Primul interviu al lui Cosmin Contra după transferul lui Moldovan la Atletico: „O să fie foarte bun, chiar dacă nu va juca”

Cosmin Contra: ”Va fi foarte greu pentru Moldovan la Atletico Madrid”

Cosmin Contra a fost jucătorul lui Atletico Madrid în perioada 2002-2006, a bifat 39 de apariții în toate competițiile și a marcat de 2 ori. Fostul selecționer al României a acceptat să analizeze pentru FANATIK transferul lui Moldovan în capitala Spaniei.

Cosmin, cum vezi tu acest transfer?

– Eu văd transferul lui Moldovan la Atletico ca pe un lucru bun pentru fotbalul românesc. Calificarea la Euro a adus 2 transferuri la echipe de top: Drăgușin și Moldovan.

Din câte îl cunoști tu pe Diego Simeone, ce șanse va avea Moldovan să apere la Atletico Madrid? Oblak este legendă acolo.

– Va fi foarte greu pentru Moldovan, deoarece Diego Simeone îl apreciază enorm pe Oblak. Depinde doar de el dacă va juca în alte competiții.

Ai jucat la Atletico, ce sfaturi îi poți da lui Horațiu pentru a se integra la un club atât de mare?

– O să încerc să îi dau sfat personal lui Moldovan când ajung la Madrid. O să trec pe la antrenamente cum fac de obicei.

Cosmin Contra: ”O să fie foarte bun chiar dacă nu v-a juca”

Care este cel mai mare impact pentru un nou venit la Atletico?

– Cred că Atletico de Madrid are structura necesară să îl țină pe Moldovan în formă chiar dacă nu va juca foarte multe meciuri.

Crezi că va fi un impediment pentru echipa națională a României dacă Moldovan nu va apăra până la Campionatul European?

– Probabil, o să fie un impediment pentru el atmosfera de la meciurile de acasă.

Cum vede Horațiu Moldovan concurența cu Jan Oblak

. A fost chestionat dacă nu se teme de concurența cu Jan Oblak și dacă a apucat să discute cu Diego Simeone.

”Nu puteam lăsa acest tren să treacă. Probabil nu aș mai fi avut o asemenea oportunitate. Despre Oblak vreau să spun că am un mare respect pentru el. Era idolul meu înaintea să ajung aici. Ne-am și cunoscut, e un portar imens. Știu că voi avea multe de învățat de la el.

Da, am reușit să vorbesc cu Mister. Am schimbat câteva vorbe, am rămas chiar impresionat de dânsul. E o persoană incredibilă. Mi-a zis că e fericit că am ajuns aici și să muncesc din toate puterile, să facem lucruri importante pentru club”, a răspuns Horațiu Moldovan.

Conferința de prezentare a noului portar al lui Atletico Madrid s-a încheiat după ce a primit tricoul cu numărul 1 pe care îl va purta la formația spaniolă. Acest număr i-a aparținut sârbului Ivo Grbic, care va fi cedat la Sheffield United.