dintre Radu Drăgușin și Timo Werner, filmat de Tottenham

Timo Werner a ajuns la Tottenham sub formă de împrumut de lA RB Leipzig, în timp ce Radu Drăgușin a părăsit Genoa pentru 25 de milioane de euro, sumă care poate urca la 30 de milioane în funcție de anumite clauze. Desigur, cei doi au fost politicoși și s-au salutat precum doi oameni civilizați care se văd pentru prima oară.

, moment în care fundașul român îi răspunde: ”Și eu sunt încântat să te cunosc, sunt Radu”. De la ”întâlnire” a lipsit fundașul stânga Sergio Reguilon, revenit după împrumutul la Manachester United, lucru remarcat de jurnaliștii sportivi din Marea Britanie.

Cât despre Timo Werner, acesta a jucat la Chelsea în 2020 și 2022 și a ajuns în cele din urmă la RB Leipzig, considerând că Premier League nu este un campionat pe placul său. Interesant, tot în Premier League s-a întors, sub formă de împrumut, după o primă parte a sezonului extrem de dezamăgitoare: 2 goluri în 14 partide pentru nemți.

în cadrul unei conferințe de presă, însă înainte de asta fundașul a acordat deja un interviu site-ului oficial al celor de la Tottenham. ”Sunt entuziasmat, mă simt extrem de fericit. E un pas mare pentru mine, dar simt că este pasul potrivit, pot spune că decizia am luat-o cu inima.

Am avut câteva discuții cu antrenorul, am simțit o conexiune foarte bună cu el încă de când am început să vorbim, mi-a spus că i-ar plăcea să vin aici, că îi place stilul meu de joc și că e de părere că mă potrivesc în această echipă”, a declarat Radu Drăgușin.

Radu Drăgușin e convins că a făcut alegerea corectă și spune că Premier League este un campionat care-i va veni ca o mănușă. ”Îmi place acest tip de fotbal, cu liniile de apărare sus, agresiv, cu mult spațiu pe spate pentru a te apăra. Pot spune că sunt un jucător care va da totul pentru această echipă, e un vis să pot juca fotbal la o astfel de echipă. Pot să vă asigur că voi da 100% întotdeauna pe teren.

(n.r. despre revederea cu Kulusevski și Bentancur) E o senzație plăcută să îi reîntâlnesc, am fost împreună la Juve în urmă cu trei ani, sunt nerăbdător să îi văd atât pe ei, cât și pe restul colegilor”, a completat Drăgușin. Internaționalul român se va îmbogăți la Tottenham până îi va expira contractul peste cinci ani.

Conform datelor prezentate de FANATIK, românul a primit 1,5 milioane de euro la semnături și va ajunge să câștige undeva la 15 milioane de euro în toți acești ani. Așadar, o sumă fabuloasă pentru sportivul român, cu toate că au existat voci care l-au criticat pe impresarul jucătorului, Florin Manea, pentru că nu a reușit să-i negocieze un salariu mai bun.