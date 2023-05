Primul interviu al Andreei Moromete după eliminarea de la Survivor. Ce spune despre ”gașca falșilor”

Andreea Moromete a oferit primul interviu după ce a fost eliminată de la Survivor România 2023, în ediția din 10 mai. Concurenta nu a ezitat să-și pună la zid foștii colegi, însă doar pe cei din ”gașca falșilor”, conform declarațiilor sale.

Primul interviu al Andreei Moromete după eliminarea de la Survivor România. Ce a spus despre simbolul imunității

. A impresionat multă lume prin gestul său de a-i oferi Alexandrei Porkolab obiectul care-i putea asigura un loc, în continuare, în competiție, chiar dacă a fost numită să plece acasă de către colegi.

Fosta ”războinică” nu-și regretă nicio clipă fapta, deoarece consideră că Alexandra Porkolab avea mai multă nevoie de simbolul imunității, fiind mama unei fetițe, pe nume Antonia, dar și singura mamă dintre concurenții care au mai rămas la Survivor România 2023.

Totodată, Andreea Moromete este de părere că Alexandra Porkolab este următoarea vizată de votul eliminării de către cei din ”gașca falșilor” și de aceea ea și-a mai dorit să-i ofere simbolul ce-i va garanta locul în competiție, în continuare, încă o ediție.

”Așa a fost să fie. Cât am muncit pentru simbolul ăla. După cât am stat să sap după el, să-mi storc creierul, să umblu prin pădure, pe plajă, era păcat să plec cu el acasă și am simțit să i-l dau Alexandrei Porkolab fiindcă e singura mămică de aici. Am rezonat pe chestia asta.

Cum ea a luptat pentru fetița ei Antonia, așa luptam eu pentru Victoria, nepoțica mea. Am simțit că ea este următoarea vizată de gașca falșilor și am zis că ea merită simbolul acela”, a explicat Andreea Moromete pentru la scurt timp după eliminare.

Câți concurenți au mai rămas la Survivor România 2023

. În consiliul din această săptămână, ea se afla în situația eliminării împreună cu Ștefania Stănilă. Aceasta din urmă se afla pentru a doua oară în această postură și a reușit și acum să primească mai multe voturi din partea publicului.

Doar șase participanți au mai rămas în prezent la Survivor România 2023. Cu toții se luptă pentru a ajunge în marea finală, care va avea loc pe data de 24 mai. Câștigătorul va primi trofeul ”Survivor România” și premiul de 100.000 de euro.

Survivor România se află la al patrulea sezon. Primele două s-au difuzat pe Kanal D, iar restul pe Protv, de când postul a cumpărat showul. Motivul a fost acela al audienței mari. De la începutul anului și până în momentul de față, Protv a fost mai mereu pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor.