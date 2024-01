Vali Crețu, detalii despre noul contract semnat cu FCSB. “Vreau să-i mulțumesc patronului!”

Fundașul dreapta al “roș-albaștrilor” nu a avut viitorul asigurat la formația lider din SuperLiga. La 35 de ani, la actuala sa echipă, în sezonul cu cele mai mari șanse la titlu. Dar Vali Crețu a prelungi contractul cu FCSB și s-a înțeles cu Gigi Becali.

Reacția lui Crețu după prelungirea contractului cu FCSB. Fundașul s-a înțeles cu Gigi Becali

în pauza de iarnă atunci când a bătut palma cu FCSB pentru prelungirea contractului. Fundașul dreapta s-a înțeles cu Gigi Becali și va rămâne până la finalul sezonului la echipă. Astfel, jucătorul are șansa de a pleca de la “roș-albaștrii” după un campionat reușit.

“Da, m-am înțeles cu clubul. Pe calea aceasta vreau să-i mulțumesc și patronului pentru șansa acordată. Îmi doream din tot sufletul să rămân alături de colegi. Am muncit patru ani și jumătate și îmi doream ca acum când suntem mai aproape ca niciodată să câștigăm campionatul să nu plec.

Le mulțumesc celor care au avut încredere în mine, staff-ului, și domnului MM Stoica, el cred că m-a ajutat cel mai mult și le mulțumesc din tot sufletul celor care au fost lângă mine.

Mă bucură și suporterii pentru că am primit atâtea mesaje, mulți antrenori am văzut că au vorbit frumos despre mine, le mulțumesc din tot sufletul meu. Pentru mine contează foarte mult, chiar le mulțumesc tuturor celor care au avut un gând pozitiv asupra mea.

(n.r. Gigi Becali) Știe că m-am dăruit tot timpul când a apelat la mine, am dat tot ce am avut mai bun și m-am pregătit mereu, am fost un băiat de caracter și când a fost nevoie de mine am dat tot ce a fost mai bun ca să-mi ajut colegii și echipa”, a spus Valentin Crețu, pentru .

Valentin Crețu, despre lupta la titlu

“Până acum a fost destul de bine. Am avut un meci amical în care am arătat bine și e important pentru moralul nostru că am câștigat și de abia așteptăm meciul cu UTA.

(n.r. Despre Baba Alhassan și Luis Phelipe) Da, chiar sunt doi băieți foarte buni, fotbalistic vorbind, și două caractere frumoase. I-am primit foarte bine, și ei s-au integrat destul de repede, iar asta îi va ajuta să joace foarte bine. Eu zic că ne vor ajuta foarte mult să câștigăm campionatului.

Din punctul meu de vedere va fi foarte greu, mai ales în play-off va fi foarte greu, trebuie să știm prin ce am trecut, pentru că am pierdut niște campionate la limită și eu zic că sezonul ăsta va fi al nostru din mai multe puncte de vedere, și experiența acumulată, băieții sunt foarte motivați, suporterii au fost mereu lângă noi și acum ne susțin și mai mult. Pe băieți îi văd destul de motivați, cred că sezonul ăsta va fi al nostru, ne dorim din tot sufletul.

CFR, Rapid, am avut meciuri grele cu ei, mai ales cu Rapid. Sunt echipe destul de bune, ne vom lupta trei-patru echipe, eu zic că și Craiova are un lot foarte bun. Eu zic că va fi un campionat destul de puternic și cine va fi pregătit și fizic și mental va câștiga”, a mai spus fundașul lui FCSB, pentru sursa citată.

2019 este anul în care Becali l-a cumpărat pe Crețu de la Gaz Metan Mediaș

125.000 de euro a plătit patronul lui FCSB pe fundașul dreapta

136 de meciuri și 9 pase de gol are Valentin Crețu pentru “roș-albaștri”

250.000 de euro este cota jucătorului de 35 de ani, potrivit celor de la Transfermarkt